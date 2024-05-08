https://ria.ru/20240508/evropa-1944785970.html

В Европе правят потомки нацистов и предателей, заявил Мединский

В Европе правят потомки нацистов и предателей, заявил Мединский - РИА Новости, 08.05.2024

В Европе правят потомки нацистов и предателей, заявил Мединский

Почти вся континентальная Европа напала в 1941 году на СССР, сейчас в ее странах правят потомки выживших нацистов, коллаборационистов и предателей, и поэтому... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:32

2024-05-08T19:32

2024-05-08T19:32

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Почти вся континентальная Европа напала в 1941 году на СССР, сейчас в ее странах правят потомки выживших нацистов, коллаборационистов и предателей, и поэтому для них 9 мая – не праздник, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. "История свидетельствует: в 1941-м на СССР напали не только "немецко-фашистские захватчики". Но и почти вся континентальная Европа. За исключением, пожалуй, братьев – сербов и греков", - написал Мединский в статье для портала "История.рф". "Против нашей Родины сражались армии Германии, Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, испанская дивизия, французский легион, армейские части из Словакии и Хорватии и другие. Брестскую крепость вместе с немцами штурмовали австрийцы, а Одессу и Севастополь – румыны. Румыны еще наступали на Сталинград и Кавказ, с ними – итальянцы и венгры", - добавил Мединский. Он напомнил, что финны захватили у СССР часть Карелии и Ленинградской области, а намеревались занять весь Русский Север, фашистская Румыния аннексировала Молдавию, вдобавок объявив Приднестровье и несколько областей Украинской ССР своей провинцией "Транснистрия" "под румынским мандатом на 2 миллиона лет". "Самонадеянные идиоты", - констатировал Мединский. В танках Гейнца Гудериана, командовавшего 2-й танковой группой в составе гитлеровской группы армий "Центр", "чуть не каждый второй водитель был чех, а всего из Чехии в вермахт и войска СС было призвано около 300 тысяч человек", отметил Мединский. По его словам, "финны устроили в одном Петрозаводске шесть концлагерей для мирных жителей". "Под Ленинградом и Ржевом зверствовали голландский легион "Нидерланды", норвежцы и датчане из дивизии СС "Нордланд". Итальянцы, испанцы, французские добровольцы из дивизии СС "Шарлемань" и охранно-карательных отрядов, фламандцы, валлоны. Испания послала убивать русских армейскую дивизию ("голубую") даже без официального объявления войны", - добавил помощник президента. В момент нападения на СССР в вермахте насчитывалось около одного миллиона солдат из стран-союзников Германии, отметил Мединский, подчеркнув, что "все эти страны как одна ныне входят в НАТО". "Это еще без учета "засланных казачков" – всяких "полувоенных" хиви", - добавил он. "Хиви" (от немецкого Hilfswilliger) - добровольные помощники вермахта, набиравшиеся из новобранцев из числа коренного населения территорий Восточной Европы, оккупированных гитлеровцами. Затем союзники Гитлера постоянно пополняли войска, и их общие безвозвратные потери в боях против Красной армии составили около полутора миллионов человек, написал Мединский. "Воевали против СССР две латышские и одна эстонская дивизии СС, литовские карательные батальоны, "западенцы" дивизии СС "Галичина", Грузинский, Туркестанский легионы – всего еще более 400 тысяч коллаборационистов. Они не считались военнопленными, и после поимки предавались военному трибуналу как предатели и изменники Родине", - отметил помощник президента. Мединский привел национальный состав военнопленных в СССР в 1941-1945 годах. "Немцев – 2 миллиона 388 тысяч. Японцев – 640 тысяч. Венгров – 514 тысяч. Румын – 187 тысяч. Австрийцев – 157 тысяч. Чехов и словаков – 70 тысяч. Поляков –– 60 тысяч. Итальянцев – 49 тысяч. Французов (союзнички!) – 23 тысячи. Голландцев – 5 тысяч. Финнов – 2,5 тысячи. Бельгийцев – 2 тысячи. Люксембуржцев (а им-то что было надо?) – 1653", - написал он. "Датчан – 456 (для сравнения - защищая Данию от немцев в апреле 1940 года, погибло 16 датских солдат). Испанцев (нейтральных) – 452. Норвежцев (настоящих эсэсовсцев) – 101. Шведов (нейтральных) – 72", - добавил Мединский. По его словам, "истинные Герои европейского Сопротивления, настоящие солдаты и узники концлагерей, люди чести, наследники рыцарской доблести Великой Европы – давно ушли в лучший мир". "Многие – красивыми и молодыми. Увы, они не могут рассказать своим внукам правду. А большинство и не успели завести детей. Сегодня в Европе у власти - не их потомки. Сегодня правят потомки коллаборационистов и предателей. А где-то – и выживших нацистов. Для них 9 Мая – не праздник. Не надо иллюзий", - отметил Мединский. "Наши отцы и деды тогда все же их одолели. Всех. Помните это. Такова история", - подытожил он.

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

https://ria.ru/20240418/mid-1940769945.html

https://ria.ru/20240412/fsb-1939489418.html

https://ria.ru/20231204/germaniya-1913464802.html

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

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Кирилл Волков

в мире, ссср, европа, владимир мединский, россия, великая отечественная война (1941-1945)