https://ria.ru/20240508/pobeda-1944629396.html

Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы

Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2024

Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии, сообщает... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:11

2024-05-08T12:11

2024-05-08T12:16

абхазия

южная осетия

владимир путин

снг

политика

грузия

молдавия

день победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии, сообщает пресс-служба Кремля. "По случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент Российской Федерации Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии", - говорится в сообщении.В поздравлении Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы будут оставаться надежной основой для развития отношений. Кроме того, российский лидер передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

https://ria.ru/20240506/parad-1944207827.html

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

абхазия, южная осетия, владимир путин, снг, политика, грузия, молдавия, день победы