https://ria.ru/20240510/voditel-1945140523.html

Водителя автобуса, упавшего в реку в Петербурге, допросили

Водителя автобуса, упавшего в реку в Петербурге, допросили - РИА Новости, 10.05.2024

Водителя автобуса, упавшего в реку в Петербурге, допросили

Водитель упавшего в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге автобуса, где находились около 20 пассажиров, задержан и допрошен в качестве подозреваемого по... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T17:12

2024-05-10T17:12

2024-05-10T17:17

происшествия

санкт-петербург

падение автобуса с моста в петербурге

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

ленинградская область

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Водитель упавшего в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге автобуса, где находились около 20 пассажиров, задержан и допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу, сообщает ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в пятницу в районе Большой Морской улицы, 69 в воду с моста упал автобус, в салоне которого, по предварительным данным, были 20 человек. Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что три человека погибли, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти после ДТП."В качестве подозреваемого в рамках данного уголовного дела полицией задержан и допрошен 44-летний водитель автобуса. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240510/proisshestvie-1945097903.html

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происшествия, санкт-петербург, падение автобуса с моста в петербурге, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ленинградская область