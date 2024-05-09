https://ria.ru/20240509/parad-1944875036.html

Парад Победы начался на Красной площади в Москве

Парад Победы начался на Красной площади в Москве - РИА Новости, 09.05.2024

Парад Победы начался на Красной площади в Москве

На Красной площади в Москве начался Парад Победы в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент РИА Новости с места РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:01

2024-05-09T10:01

2024-05-09T10:05

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На Красной площади в Москве начался Парад Победы в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники.Парад начался с внесения на площадь почетным караулом под звуки песни "Священная война" государственного флага России и Знамени Победы - боевого знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.На центральной трибуне за парадом наблюдает президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин, который выступит с традиционной речью перед началом прохождения пеших колонн. Также на параде присутствуют лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау.После внесения государственного флага и Знамени Победы состоится объезд выстроившихся на площади парадных расчетов на автомобилях "Аурус" командующим парадом и принимающим парад. Далее в ходе парада по брусчатке Красной площади промаршируют пешие парадные расчеты.В составе пешей колонны - полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовскоих, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции, в составе их парадного расчета, в том числе, семь Героев Российской Федерации, более 100 военнослужащих награждены высокими государственными наградами: орденами Мужества, Георгиевским крестом, медалями "За отвагу", "Жукова", "Суворова", "За храбрость".Затем пройдёт механизированная колонная военной техники.Ожидается, что парад завершится пролетом двух групп боевой авиации.Последними площадь покинут военные музыканты, исполняя марш "Прощание славянки".

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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