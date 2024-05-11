В Ростовской области задерживают пять пассажирских поездов
Пять пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов в Ростове-на-Дону
Пассажирский поезд. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая — РИА Новости. Пять пассажирских поездов задерживаются в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе Ростовской области, где ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги в своем в Telegram-канале.
В субботу ночью на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе Ростовской области произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов, в результате чего загорелась цистерна с топливом. Возникший пожар локализован на площади 200 квадратных метров, пострадавших в результате ЧП нет, уточняло региональное МЧС в Telegram-канале.
"Продолжаются восстановительные работы на станции Куберле. <…> В настоящее время задержаны пассажирские поезда № 455 Челябинск — Волгоград, № 358 Имеретинский Курорт — Уфа, № 113 Санкт-Петербург — Адлер, № 98 Кисловодск — Тында, № 14 Имеретинский Курорт — Саратов до пяти часов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что пассажиры поезда № 368 Кисловодск — Киров, следующие до Волгодонска, отправлены автобусами до пункта назначения. Пассажиры со станции Волгодонская также отправлены автобусами до станции Морозовская, откуда поезд № 368 Кисловодск — Киров возобновил движение по альтернативному маршруту.
Сокращены маршруты следования пригородных поездов на участке Ростов — Волгодонская — Зимовники. Отмечается, что пассажиры поездов дальнего следования, задержка которых составила более четырех часов, обеспечены питанием.
В субботу ночью пресс-служба МЧС РФ по региону сообщила, что цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе Ростовской области. Пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, пострадавших в результате ЧП нет.