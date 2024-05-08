https://ria.ru/20240508/sud-1944601050.html
Суд в Петербурге запретил BBL Company продолжать спор с "Газпром экспортом"
Суд в Петербурге запретил BBL Company продолжать спор с "Газпром экспортом" - РИА Новости, 08.05.2024
Суд в Петербурге запретил BBL Company продолжать спор с "Газпром экспортом"
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ООО "Газпром экспорт" запретил BBL Company (Нидерланды) продолжать спор с российской газовой... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:20
2024-05-08T10:20
2024-05-08T10:20
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ООО "Газпром экспорт" запретил BBL Company (Нидерланды) продолжать спор с российской газовой компанией в Нидерландском арбитражном институте, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – удовлетворить заявление", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие". Резолютивная и мотивировочная части решения арбитражного суда Петербурга пока не опубликованы. Согласно материалам дела, иск заявлен о запрете компании BBL Company продолжать разбирательство с "Газпром экспортом" в Нидерландском арбитражном институте (Netherlands Arbitration Institute). Также исковые требования включают присуждение в пользу "Газпром экспорта" "денежной суммы" в случае, если решение арбитражного суда Петербурга по соответствующему иску не будет исполнено. Объем возможного взыскания пока не уточняется. "Газпром" и N.V. Nederlandse Gasunie в 2007 году подписали комплексное соглашение по вопросам взаимного участия компаний в проектах газопроводов Nord Stream и BBL, а также использования газотранспортных мощностей Gasunie на территории Нидерландов. В соответствии с соглашением, Gasunie получала 9% акций в капитале Nord Stream AG за счет сокращения пакетов компаний E.ON Ruhrgas и Wintershall Holding на 4,5%, а "Газпром" - опцион на приобретение 9% в BBL Company. По данным из открытых источников, компания Balgzand Bacton Line (BBL) Company отвечает за эксплуатацию морского газопровода BBL, соединяющего Нидерланды и Великобританию. Акционерами BBL Company являются Gasunie (60%), E.On Ruhrgas (20%) и Fluxys (20%).
https://ria.ru/20240316/gazprom_eksport-1933514645.html
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экономика, санкт-петербург, нидерланды, ленинградская область, газпром, nord stream
Экономика, Санкт-Петербург, Нидерланды, Ленинградская область, Газпром, Nord Stream
Суд в Петербурге запретил BBL Company продолжать спор с "Газпром экспортом"
Суд запретил BBL Company продолжать спор с "Газпром экспортом" в Нидерландах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ООО "Газпром экспорт" запретил BBL Company (Нидерланды) продолжать спор с российской газовой компанией в Нидерландском арбитражном институте, следует из материалов дела.
"Информация о принятом судебном акте – удовлетворить заявление", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".
Резолютивная и мотивировочная части решения арбитражного суда Петербурга пока не опубликованы. Согласно материалам дела, иск заявлен о запрете компании BBL Company продолжать разбирательство с "Газпром экспортом" в Нидерландском арбитражном институте (Netherlands Arbitration Institute).
Также исковые требования включают присуждение в пользу "Газпром экспорта" "денежной суммы" в случае, если решение арбитражного суда Петербурга по соответствующему иску не будет исполнено. Объем возможного взыскания пока не уточняется.
"Газпром" и N.V. Nederlandse Gasunie в 2007 году подписали комплексное соглашение по вопросам взаимного участия компаний в проектах газопроводов Nord Stream и BBL, а также использования газотранспортных мощностей Gasunie на территории Нидерландов. В соответствии с соглашением, Gasunie получала 9% акций в капитале Nord Stream AG за счет сокращения пакетов компаний E.ON Ruhrgas и Wintershall Holding на 4,5%, а "Газпром" - опцион на приобретение 9% в BBL Company.
По данным из открытых источников, компания Balgzand Bacton Line (BBL) Company отвечает за эксплуатацию морского газопровода BBL, соединяющего Нидерланды и Великобританию. Акционерами BBL Company являются Gasunie (60%), E.On Ruhrgas (20%) и Fluxys (20%).