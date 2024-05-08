https://ria.ru/20240508/sud-1944601050.html

Суд в Петербурге запретил BBL Company продолжать спор с "Газпром экспортом"

Суд в Петербурге запретил BBL Company продолжать спор с "Газпром экспортом" - РИА Новости, 08.05.2024

Суд в Петербурге запретил BBL Company продолжать спор с "Газпром экспортом"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ООО "Газпром экспорт" запретил BBL Company (Нидерланды) продолжать спор с российской газовой... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:20

2024-05-08T10:20

2024-05-08T10:20

экономика

санкт-петербург

нидерланды

ленинградская область

газпром

nord stream

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ООО "Газпром экспорт" запретил BBL Company (Нидерланды) продолжать спор с российской газовой компанией в Нидерландском арбитражном институте, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – удовлетворить заявление", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие". Резолютивная и мотивировочная части решения арбитражного суда Петербурга пока не опубликованы. Согласно материалам дела, иск заявлен о запрете компании BBL Company продолжать разбирательство с "Газпром экспортом" в Нидерландском арбитражном институте (Netherlands Arbitration Institute). Также исковые требования включают присуждение в пользу "Газпром экспорта" "денежной суммы" в случае, если решение арбитражного суда Петербурга по соответствующему иску не будет исполнено. Объем возможного взыскания пока не уточняется. "Газпром" и N.V. Nederlandse Gasunie в 2007 году подписали комплексное соглашение по вопросам взаимного участия компаний в проектах газопроводов Nord Stream и BBL, а также использования газотранспортных мощностей Gasunie на территории Нидерландов. В соответствии с соглашением, Gasunie получала 9% акций в капитале Nord Stream AG за счет сокращения пакетов компаний E.ON Ruhrgas и Wintershall Holding на 4,5%, а "Газпром" - опцион на приобретение 9% в BBL Company. По данным из открытых источников, компания Balgzand Bacton Line (BBL) Company отвечает за эксплуатацию морского газопровода BBL, соединяющего Нидерланды и Великобританию. Акционерами BBL Company являются Gasunie (60%), E.On Ruhrgas (20%) и Fluxys (20%).

https://ria.ru/20240316/gazprom_eksport-1933514645.html

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санкт-петербург

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ленинградская область

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экономика, санкт-петербург, нидерланды, ленинградская область, газпром, nord stream