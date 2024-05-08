"Выйдут на границу". В Киеве испугались удара российских военных
Политолог Бортник: российские военные могут выйти на границу ДНР после Очеретино
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвтомобиль проезжает мимо брошенной техники украинской армии в Очеретино
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Автомобиль проезжает мимо брошенной техники украинской армии в Очеретино. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Перед российскими военными открываются широкие возможности после взятия Очеретино в ДНР, включая выход на границу республики, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу PolitБюро.
"Если мы посмотрим чуть детальнее, то увидим, что тут (в районе Очеретино. — Прим. ред.) — оперативная пустота, крупных населенных пунктов впереди практически нет. И сейчас российское военное руководство определяет направление (нового. — Прим. ред.) главного удара", — считает он.
По словам Бортника, одним из возможных вариантов для нового направления ударов России можно считать границу между ДНР и Днепропетровской областью. Выход российской армии на этот рубеж станет для Киева не только военным, но и крайне тяжелым политическим поражением, уверен аналитик.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
В апреле главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для Киева сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
Читайте в Дзен: Москва напугала Британию — и всю Европу — до потери дара речи