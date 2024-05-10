https://ria.ru/20240510/mishustin-1944217788.html

Биография Михаила Мишустина

Биография Михаила Мишустина - РИА Новости, 10.05.2024

Биография Михаила Мишустина

Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:31

2024-05-10T16:31

2024-05-10T16:37

справки

россия

москва

михаил мишустин

владимир путин

высшая школа экономики (вшэ)

академия народного хозяйства

московский станкоинструментальный институт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586917167_0:239:3098:1981_1920x0_80_0_0_adf354fd5ff7fd81464e5b18803b83f5.jpg

Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") с присвоением квалификации "инженер-системотехник", в 1992 году – аспирантуру этого института. В 2003 году в Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова) защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук.В 2010 году в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, РАНХиГС) защитил диссертацию на соискание степени доктора экономических наук.В 1992–1998 годах работал на различных должностях в Международном компьютерном клубе. С 1990 года принимал участие в организации ежегодного Международного компьютерного форума.В августе 1998 года был назначен заместителем руководителя Государственной налоговой службы России.С марта 1999 года – заместитель министра России по налогам и сборам.С марта 2004 года по декабрь 2006 года – глава Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.С января 2007 года по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.С марта 2008 года до апреля 2010 года занимал пост президента группы компаний UFG ("ОФГ Инвест") – одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями и паевыми инвестиционными фондами.Курировал международные связи, развитие венчурного инвестирования и технологических инвестиций, инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты.В этот же период Михаил Мишустин был создателем и научным руководителем Института экономики недвижимости Государственного университета "Высшая школа экономики" (ГУ ВШЭ). 6 апреля 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы. В 2013 году Решением Ученого совета Финансового университета назначен научным руководителем факультета налогов и налогообложения. С июля 2020 - научный руководитель факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.16 января 2020 года указом президента РФ Владимира Путина назначен председателем правительства Российской Федерации.7 мая 2024 года после вступления в должность президента на новый шестилетний срок Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий правительством. 10 мая 2024 года президент Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации. В этот же день Госдума утвердила ее. Член Государственного Совета Российской Федерации.Автор нескольких монографий, соавтор учебного пособия "Налоговый контроль", опубликовал ряд научных статей в изданиях "Вопросы экономики", "Финансы", "Экономическая политика", "Экономические науки", "Налоговый курьер", "Консультант", "Корпоративные системы" и других. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2010). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2015), Почета (2012), преподобного Серафима Саровского III степени (2019), святого благоверного князя Даниила Московского I степени (2021). Отмечен высшей наградой Афин – Золотой медалью почета (2021). Михаил Мишустин играет в хоккей, является болельщиком хоккейного клуба ЦСКА, выступал за команду "Премьер" в Ночной хоккейной лиге. Увлекается музыкой. Михаил Мишустин женат, у него трое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, москва, михаил мишустин, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ), академия народного хозяйства, московский станкоинструментальный институт, правительство рф, политика