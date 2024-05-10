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Три человека погибли при падении автобуса в реку в Петербурге

Три человека погибли при падении автобуса в реку в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024

Три человека погибли при падении автобуса в реку в Петербурге

Три человека погибли после падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге, еще четыре пассажира находятся в состоянии клинической смерти, сообщила... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:35

2024-05-10T15:35

2024-05-10T17:32

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

падение автобуса с моста в петербурге

александр беглов

ленинградская область

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Три человека погибли после падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге, еще четыре пассажира находятся в состоянии клинической смерти, сообщила пресс-служба МЧС России."Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Проводятся реанимационные мероприятия. Три человека, к сожалению, скончались. <...> Водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды", — говорится в заявлении.Как уточнил губернатор города Александр Беглов, пострадавшим оказывают оперативную помощь. Их направили в медучреждения. На месте работают спасатели, служба скорой помощи, а также сотрудники администрации города и комитета по здравоохранению.Транспортное средство вытащили из воды с помощью крана.В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду. В салоне, по предварительным данным, находилось около 20 человек.В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Председатель СК Александр Бастрыкин взял ход расследования под свой контроль.

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Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге 2024-05-10T15:35 true PT0M55S

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санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, падение автобуса с моста в петербурге, александр беглов, ленинградская область