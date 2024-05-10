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На Солнце произошла одна из мощнейших за 25 лет вспышек, заявили ученые - РИА Новости, 10.05.2024
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Наука
 
12:09 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/solntse-1945079340.html
На Солнце произошла одна из мощнейших за 25 лет вспышек, заявили ученые
На Солнце произошла одна из мощнейших за 25 лет вспышек, заявили ученые - РИА Новости, 10.05.2024
На Солнце произошла одна из мощнейших за 25 лет вспышек, заявили ученые
Новая особо крупная вспышка класса Х3.9 произошла на Солнце, она стала четвертой по силе за последние 25 лет, на Земле возможны магнитные бури 12-13 мая,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:09
2024-05-10T12:09
наука
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мощные вспышки на солнце
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Новая особо крупная вспышка класса Х3.9 произошла на Солнце, она стала четвертой по силе за последние 25 лет, на Земле возможны магнитные бури 12-13 мая, сообщили на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Регистрируется новая особо крупная вспышка на Солнце. Событие локализовано в юго-западной части солнечного диска, в той же активной области, что и предыдущие события. Предварительная мощность - не менее чем X3.9. Событие является четвертым по силе в текущем 25-м солнечном цикле", - говорится в сообщении. По данным ученых, существуют высокие риски геомагнитных последствий для Земли 12-13 мая. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Девятого мая на Солнце произошли три мощные вспышки класса Х и девять - класса М. Ранее ученые сообщили, что нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствуют о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, предположительно, может наступить уже в середине 2024 года, хотя, по некоторым прогнозам, может сдвинуться и на 2025 год.
https://ria.ru/20240509/solntse-1944939127.html
https://ria.ru/20240510/dachniki-1945043111.html
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космос - риа наука, земля, российская академия наук, солнце, мощные вспышки на солнце
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, Солнце, Мощные вспышки на Солнце
На Солнце произошла одна из мощнейших за 25 лет вспышек, заявили ученые

ИКИ РАН: на Солнце произошла новая особо крупная вспышка класса Х3.9

© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Новая особо крупная вспышка класса Х3.9 произошла на Солнце, она стала четвертой по силе за последние 25 лет, на Земле возможны магнитные бури 12-13 мая, сообщили на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Регистрируется новая особо крупная вспышка на Солнце. Событие локализовано в юго-западной части солнечного диска, в той же активной области, что и предыдущие события. Предварительная мощность - не менее чем X3.9. Событие является четвертым по силе в текущем 25-м солнечном цикле", - говорится в сообщении.
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По данным ученых, существуют высокие риски геомагнитных последствий для Земли 12-13 мая.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.
Девятого мая на Солнце произошли три мощные вспышки класса Х и девять - класса М.
Ранее ученые сообщили, что нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствуют о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, предположительно, может наступить уже в середине 2024 года, хотя, по некоторым прогнозам, может сдвинуться и на 2025 год.
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