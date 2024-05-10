https://ria.ru/20240510/siyanie-1945172708.html

Ученый спрогнозировал пик магнитной бури и северное сияние в Москве

Ученый спрогнозировал пик магнитной бури и северное сияние в Москве - РИА Новости, 10.05.2024

Ученый спрогнозировал пик магнитной бури и северное сияние в Москве

Плотность окружающей Землю плазмы увеличена примерно в 30 раз, над территорией России сформирована обширная зона полярных сияний, в течение часа они могут... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T21:31

2024-05-10T21:31

2024-05-10T21:32

земля

санкт-петербург

россия

институт космических исследований

российская академия наук

происшествия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Плотность окружающей Землю плазмы увеличена примерно в 30 раз, над территорией России сформирована обширная зона полярных сияний, в течение часа они могут появиться в небе над Санкт-Петербургом и Москвой, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв. “Фронт первого из выброшенных Солнцем облаков плазмы около часа назад ударил по Земле. Скорость солнечного ветра за последний час выросла почти в два раза с 400 километров в секунду до 700 километров в секунду. Плотность окружающей Землю плазмы увеличена примерно в 30 раз. Над территорией РФ сформирована обширная зона полярных сияний”, - сказал учёный. По его словам, нижняя граница аврорального овала находится сейчас на широтах около 60 градусов (примерно на этой широте расположен Санкт-Петербург). “В течение часа возможен приход авроральных событий к Москве и Петербургу. Сила текущей магнитной бури пока не ясна... Пик бури ожидается завтра в середине дня, когда к Земле придут основные массы, выброшенные Солнцем”, - добавил Богачев.

https://ria.ru/20240510/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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земля, санкт-петербург, россия, институт космических исследований, российская академия наук, происшествия