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СМИ опубликовали список погибших при падении автобуса в реку в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024
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23:51 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/peterburg-1945185469.html
СМИ опубликовали список погибших при падении автобуса в реку в Петербурге
СМИ опубликовали список погибших при падении автобуса в реку в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024
СМИ опубликовали список погибших при падении автобуса в реку в Петербурге
Газета "Известия" опубликовала имена троих погибших при падении автобуса в реку Мойка в Петербурге. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T23:51
2024-05-10T23:51
падение автобуса с моста в петербурге
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Газета "Известия" опубликовала имена троих погибших при падении автобуса в реку Мойка в Петербурге."Среди них три человека: две женщины и один мужчина", — пишет издание со ссылкой на источник.Как отмечается, одна из погибших, Марина Ю. 1995 года рождения, была уроженкой Казахстана. Елена Ш. 1982 года рождения и Андрей Р. 1968 года рождения жили в Петербурге.Среди пострадавших значатся пять человек: Тамара Г. 1952 г.р., 65-летний Алексей Х., Дмитрий Лю 1988 г.р., а также две женщины, имена которых пока не известны.Ранее пресс-служба регионального главка МВД России сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Позднее власти города сообщили о 15 пассажирах и водителе.Пресс-служба МЧС отметила, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжёлом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Позднее СК России сообщил, что число погибших в аварии возросло до семи человек.
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падение автобуса с моста в петербурге, происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Падение автобуса с моста в Петербурге, Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
СМИ опубликовали список погибших при падении автобуса в реку в Петербурге

"Известия" опубликовали имена погибших при падении автобуса в реку в Петербурге

© РИА НовостиАвтобус, который упал в реку Мойку с Поцелуева моста, подняли из воды
Автобус, который упал в реку Мойку с Поцелуева моста, подняли из воды
© РИА Новости
Автобус, который упал в реку Мойку с Поцелуева моста, подняли из воды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Газета "Известия" опубликовала имена троих погибших при падении автобуса в реку Мойка в Петербурге.
"Среди них три человека: две женщины и один мужчина", — пишет издание со ссылкой на источник.
Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге
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Вчера, 14:11
Как отмечается, одна из погибших, Марина Ю. 1995 года рождения, была уроженкой Казахстана. Елена Ш. 1982 года рождения и Андрей Р. 1968 года рождения жили в Петербурге.
Среди пострадавших значатся пять человек: Тамара Г. 1952 г.р., 65-летний Алексей Х., Дмитрий Лю 1988 г.р., а также две женщины, имена которых пока не известны.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД России сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Позднее власти города сообщили о 15 пассажирах и водителе.
Пресс-служба МЧС отметила, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжёлом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Позднее СК России сообщил, что число погибших в аварии возросло до семи человек.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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Падение автобуса с моста в ПетербургеПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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