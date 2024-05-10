https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945046331.html
Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра - РИА Новости, 10.05.2024
Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
Президент Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T05:05
2024-05-10T05:05
2024-05-10T16:47
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства", — написал он.Сразу после инаугурации Путина кабинет министров во главе с Мишустиным сложил полномочия. Кандидатуру председателя правительства утвердят на сегодняшнем пленарном заседании Госдумы.Володин пояснил, что кандидат в премьеры сперва выступит с докладом, затем ответит на вопросы депутатов, а после этого состоится голосование."Нам важно в ходе обсуждения кандидатуры получить ответы на вопросы, как будут решаться задачи, поставленные президентом Путиным: в демографической политике; повышение благополучия людей; поддержка семей с детьми, реализация молодежной политики; укрепление технологического суверенитета; развитие экономики и регионов; повышение обороноспособности нашей страны", — добавил спикер.Пленарное заседание начнется в 14:00.Как работало правительство МишустинаВ январе 2020 года Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина — на тот момент руководителя Федеральной налоговой службы. Впервые в истории нижней палаты ни один депутат не высказался против будущего премьера: 383 проголосовали за, 41 воздержался.Новое правительство, сформированное 21 января, практически сразу столкнулось с тяжелыми условиями: начиналась пандемия коронавируса. Кабмину удалось создать механизм поддержки предпринимателей и уязвимых слоев населения, а также наладить оказание медицинской помощи.В 2022-м, после начала СВО, на Россию наложили санкции, но обрушения экономики, вопреки ожиданиям западных политиков, не произошло. Как неоднократно отмечал Путин, правительство справилось и с этим вызовом. Экономика России, по его словам, укрепляется, в отличие от недружественных стран. С 2020 по 2022 год ВВП вырос на 4,7 процента, в прошлом году — более чем на три процента.В начале мая ФОМ провел опрос об отношении россиян к кабинету Мишустина: 58 процентов оценили его работу положительно. У премьер-министра личный рейтинг еще выше — 60 процентов одобрения.
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политика, россия, госдума рф, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин
Политика, Россия, Госдума РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин
Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
Володин: Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Президент Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале
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"Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства", — написал он.
Сразу после инаугурации Путина кабинет министров во главе с Мишустиным сложил полномочия. Кандидатуру председателя правительства утвердят на сегодняшнем пленарном заседании Госдумы.
Володин пояснил, что кандидат в премьеры сперва выступит с докладом, затем ответит на вопросы депутатов, а после этого состоится голосование.
"Нам важно в ходе обсуждения кандидатуры получить ответы на вопросы, как будут решаться задачи, поставленные президентом Путиным: в демографической политике; повышение благополучия людей; поддержка семей с детьми, реализация молодежной политики; укрепление технологического суверенитета; развитие экономики и регионов; повышение обороноспособности нашей страны", — добавил спикер.
Пленарное заседание начнется в 14:00.
По закону президент назначает главу правительства после того, как его кандидатуру утвердит Госдума. Новый премьер-министр в течение недели должен представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а в течение двух недель — кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров на утверждение Госдумы (за исключением руководителей силового блока и МИД). Если депутаты одобрят, президент обязан утвердить все назначения. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должности сам президент после консультаций с Советом Федерации.
Как работало правительство Мишустина
В январе 2020 года Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина — на тот момент руководителя Федеральной налоговой службы. Впервые в истории нижней палаты ни один депутат не высказался против будущего премьера: 383 проголосовали за, 41 воздержался.
Новое правительство, сформированное 21 января, практически сразу столкнулось с тяжелыми условиями: начиналась пандемия коронавируса. Кабмину удалось создать механизм поддержки предпринимателей и уязвимых слоев населения, а также наладить оказание медицинской помощи.
В 2022-м, после начала СВО, на Россию наложили санкции, но обрушения экономики, вопреки ожиданиям западных политиков, не произошло. Как неоднократно отмечал Путин, правительство справилось и с этим вызовом. Экономика России, по его словам, укрепляется, в отличие от недружественных стран. С 2020 по 2022 год ВВП вырос на 4,7 процента, в прошлом году — более чем на три процента.
В начале мая ФОМ провел опрос об отношении россиян к кабинету Мишустина: 58 процентов оценили его работу положительно. У премьер-министра личный рейтинг еще выше — 60 процентов одобрения.