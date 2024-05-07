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Путин подписал указ о сложении полномочий правительством - РИА Новости, 07.05.2024
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13:35 07.05.2024 (обновлено: 14:00 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/pravitelstvo-1944395303.html
Путин подписал указ о сложении полномочий правительством
Путин подписал указ о сложении полномочий правительством - РИА Новости, 07.05.2024
Путин подписал указ о сложении полномочий правительством
Президент России Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий правительством. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:35
2024-05-07T14:00
политика
россия
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий правительством.Указ "О сложении полномочий Правительством Российской Федерации" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ушедшее в отставку правительство под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина будет выполнять свои функции до назначения нового кабинета министров, говорится в указе. Он вступает в силу со дня его подписания, 7 мая.В соответствии с Конституцией, в день вступления в должность вновь избранного президента страны правительство уходит в отставку. Церемония инаугурации Путина состоялась во вторник днем в Кремле.
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политика, россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024

Путин подписал указ о сложении полномочий правительством

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий правительством.
Указ "О сложении полномочий Правительством Российской Федерации" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ушедшее в отставку правительство под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина будет выполнять свои функции до назначения нового кабинета министров, говорится в указе. Он вступает в силу со дня его подписания, 7 мая.
В соответствии с Конституцией, в день вступления в должность вновь избранного президента страны правительство уходит в отставку. Церемония инаугурации Путина состоялась во вторник днем в Кремле.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Порядок формирования правительства России
Вчера, 12:53
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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