https://ria.ru/20240508/pobeda-1944629396.html
Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы
Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2024
Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии, сообщает... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:11
2024-05-08T12:11
2024-05-08T12:16
абхазия
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владимир путин
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день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии, сообщает пресс-служба Кремля. "По случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент Российской Федерации Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии", - говорится в сообщении.В поздравлении Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы будут оставаться надежной основой для развития отношений. Кроме того, российский лидер передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.
https://ria.ru/20240506/parad-1944207827.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, южная осетия, владимир путин, снг, политика, грузия, молдавия, день победы
Абхазия, Южная Осетия, Владимир Путин, СНГ, Политика, Грузия, Молдавия, День Победы
Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы
Путин поздравил лидеров стран СНГ и народы Грузии и Молдавии с Днем Победы