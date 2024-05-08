https://ria.ru/20240508/parad-1944722285.html

В Махачкале провели персональный парад для столетнего ветерана

В Махачкале провели персональный парад для столетнего ветерана - РИА Новости, 08.05.2024

В Махачкале провели персональный парад для столетнего ветерана

Персональный парад провели в Махачкале для 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-Паши Садыкова, во дворе его дома сыграл военный оркестр,... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:39

2024-05-08T16:39

2024-05-08T16:39

общество

россия

махачкала

сергей меликов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944721127_0:142:790:586_1920x0_80_0_0_caea5e02d644e3978215f38ab46e0808.jpg

МАХАЧКАЛА, 8 мая - РИА Новости. Персональный парад провели в Махачкале для 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-Паши Садыкова, во дворе его дома сыграл военный оркестр, сообщается в Telegram-канале правительства Дагестана. "Ибрагим-Паша Садыков встречает "Парад у дома"! Военный оркестр махачкалинского соединения Росгвардии под руководством заслуженного артиста Республики Дагестан капитана Ильяса Бектемирова прямо сейчас представляет мини-концерт для Героя России, ветерана Великой Отечественной войны", – говорится в сообщении. В ходе мероприятия ветеран станцевал лезгинку, видео также опубликовало правительство республики. В начале мая глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Садыкову присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20240507/veteran-1944280858.html

россия

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, махачкала, сергей меликов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), великая отечественная война (1941-1945)