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Три человека погибли при падении автобуса в реку в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024
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15:35 10.05.2024 (обновлено: 17:32 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/avariya-1945120555.html
Три человека погибли при падении автобуса в реку в Петербурге
Три человека погибли при падении автобуса в реку в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024
Три человека погибли при падении автобуса в реку в Петербурге
Три человека погибли после падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге, еще четыре пассажира находятся в состоянии клинической смерти, сообщила... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:35
2024-05-10T17:32
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
падение автобуса с моста в петербурге
александр беглов
ленинградская область
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Три человека погибли после падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге, еще четыре пассажира находятся в состоянии клинической смерти, сообщила пресс-служба МЧС России."Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Проводятся реанимационные мероприятия. Три человека, к сожалению, скончались. &lt;...&gt; Водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды", — говорится в заявлении.Как уточнил губернатор города Александр Беглов, пострадавшим оказывают оперативную помощь. Их направили в медучреждения. На месте работают спасатели, служба скорой помощи, а также сотрудники администрации города и комитета по здравоохранению.Транспортное средство вытащили из воды с помощью крана.В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду. В салоне, по предварительным данным, находилось около 20 человек.В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Председатель СК Александр Бастрыкин взял ход расследования под свой контроль.
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Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге
Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге
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санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, падение автобуса с моста в петербурге, александр беглов, ленинградская область
Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия, Падение автобуса с моста в Петербурге, Александр Беглов, Ленинградская область
Три человека погибли при падении автобуса в реку в Петербурге

МЧС: три человека погибли после падения автобуса в реку Мойку в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Три человека погибли после падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге, еще четыре пассажира находятся в состоянии клинической смерти, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Проводятся реанимационные мероприятия. Три человека, к сожалению, скончались. <...> Водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды", — говорится в заявлении.
Как уточнил губернатор города Александр Беглов, пострадавшим оказывают оперативную помощь. Их направили в медучреждения. На месте работают спасатели, служба скорой помощи, а также сотрудники администрации города и комитета по здравоохранению.
Транспортное средство вытащили из воды с помощью крана.
В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду. В салоне, по предварительным данным, находилось около 20 человек.
В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.
Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Председатель СК Александр Бастрыкин взял ход расследования под свой контроль.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
В Петербурге создали комиссию для выяснения причин ДТП с автобусом
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Санкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествияПадение автобуса с моста в ПетербургеАлександр БегловЛенинградская область
 
 
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