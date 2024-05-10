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Водителя автобуса, упавшего в реку в Петербурге, допросили
Водителя автобуса, упавшего в реку в Петербурге, допросили - РИА Новости, 10.05.2024
Водителя автобуса, упавшего в реку в Петербурге, допросили
Водитель упавшего в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге автобуса, где находились около 20 пассажиров, задержан и допрошен в качестве подозреваемого по... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:12
2024-05-10T17:12
2024-05-10T17:17
происшествия
санкт-петербург
падение автобуса с моста в петербурге
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Водитель упавшего в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге автобуса, где находились около 20 пассажиров, задержан и допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу, сообщает ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в пятницу в районе Большой Морской улицы, 69 в воду с моста упал автобус, в салоне которого, по предварительным данным, были 20 человек. Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что три человека погибли, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти после ДТП."В качестве подозреваемого в рамках данного уголовного дела полицией задержан и допрошен 44-летний водитель автобуса. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, санкт-петербург, падение автобуса с моста в петербурге, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Падение автобуса с моста в Петербурге, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Ленинградская область
Водителя автобуса, упавшего в реку в Петербурге, допросили
МВД: водителя автобуса, упавшего в реку в Петербурге, задержали и допросили