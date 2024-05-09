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Путин и лидеры девяти стран возложили цветы к могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 09.05.2024
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11:07 09.05.2024 (обновлено: 11:22 09.05.2024)
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Путин и лидеры девяти стран возложили цветы к могиле Неизвестного солдата
Путин и лидеры девяти стран возложили цветы к могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 09.05.2024
Путин и лидеры девяти стран возложили цветы к могиле Неизвестного солдата
Президент России Владимир Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:07
2024-05-09T11:22
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Солдаты Кремлевского полка от имени лидеров возлагают цветы к стелам городов-героев. После того, как отзвучал гимн России, лидеры и и.о. министра обороны Сергей Шойгу возложили букеты красных роз к Могиле Неизвестного Солдата и склонили головы в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.Затем память павших по традиции почтили ветераны. По окончании церемонии лидеры не спешили расходиться, общаясь между собой.Почетными гостями на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.
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белоруссия, казахстан, киргизия, владимир путин, александр лукашенко, касым-жомарт токаев, день победы, общество, день победы — 2024, москва
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, День Победы, Общество, День Победы — 2024, Москва
Путин и лидеры девяти стран возложили цветы к могиле Неизвестного солдата

Путин и главы 9 стран возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Кремле

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЦветы, возложенные к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата
Цветы, возложенные к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Цветы, возложенные к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
Солдаты Кремлевского полка от имени лидеров возлагают цветы к стелам городов-героев.
После того, как отзвучал гимн России, лидеры и и.о. министра обороны Сергей Шойгу возложили букеты красных роз к Могиле Неизвестного Солдата и склонили головы в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.
Затем память павших по традиции почтили ветераны. По окончании церемонии лидеры не спешили расходиться, общаясь между собой.
Почетными гостями на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
00:18
 
БелоруссияКазахстанКиргизияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоКасым-Жомарт ТокаевДень ПобедыОбществоДень Победы — 2024Москва
 
 
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