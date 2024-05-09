Путин и лидеры девяти стран возложили цветы к могиле Неизвестного солдата
Путин и главы 9 стран возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Кремле
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЦветы, возложенные к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата
Цветы, возложенные к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
Солдаты Кремлевского полка от имени лидеров возлагают цветы к стелам городов-героев.
После того, как отзвучал гимн России, лидеры и и.о. министра обороны Сергей Шойгу возложили букеты красных роз к Могиле Неизвестного Солдата и склонили головы в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.
Затем память павших по традиции почтили ветераны. По окончании церемонии лидеры не спешили расходиться, общаясь между собой.
Почетными гостями на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.