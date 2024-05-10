https://ria.ru/20240510/peterburg-1945185469.html

СМИ опубликовали список погибших при падении автобуса в реку в Петербурге

СМИ опубликовали список погибших при падении автобуса в реку в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024

СМИ опубликовали список погибших при падении автобуса в реку в Петербурге

Газета "Известия" опубликовала имена троих погибших при падении автобуса в реку Мойка в Петербурге. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T23:51

2024-05-10T23:51

2024-05-10T23:51

падение автобуса с моста в петербурге

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Газета "Известия" опубликовала имена троих погибших при падении автобуса в реку Мойка в Петербурге."Среди них три человека: две женщины и один мужчина", — пишет издание со ссылкой на источник.Как отмечается, одна из погибших, Марина Ю. 1995 года рождения, была уроженкой Казахстана. Елена Ш. 1982 года рождения и Андрей Р. 1968 года рождения жили в Петербурге.Среди пострадавших значатся пять человек: Тамара Г. 1952 г.р., 65-летний Алексей Х., Дмитрий Лю 1988 г.р., а также две женщины, имена которых пока не известны.Ранее пресс-служба регионального главка МВД России сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Позднее власти города сообщили о 15 пассажирах и водителе.Пресс-служба МЧС отметила, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжёлом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Позднее СК России сообщил, что число погибших в аварии возросло до семи человек.

https://ria.ru/20240510/proisshestvie-1945097903.html

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санкт-петербург

россия

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падение автобуса с моста в петербурге, происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)