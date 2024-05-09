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В Тегеране возложили цветы к братским могилам советских воинов - РИА Новости, 09.05.2024
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17:27 09.05.2024 (обновлено: 17:32 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/tegeran-1944986142.html
В Тегеране возложили цветы к братским могилам советских воинов
В Тегеране возложили цветы к братским могилам советских воинов - РИА Новости, 09.05.2024
В Тегеране возложили цветы к братским могилам советских воинов
Сотрудники посольств России и ряда стран СНГ в Тегеране, а также представители военной сферы и российских компаний в Иране отметили День Победы, проведя минуты... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:27
2024-05-09T17:32
в мире
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иран
алексей дедов
алексей костин
снг
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ТЕГЕРАН, 9 мая – РИА Новости. Сотрудники посольств России и ряда стран СНГ в Тегеране, а также представители военной сферы и российских компаний в Иране отметили День Победы, проведя минуты молчания и церемонии возложения цветов к братским могилам советских воинов на территории Свято-Троицкого русского православного кладбища и летней резиденции посольства РФ в иранской столице, передает корреспондент РИА Новости. "Девятое мая - действительно символическая дата, являющаяся отражением единства и сплоченности всех наших народов, которые помогли отстоять мир от угрозы фашизма", - сказал в ходе своей речи на одной из церемоний посол России в Иране Алексей Дедов. Заупокойные литии по погибшим воинам провели настоятель Свято-Николаевского собора в Тегеране архимандрит Александр (Заркешев), клирик собора игумен Варлаам (Дульский) и диакон Алексей Костин. Как отметил отец настоятель, "празднование Пасхи в 1945-м году выпало на 5-е мая, и праздник Победы в Великой Отечественной войне совпал с пасхальным ликованием, а в этом году эти даты также совпадают". По его словам, оба праздника по своему значению перекликаются, символизируя собой "победу добра над злом, победу бессмертия над смертью". Свято-Троицкое русское православное кладбище стало последним приютом для наших соотечественников еще со времен, предшествовавших революции 1917-го года, бережно храня память о тех, кто по разным причинам упокоился вдали от Родины. Потомственный смотритель кладбища Мехди Метанат рассказал корреспонденту РИА Новости, что надгробия на ряде здешних могил имеют не только историческую, но и художественную ценность: резьба по их камню выполнена мастерами из разных стран с использованием сложных техник, позволяющих, например, создать "эффект тени" или развернуть целое повествование, изложенное в камне. В церемонии возложения цветов к братской могиле советских воинов на территории летней резиденции посольства России в Тегеране приняли участие сотрудники дипломатических представительств Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Праздничная программа включала в том числе проведение фотовыставки, посвященной Великой Отечественной войне. Днем ранее на территории посольства Российской Федерации в Тегеране состоялось шествие "Бессмертного полка" с участием соотечественников и граждан стран СНГ. Добрая традиция отмечать День Победы шествием Бессмертного полка, по словам российского посла в Иране, существует в посольстве в Тегеране с момента основания этого движения в Российской Федерации (2012 год). При этом в следующем году, к 80-летию Победы, утверждает он, планируется провести более крупные по масштабу мероприятия. Как подчеркивает Дедов, молодое поколение - школьники из России и стран СНГ, проживающие в иранской столице, - относятся к участию в шествии Бессмертного полка с энтузиазмом. Помимо них в движении участвуют учителя школы при посольстве, сотрудники посольства и соотечественники, живущие в Тегеране. Всего, по информации, предоставленной корреспонденту РИА Новости посольством, в мероприятии принимают участие от нескольких десятков до более чем сотни человек. Помимо шествия Бессмертного полка 8 мая в посольстве состоялся праздничный концерт учащихся посольской школы, в ходе которого зрителям были представлены музыкальные, танцевальные и театральные номера. Школьники читали известные стихотворения о Великой Отечественной войне, пели военные песни. Важной темой стали размышления о том, что в современном мире в разных точках планеты дети, как и прежде, вынуждены переживать ужасы войны и становиться жертвами военных действий. В память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, все присутствующие провели минуту молчания. Мероприятия по случаю Дня Победы проходят в Иране не только в столице. Так, атташе генконсульства РФ в Исфахане Владислав Егоров сообщил РИА Новости о состоявшемся 8 мая традиционном возложении цветов к могиле советских летчиков в провинции Чехармехаль и Бахтиария, расположенной на юго-западе страны.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944976336.html
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944939332.html
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в мире, тегеран (город), россия, иран, алексей дедов, алексей костин, снг, день победы, день победы — 2024
В мире, Тегеран (город), Россия, Иран, Алексей Дедов, Алексей Костин, СНГ, День Победы, День Победы — 2024
В Тегеране возложили цветы к братским могилам советских воинов

Сотрудники посольств России и ряда стран СНГ в Иране отметили День Победы

© Фото : посольство России в ИранеПразднование Дня Победы в Тегеране
Празднование Дня Победы в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : посольство России в Иране
Празднование Дня Победы в Тегеране
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 9 мая – РИА Новости. Сотрудники посольств России и ряда стран СНГ в Тегеране, а также представители военной сферы и российских компаний в Иране отметили День Победы, проведя минуты молчания и церемонии возложения цветов к братским могилам советских воинов на территории Свято-Троицкого русского православного кладбища и летней резиденции посольства РФ в иранской столице, передает корреспондент РИА Новости.
"Девятое мая - действительно символическая дата, являющаяся отражением единства и сплоченности всех наших народов, которые помогли отстоять мир от угрозы фашизма", - сказал в ходе своей речи на одной из церемоний посол России в Иране Алексей Дедов.
Российские соотечественники в честь Дня Великой Победы возложили цветы к памятнику Советскому солдату в Афинах - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Вчера, 16:37
Заупокойные литии по погибшим воинам провели настоятель Свято-Николаевского собора в Тегеране архимандрит Александр (Заркешев), клирик собора игумен Варлаам (Дульский) и диакон Алексей Костин. Как отметил отец настоятель, "празднование Пасхи в 1945-м году выпало на 5-е мая, и праздник Победы в Великой Отечественной войне совпал с пасхальным ликованием, а в этом году эти даты также совпадают". По его словам, оба праздника по своему значению перекликаются, символизируя собой "победу добра над злом, победу бессмертия над смертью".
Свято-Троицкое русское православное кладбище стало последним приютом для наших соотечественников еще со времен, предшествовавших революции 1917-го года, бережно храня память о тех, кто по разным причинам упокоился вдали от Родины. Потомственный смотритель кладбища Мехди Метанат рассказал корреспонденту РИА Новости, что надгробия на ряде здешних могил имеют не только историческую, но и художественную ценность: резьба по их камню выполнена мастерами из разных стран с использованием сложных техник, позволяющих, например, создать "эффект тени" или развернуть целое повествование, изложенное в камне.
В церемонии возложения цветов к братской могиле советских воинов на территории летней резиденции посольства России в Тегеране приняли участие сотрудники дипломатических представительств Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Праздничная программа включала в том числе проведение фотовыставки, посвященной Великой Отечественной войне.
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Вчера, 14:30
Днем ранее на территории посольства Российской Федерации в Тегеране состоялось шествие "Бессмертного полка" с участием соотечественников и граждан стран СНГ. Добрая традиция отмечать День Победы шествием Бессмертного полка, по словам российского посла в Иране, существует в посольстве в Тегеране с момента основания этого движения в Российской Федерации (2012 год). При этом в следующем году, к 80-летию Победы, утверждает он, планируется провести более крупные по масштабу мероприятия. Как подчеркивает Дедов, молодое поколение - школьники из России и стран СНГ, проживающие в иранской столице, - относятся к участию в шествии Бессмертного полка с энтузиазмом. Помимо них в движении участвуют учителя школы при посольстве, сотрудники посольства и соотечественники, живущие в Тегеране. Всего, по информации, предоставленной корреспонденту РИА Новости посольством, в мероприятии принимают участие от нескольких десятков до более чем сотни человек.
Помимо шествия Бессмертного полка 8 мая в посольстве состоялся праздничный концерт учащихся посольской школы, в ходе которого зрителям были представлены музыкальные, танцевальные и театральные номера. Школьники читали известные стихотворения о Великой Отечественной войне, пели военные песни. Важной темой стали размышления о том, что в современном мире в разных точках планеты дети, как и прежде, вынуждены переживать ужасы войны и становиться жертвами военных действий. В память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, все присутствующие провели минуту молчания.
Мероприятия по случаю Дня Победы проходят в Иране не только в столице. Так, атташе генконсульства РФ в Исфахане Владислав Егоров сообщил РИА Новости о состоявшемся 8 мая традиционном возложении цветов к могиле советских летчиков в провинции Чехармехаль и Бахтиария, расположенной на юго-западе страны.
Акция Бессмертный полк в день празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Шанхае, КНР - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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