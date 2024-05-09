https://ria.ru/20240509/pamyat-1944891028.html

Путин и лидеры девяти стран возложили цветы к могиле Неизвестного солдата

Путин и лидеры девяти стран возложили цветы к могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 09.05.2024

Путин и лидеры девяти стран возложили цветы к могиле Неизвестного солдата

Президент России Владимир Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:07

2024-05-09T11:07

2024-05-09T11:22

белоруссия

казахстан

киргизия

владимир путин

александр лукашенко

касым-жомарт токаев

день победы

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Солдаты Кремлевского полка от имени лидеров возлагают цветы к стелам городов-героев. После того, как отзвучал гимн России, лидеры и и.о. министра обороны Сергей Шойгу возложили букеты красных роз к Могиле Неизвестного Солдата и склонили головы в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.Затем память павших по традиции почтили ветераны. По окончании церемонии лидеры не спешили расходиться, общаясь между собой.Почетными гостями на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, казахстан, киргизия, владимир путин, александр лукашенко, касым-жомарт токаев, день победы, общество, день победы — 2024, москва