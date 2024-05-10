https://ria.ru/20240510/siyanie-1945172708.html
Ученый спрогнозировал пик магнитной бури и северное сияние в Москве
Ученый спрогнозировал пик магнитной бури и северное сияние в Москве - РИА Новости, 10.05.2024
Ученый спрогнозировал пик магнитной бури и северное сияние в Москве
Плотность окружающей Землю плазмы увеличена примерно в 30 раз, над территорией России сформирована обширная зона полярных сияний, в течение часа они могут... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T21:31
2024-05-10T21:31
2024-05-10T21:32
земля
санкт-петербург
россия
институт космических исследований
российская академия наук
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564057539_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b5e6c4f788725759cb8395fc53d5b748.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Плотность окружающей Землю плазмы увеличена примерно в 30 раз, над территорией России сформирована обширная зона полярных сияний, в течение часа они могут появиться в небе над Санкт-Петербургом и Москвой, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв. “Фронт первого из выброшенных Солнцем облаков плазмы около часа назад ударил по Земле. Скорость солнечного ветра за последний час выросла почти в два раза с 400 километров в секунду до 700 километров в секунду. Плотность окружающей Землю плазмы увеличена примерно в 30 раз. Над территорией РФ сформирована обширная зона полярных сияний”, - сказал учёный. По его словам, нижняя граница аврорального овала находится сейчас на широтах около 60 градусов (примерно на этой широте расположен Санкт-Петербург). “В течение часа возможен приход авроральных событий к Москве и Петербургу. Сила текущей магнитной бури пока не ясна... Пик бури ожидается завтра в середине дня, когда к Земле придут основные массы, выброшенные Солнцем”, - добавил Богачев.
https://ria.ru/20240510/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564057539_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_c15e51a6506ba055a158f51604e601af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, санкт-петербург, россия, институт космических исследований, российская академия наук, происшествия
Земля, Санкт-Петербург, Россия, Институт космических исследований, Российская академия наук, Происшествия
Ученый спрогнозировал пик магнитной бури и северное сияние в Москве
Богачев: над Москвой и Петербургом могут появиться полярные сияния
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Плотность окружающей Землю плазмы увеличена примерно в 30 раз, над территорией России сформирована обширная зона полярных сияний, в течение часа они могут появиться в небе над Санкт-Петербургом и Москвой, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.
“Фронт первого из выброшенных Солнцем облаков плазмы около часа назад ударил по Земле. Скорость солнечного ветра за последний час выросла почти в два раза с 400 километров в секунду до 700 километров в секунду. Плотность окружающей Землю плазмы увеличена примерно в 30 раз. Над территорией РФ сформирована обширная зона полярных сияний”, - сказал учёный.
По его словам, нижняя граница аврорального овала находится сейчас на широтах около 60 градусов (примерно на этой широте расположен Санкт-Петербург).
“В течение часа возможен приход авроральных событий к Москве и Петербургу. Сила текущей магнитной бури пока не ясна... Пик бури ожидается завтра в середине дня, когда к Земле придут основные массы, выброшенные Солнцем”, - добавил Богачев.