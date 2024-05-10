https://ria.ru/20240510/derbent-1945037516.html

В Дербенте прошло фонтанное шоу, посвященное 79-й годовщине Победы

В Дербенте прошло фонтанное шоу, посвященное 79-й годовщине Победы - РИА Новости, 10.05.2024

В Дербенте прошло фонтанное шоу, посвященное 79-й годовщине Победы

Фонтанное шоу, посвященное 79-й годовщине Победы, прошло в дагестанском Дербенте, на водном экране показали видео парадов и шествия ветеранов, сообщили в... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T00:41

2024-05-10T00:41

2024-05-10T00:41

общество

дербент

россия

день победы

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МАХАЧКАЛА, 10 мая - РИА Новости. Фонтанное шоу, посвященное 79-й годовщине Победы, прошло в дагестанском Дербенте, на водном экране показали видео парадов и шествия ветеранов, сообщили в пресс-службе администрации города. "Девятого мая в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте прошло фонтанное шоу, посвященное Дню Победы. Дербентский фонтан продемонстрировал композиции с песнями военных лет. На водном экране были показаны видео парадов, шествия ветеранов Великой Отечественной войны и другие кадры, связанные с Днем Победы", – говорится в сообщении. Отмечается, что фонтанное шоу собрало большое количество зрителей - жителей и гостей города. Летом 2022 года в обновленном парка имени Низами Гянджеви в Дербенте открыли самый большой мультимедийный фонтан в России. Общая площадь комплекса составляет около 5 тысяч квадратных метров. Программное обеспечение фонтана позволяет создавать светомузыкальные шоу и транслировать видеоролики на водный экран.

https://ria.ru/20240509/salyut-1945026374.html

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общество, дербент, россия, день победы