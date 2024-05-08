https://ria.ru/20240508/parad-1944722285.html
В Махачкале провели персональный парад для столетнего ветерана
В Махачкале провели персональный парад для столетнего ветерана - РИА Новости, 08.05.2024
В Махачкале провели персональный парад для столетнего ветерана
Персональный парад провели в Махачкале для 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-Паши Садыкова, во дворе его дома сыграл военный оркестр,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:39
2024-05-08T16:39
2024-05-08T16:39
общество
россия
махачкала
сергей меликов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
великая отечественная война (1941-1945)
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МАХАЧКАЛА, 8 мая - РИА Новости. Персональный парад провели в Махачкале для 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-Паши Садыкова, во дворе его дома сыграл военный оркестр, сообщается в Telegram-канале правительства Дагестана. "Ибрагим-Паша Садыков встречает "Парад у дома"! Военный оркестр махачкалинского соединения Росгвардии под руководством заслуженного артиста Республики Дагестан капитана Ильяса Бектемирова прямо сейчас представляет мини-концерт для Героя России, ветерана Великой Отечественной войны", – говорится в сообщении. В ходе мероприятия ветеран станцевал лезгинку, видео также опубликовало правительство республики. В начале мая глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Садыкову присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240507/veteran-1944280858.html
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общество, россия, махачкала, сергей меликов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Россия, Махачкала, Сергей Меликов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Великая Отечественная война (1941-1945)
В Махачкале провели персональный парад для столетнего ветерана
В Махачкале для 100-летнего Героя России Садыкова провели персональный парад