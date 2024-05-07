https://ria.ru/20240507/pravitelstvo-1944395303.html

Путин подписал указ о сложении полномочий правительством

Путин подписал указ о сложении полномочий правительством - РИА Новости, 07.05.2024

Путин подписал указ о сложении полномочий правительством

Президент России Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий правительством. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:35

2024-05-07T13:35

2024-05-07T14:00

политика

россия

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий правительством.Указ "О сложении полномочий Правительством Российской Федерации" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ушедшее в отставку правительство под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина будет выполнять свои функции до назначения нового кабинета министров, говорится в указе. Он вступает в силу со дня его подписания, 7 мая.В соответствии с Конституцией, в день вступления в должность вновь избранного президента страны правительство уходит в отставку. Церемония инаугурации Путина состоялась во вторник днем в Кремле.

https://ria.ru/20240507/pravitelstvo-1944200763.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024