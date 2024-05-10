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На Земле началась очень сильная магнитная буря - РИА Новости, 10.05.2024
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Наука
 
21:46 10.05.2024 (обновлено: 22:45 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/burya-1945174231.html
На Земле началась очень сильная магнитная буря
На Земле началась очень сильная магнитная буря - РИА Новости, 10.05.2024
На Земле началась очень сильная магнитная буря
На Земле началась очень сильная магнитная буря, шторм может продолжаться от 20 до 40 часов, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T21:46
2024-05-10T22:45
земля
институт космических исследований
российская академия наук
вспышки на солнце
наука
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. На Земле началась очень сильная магнитная буря, шторм может продолжаться от 20 до 40 часов, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев."Магнитная буря началась. Текущий уровень — G4. Земля погружена в облако плазмы. Выйдет из него не раньше чем через сутки. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов", — сказал он.Ранее в пятницу Богачев заявил, что за трое суток Солнце выбросило четыре исключительно крупных облака плазмы, часть которой сольется в единый более крупный объект и ударит по магнитному полю Земли в ночь на субботу, 11 мая.По его словам, на пике уровень бури составит не менее G4.33, при этом есть 15-процентная вероятность, что он достигнет уровня G5 впервые с 2005 года.В ближайшие два-три дня взрывная энергия пойдет на убыль, при этом геомагнитные бури разной степени силы могут продолжаться на Земле вплоть до конца недели, добавил эксперт.Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
https://ria.ru/20240508/pischa-1944558593.html
https://ria.ru/20240510/dachniki-1945043111.html
https://ria.ru/20240510/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, институт космических исследований, российская академия наук, вспышки на солнце
Земля, Институт космических исследований, Российская академия наук, вспышки на Солнце , Наука
На Земле началась очень сильная магнитная буря

Лаборатория ИКИ РАН: на Земле началась очень сильная магнитная буря уровня G4

© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. На Земле началась очень сильная магнитная буря, шторм может продолжаться от 20 до 40 часов, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
"Магнитная буря началась. Текущий уровень — G4. Земля погружена в облако плазмы. Выйдет из него не раньше чем через сутки. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов", — сказал он.
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Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

Ранее в пятницу Богачев заявил, что за трое суток Солнце выбросило четыре исключительно крупных облака плазмы, часть которой сольется в единый более крупный объект и ударит по магнитному полю Земли в ночь на субботу, 11 мая.
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По его словам, на пике уровень бури составит не менее G4.33, при этом есть 15-процентная вероятность, что он достигнет уровня G5 впервые с 2005 года.
В ближайшие два-три дня взрывная энергия пойдет на убыль, при этом геомагнитные бури разной степени силы могут продолжаться на Земле вплоть до конца недели, добавил эксперт.
Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
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