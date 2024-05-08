https://ria.ru/20240508/zakupki-1944831626.html

Путин рассказал об увеличении объема закупок из Узбекистана

Путин рассказал об увеличении объема закупок из Узбекистана - РИА Новости, 09.05.2024

Путин рассказал об увеличении объема закупок из Узбекистана

Россия увеличивает объем закупок продуктов из Узбекистана из года в год, наращивание продолжится, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-08T23:55

2024-05-08T23:55

2024-05-09T00:24

россия

узбекистан

в мире

шавкат мирзиеев

владимир путин

рустам минниханов

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия увеличивает объем закупок продуктов из Узбекистана из года в год, наращивание продолжится, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым."Мы увеличиваем объем закупок из года в год… Будем развивать, у нас и так выросли (закупки - ред.) за последние пару лет, такого уровня раньше не было никогда", - сказал российский президент.В свою очередь Мирзиеев отметил, что у республики "есть возможность насыщать рынок России продуктами сельского хозяйства".Он вспомнил, что когда в страну приезжал глава Татарстана Рустам Минниханов, он "удивился, когда ему показали капусту, урюк, чеснок, лук свежий"."Когда он приезжал, он вообще был шокирован. Говорит: "Почему мы покупаем за границей? Здесь дешево и экологически чистое". Самое главное – цена нормальная", - сказал Мирзиеев.

https://ria.ru/20240508/eaes-1944803101.html

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россия, узбекистан, в мире, шавкат мирзиеев, владимир путин, рустам минниханов