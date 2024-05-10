https://ria.ru/20240510/mishustin-1945131897.html

Госдума утвердила Мишустина премьер-министром

Госдума утвердила Мишустина премьер-министром - РИА Новости, 10.05.2024

Госдума утвердила Мишустина премьер-министром

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром России. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:22

2024-05-10T16:22

2024-05-10T17:22

политика

михаил мишустин

россия

леонид слуцкий (политик)

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госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром России.Его кандидатуру поддержали 375 депутатов, 57 — воздержались, проголосовавших против не было."Государственная дума Федерального собрания постановляет: 1. Утвердить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства. 2. Направить настоящее постановление президенту России. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", — говорится в документе.Теперь новый премьер должен в течение недели представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а в течение двух недель — кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров на утверждение Госдумы (за исключением руководителей силового блока и МИД). Нижняя палата парламента принимает решения не позднее недельного срока. Как уточнил спикер ведомства Вячеслав Володин, в понедельник, 13 мая, депутаты рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а во вторник, 14 мая, — на должности министров. Далее все назначения должен утвердить президент.Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает сам глава государства после консультаций с Совфедом. Первый зампред международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров сообщил, что консультации по этому вопросу начнутся 13 мая. Четыре года премьерства МишустинаВ январе 2020-го Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и внес в Думу кандидатуру Михаила Мишустина — на тот момент руководителя Федеральной налоговой службы. Впервые в истории Госдумы ни один депутат не высказался против будущего премьера: 383 за, 41 воздержался.Новый кабмин, сформированный 21 января, практически сразу столкнулся с тяжелыми условиями: начиналась пандемия коронавируса. Тем не менее правительству удалось создать механизм поддержки предпринимателей и уязвимых слоев населения, а также наладить оказание медицинской помощи.После начала спецоперации против России ввели множество санкций, но обрушения экономики, вопреки ожиданиям западных политиков, не произошло. Как не раз отмечал Путин, правительство справилось и с этим вызовом. По его словам, в отличие от недружественных стран, российская экономика укрепляется. Так, с 2020 по 2022-й ВВП вырос на 4,7% а в прошлом году — более чем на три.В начале мая ФОМ провел опрос об отношении россиян к кабмину Мишустина: 58% респондентов положительно оценивают работу правительства под его руководством. Личный рейтинг премьера еще выше — 60% одобрения.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945121605.html

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Встреча Владимира Путина с Мишустиным Встреча Владимира Путина с Мишустиным 2024-05-10T16:22 true PT3M06S

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политика, михаил мишустин, россия, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вячеслав володин, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)