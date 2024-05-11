https://ria.ru/20240511/poezd-1945220342.html

В Ростовской области задерживают пять пассажирских поездов

В Ростовской области задерживают пять пассажирских поездов - РИА Новости, 11.05.2024

В Ростовской области задерживают пять пассажирских поездов

Пять пассажирских поездов задерживаются в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе Ростовской области, где... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T11:36

2024-05-11T11:36

2024-05-11T22:52

происшествия

орловский район

ростовская область

кисловодск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569604987_0:26:2600:1488_1920x0_80_0_0_87c37e9ccef5693e57d9241235dab753.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая — РИА Новости. Пять пассажирских поездов задерживаются в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе Ростовской области, где ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги в своем в Telegram-канале. В субботу ночью на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе Ростовской области произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов, в результате чего загорелась цистерна с топливом. Возникший пожар локализован на площади 200 квадратных метров, пострадавших в результате ЧП нет, уточняло региональное МЧС в Telegram-канале."Продолжаются восстановительные работы на станции Куберле. <…> В настоящее время задержаны пассажирские поезда № 455 Челябинск — Волгоград, № 358 Имеретинский Курорт — Уфа, № 113 Санкт-Петербург — Адлер, № 98 Кисловодск — Тында, № 14 Имеретинский Курорт — Саратов до пяти часов", — говорится в сообщении.Уточняется, что пассажиры поезда № 368 Кисловодск — Киров, следующие до Волгодонска, отправлены автобусами до пункта назначения. Пассажиры со станции Волгодонская также отправлены автобусами до станции Морозовская, откуда поезд № 368 Кисловодск — Киров возобновил движение по альтернативному маршруту. Сокращены маршруты следования пригородных поездов на участке Ростов — Волгодонская — Зимовники. Отмечается, что пассажиры поездов дальнего следования, задержка которых составила более четырех часов, обеспечены питанием.В субботу ночью пресс-служба МЧС РФ по региону сообщила, что цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе Ростовской области. Пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20240402/poezd-1937234893.html

https://ria.ru/20240218/depo-1928123793.html

орловский район

ростовская область

кисловодск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, орловский район, ростовская область, кисловодск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)