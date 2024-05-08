https://ria.ru/20240508/ravvin-1944719244.html

Берл Лазар назвал самозванцем раввина, благословившего "Азов"*

Берл Лазар назвал самозванцем раввина, благословившего "Азов"* - РИА Новости, 08.05.2024

Берл Лазар назвал самозванцем раввина, благословившего "Азов"*

Главный раввин России Берл Лазар назвал самозванцем Моше Асмана, который, назвавшись главным раввином Украины, поздравил в видеообращении националистический... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:33

2024-05-08T16:33

2024-05-08T17:51

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берл лазар

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар назвал самозванцем Моше Асмана, который, назвавшись главным раввином Украины, поздравил в видеообращении националистический батальон "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация).В Израиле 6 мая по случаю Дня Катастрофы и героизма европейских евреев почтили память 6 миллионов евреев, погибших в годы Холокоста. Накануне этой траурной даты Асман записал видеопоздравление в связи 10-й годовщиной основания "Азова"*. Асман назвал его боевиков "героями" и "благословил" на освобождение пленных и осужденных боевиков этого батальона."Это не раввин, это он сам называет себя раввином. Он никогда не учился, не получил сан раввина. Он действует не так, как раввин должен действовать. Он думает, что он занимается политикой, что это поможет его популярности, вдруг он говорит, что он главный раввин Украины. Это не главный раввин Украины – главный раввин Украины, который был, он уехал из страны давно, и там нет главного раввина сегодня… Все, что он говорит, к сожалению, дискредитирует его каждое высказывание, дает больше людям понимания, что это не раввин, это самозванец", – сказал Лазар в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Подобные выступления, отметил Лазар, сегодня осуждаются и раввинами в Израиле.В разговоре с РИА Новости он добавил, что признает главным раввином Украины и Киева Якова Блайха. "Это Яков Блайх, но он уехал", – сказал сказал собеседник агентства.В январе 2019 года Блайх, занимая посты председателя Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и главного раввина Киева и Украины, назвал неконституционным закон, обязывающий каноническую Украинскую православную церковь поменять название.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240507/antifashisty-1944285761.html

https://ria.ru/20240401/antisemitizm-1937075545.html

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украина, россия, израиль, берл лазар