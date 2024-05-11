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В Ростовской области задерживают пять пассажирских поездов - РИА Новости, 11.05.2024
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11:36 11.05.2024 (обновлено: 22:52 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/poezd-1945220342.html
В Ростовской области задерживают пять пассажирских поездов
В Ростовской области задерживают пять пассажирских поездов - РИА Новости, 11.05.2024
В Ростовской области задерживают пять пассажирских поездов
Пять пассажирских поездов задерживаются в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе Ростовской области, где... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T11:36
2024-05-11T22:52
происшествия
орловский район
ростовская область
кисловодск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая — РИА Новости. Пять пассажирских поездов задерживаются в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе Ростовской области, где ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги в своем в Telegram-канале. В субботу ночью на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе Ростовской области произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов, в результате чего загорелась цистерна с топливом. Возникший пожар локализован на площади 200 квадратных метров, пострадавших в результате ЧП нет, уточняло региональное МЧС в Telegram-канале."Продолжаются восстановительные работы на станции Куберле. &lt;…&gt; В настоящее время задержаны пассажирские поезда № 455 Челябинск — Волгоград, № 358 Имеретинский Курорт — Уфа, № 113 Санкт-Петербург — Адлер, № 98 Кисловодск — Тында, № 14 Имеретинский Курорт — Саратов до пяти часов", — говорится в сообщении.Уточняется, что пассажиры поезда № 368 Кисловодск — Киров, следующие до Волгодонска, отправлены автобусами до пункта назначения. Пассажиры со станции Волгодонская также отправлены автобусами до станции Морозовская, откуда поезд № 368 Кисловодск — Киров возобновил движение по альтернативному маршруту. Сокращены маршруты следования пригородных поездов на участке Ростов — Волгодонская — Зимовники. Отмечается, что пассажиры поездов дальнего следования, задержка которых составила более четырех часов, обеспечены питанием.В субботу ночью пресс-служба МЧС РФ по региону сообщила, что цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе Ростовской области. Пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20240402/poezd-1937234893.html
https://ria.ru/20240218/depo-1928123793.html
орловский район
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происшествия, орловский район, ростовская область, кисловодск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орловский район, Ростовская область, Кисловодск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области задерживают пять пассажирских поездов

Пять пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пассажирский поезд. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая — РИА Новости. Пять пассажирских поездов задерживаются в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе Ростовской области, где ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги в своем в Telegram-канале.
В субботу ночью на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе Ростовской области произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов, в результате чего загорелась цистерна с топливом. Возникший пожар локализован на площади 200 квадратных метров, пострадавших в результате ЧП нет, уточняло региональное МЧС в Telegram-канале.
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"Продолжаются восстановительные работы на станции Куберле. <…> В настоящее время задержаны пассажирские поезда № 455 ЧелябинскВолгоград, № 358 Имеретинский Курорт — Уфа, № 113 Санкт-ПетербургАдлер, № 98 Кисловодск — Тында, № 14 Имеретинский Курорт — Саратов до пяти часов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что пассажиры поезда № 368 КисловодскКиров, следующие до Волгодонска, отправлены автобусами до пункта назначения. Пассажиры со станции Волгодонская также отправлены автобусами до станции Морозовская, откуда поезд № 368 Кисловодск — Киров возобновил движение по альтернативному маршруту.
Сокращены маршруты следования пригородных поездов на участке Ростов — Волгодонская — Зимовники. Отмечается, что пассажиры поездов дальнего следования, задержка которых составила более четырех часов, обеспечены питанием.
В субботу ночью пресс-служба МЧС РФ по региону сообщила, что цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе Ростовской области. Пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, пострадавших в результате ЧП нет.
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ПроисшествияОрловский районРостовская областьКисловодскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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