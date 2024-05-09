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Парад Победы начался на Красной площади в Москве - РИА Новости, 09.05.2024
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10:01 09.05.2024 (обновлено: 10:05 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/parad-1944875036.html
Парад Победы начался на Красной площади в Москве
Парад Победы начался на Красной площади в Москве - РИА Новости, 09.05.2024
Парад Победы начался на Красной площади в Москве
На Красной площади в Москве начался Парад Победы в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент РИА Новости с места РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:01
2024-05-09T10:05
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На Красной площади в Москве начался Парад Победы в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники.Парад начался с внесения на площадь почетным караулом под звуки песни "Священная война" государственного флага России и Знамени Победы - боевого знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.На центральной трибуне за парадом наблюдает президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин, который выступит с традиционной речью перед началом прохождения пеших колонн. Также на параде присутствуют лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау.После внесения государственного флага и Знамени Победы состоится объезд выстроившихся на площади парадных расчетов на автомобилях "Аурус" командующим парадом и принимающим парад. Далее в ходе парада по брусчатке Красной площади промаршируют пешие парадные расчеты.В составе пешей колонны - полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовскоих, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции, в составе их парадного расчета, в том числе, семь Героев Российской Федерации, более 100 военнослужащих награждены высокими государственными наградами: орденами Мужества, Георгиевским крестом, медалями "За отвагу", "Жукова", "Суворова", "За храбрость".Затем пройдёт механизированная колонная военной техники.Ожидается, что парад завершится пролетом двух групп боевой авиации.Последними площадь покинут военные музыканты, исполняя марш "Прощание славянки".
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
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день победы, общество, день победы — 2024, олег салюков, сергей шойгу, владимир путин, москва, россия, вооруженные силы рф, парад победы в 2024 году
День Победы, Общество, День Победы — 2024, Олег Салюков, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Москва, Россия, Вооруженные силы РФ, Парад Победы в 2024 году
Парад Победы начался на Красной площади в Москве

На Красной площади начался военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы

Парадные расчеты на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Парадные расчеты на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Парадные расчеты на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На Красной площади в Москве начался Парад Победы в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
В главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
00:18
Парад начался с внесения на площадь почетным караулом под звуки песни "Священная война" государственного флага России и Знамени Победы - боевого знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
На центральной трибуне за парадом наблюдает президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин, который выступит с традиционной речью перед началом прохождения пеших колонн. Также на параде присутствуют лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау.
После внесения государственного флага и Знамени Победы состоится объезд выстроившихся на площади парадных расчетов на автомобилях "Аурус" командующим парадом и принимающим парад. Далее в ходе парада по брусчатке Красной площади промаршируют пешие парадные расчеты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
От Великой Отечественной до СВО: Россия знает, ради чего сражается
08:00
В составе пешей колонны - полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовскоих, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции, в составе их парадного расчета, в том числе, семь Героев Российской Федерации, более 100 военнослужащих награждены высокими государственными наградами: орденами Мужества, Георгиевским крестом, медалями "За отвагу", "Жукова", "Суворова", "За храбрость".
Затем пройдёт механизированная колонная военной техники.
Ожидается, что парад завершится пролетом двух групп боевой авиации.
Последними площадь покинут военные музыканты, исполняя марш "Прощание славянки".
 
День ПобедыОбществоДень Победы — 2024Олег СалюковСергей ШойгуВладимир ПутинМоскваРоссияВооруженные силы РФПарад Победы в 2024 году
 
 
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