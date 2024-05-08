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"Выйдут на границу". В Киеве испугались удара российских военных - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 08.05.2024 (обновлено: 11:08 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/granitsa-1944565822.html
"Выйдут на границу". В Киеве испугались удара российских военных
"Выйдут на границу". В Киеве испугались удара российских военных - РИА Новости, 08.05.2024
"Выйдут на границу". В Киеве испугались удара российских военных
Перед российскими военными открываются широкие возможности после взятия Очеретино в ДНР, включая выход на границу республики, заявил директор Украинского... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T05:05
2024-05-08T11:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
руслан бортник
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Перед российскими военными открываются широкие возможности после взятия Очеретино в ДНР, включая выход на границу республики, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу PolitБюро."Если мы посмотрим чуть детальнее, то увидим, что тут (в районе Очеретино. — Прим. ред.) — оперативная пустота, крупных населенных пунктов впереди практически нет. И сейчас российское военное руководство определяет направление (нового. — Прим. ред.) главного удара", — считает он.По словам Бортника, одним из возможных вариантов для нового направления ударов России можно считать границу между ДНР и Днепропетровской областью. Выход российской армии на этот рубеж станет для Киева не только военным, но и крайне тяжелым политическим поражением, уверен аналитик.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.В апреле главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для Киева сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.Читайте в Дзен: Москва напугала Британию — и всю Европу — до потери дара речи"Тысячи убитых": Зеленскому сообщили об ужасающей проблеме в ВСУ. Украинцы этого уже не потерпят
https://ria.ru/20240508/ubitye-1944560201.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, руслан бортник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Руслан Бортник
"Выйдут на границу". В Киеве испугались удара российских военных

Политолог Бортник: российские военные могут выйти на границу ДНР после Очеретино

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвтомобиль проезжает мимо брошенной техники украинской армии в Очеретино
Автомобиль проезжает мимо брошенной техники украинской армии в Очеретино - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Автомобиль проезжает мимо брошенной техники украинской армии в Очеретино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Перед российскими военными открываются широкие возможности после взятия Очеретино в ДНР, включая выход на границу республики, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу PolitБюро.
"Если мы посмотрим чуть детальнее, то увидим, что тут (в районе Очеретино. — Прим. ред.) — оперативная пустота, крупных населенных пунктов впереди практически нет. И сейчас российское военное руководство определяет направление (нового. — Прим. ред.) главного удара", — считает он.
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"Тысячи убитых". Зеленскому сообщили об ужасающей проблеме в ВСУ
Вчера, 02:55
По словам Бортника, одним из возможных вариантов для нового направления ударов России можно считать границу между ДНР и Днепропетровской областью. Выход российской армии на этот рубеж станет для Киева не только военным, но и крайне тяжелым политическим поражением, уверен аналитик.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
В апреле главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для Киева сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
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