https://ria.ru/20240507/pravitelstvo-1944395303.html
Путин подписал указ о сложении полномочий правительством
Путин подписал указ о сложении полномочий правительством - РИА Новости, 07.05.2024
Путин подписал указ о сложении полномочий правительством
Президент России Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий правительством. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:35
2024-05-07T13:35
2024-05-07T14:00
политика
россия
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий правительством.Указ "О сложении полномочий Правительством Российской Федерации" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ушедшее в отставку правительство под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина будет выполнять свои функции до назначения нового кабинета министров, говорится в указе. Он вступает в силу со дня его подписания, 7 мая.В соответствии с Конституцией, в день вступления в должность вновь избранного президента страны правительство уходит в отставку. Церемония инаугурации Путина состоялась во вторник днем в Кремле.
https://ria.ru/20240507/pravitelstvo-1944200763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий правительством.
Указ "О сложении полномочий Правительством Российской Федерации" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ушедшее в отставку правительство под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина будет выполнять свои функции до назначения нового кабинета министров, говорится в указе. Он вступает в силу со дня его подписания, 7 мая.
В соответствии с Конституцией, в день вступления в должность вновь избранного президента страны правительство уходит в отставку. Церемония инаугурации Путина состоялась во вторник днем в Кремле.