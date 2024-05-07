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СМИ: Си Цзиньпина рассердили требования Запада по России - РИА Новости, 07.05.2024
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04:29 07.05.2024 (обновлено: 11:02 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/zapad-1944279616.html
СМИ: Си Цзиньпина рассердили требования Запада по России
СМИ: Си Цзиньпина рассердили требования Запада по России - РИА Новости, 07.05.2024
СМИ: Си Цзиньпина рассердили требования Запада по России
Попытка президента Франции Эммануэля Макрона убедить Си Цзиньпина оказать давление на Россию в вопросе Украины не привела к каким-либо результатам, китайский... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T04:29
2024-05-07T11:02
в мире
китай
россия
украина
си цзиньпин
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Попытка президента Франции Эммануэля Макрона убедить Си Цзиньпина оказать давление на Россию в вопросе Украины не привела к каким-либо результатам, китайский лидер "рассерженно" отреагировал на критику Запада из-за сотрудничества с Москвой, говорится в статье газеты The New York Times.Как отмечает издание, в ходе переговоров в Париже лидеры поддержали призыв к "олимпийскому перемирию", однако "никакого конкретного прогресса по вопросу оказания давления на Россию со стороны Пекина не последовало"."Председатель Китая Си Цзиньпин &lt;…&gt; решительно выступил против критики его страны за ее тесные отношения с Россией &lt;…&gt;, заявив, что "против того, чтобы этот кризис использовался для того, чтобы переложить ответственность на третьи страны, очернить их репутацию и инициировать новую холодную войну ", — указывает NYT.Также Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не стоял у истоков украинского кризиса и не является одной из его сторон."Сердитое замечание, по-видимому, было адресовано главным образом Соединенным Штатам, которые считают, что Китай, помимо покупки огромных объемов российской нефти и газа, продолжает помогать (в конфликте. — Прим. ред.) Москве", — говорится в статье.Как пишет издание, Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе переговоров пытались оказать давление на китайского лидера, чтобы тот использовал свое влияние на Москву для прекращения спецоперации на Украине. Однако, как признает NYT, никаких признаков того, что Си Цзиньпин решит это сделать, не наблюдается.Китайский лидер в воскресенье прибыл во Францию, где пробудет до среды. Он провел переговоры с Макроном, а также трехстороннюю встречу с участием фон дер Ляйен. В ходе встречи Си Цзиньпин указал, что Китаю, Франции и ЕС необходимо совместно противодействовать эскалации боевых действий на Украине, создавать условия для мирных переговоров. По его словам, Китай поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Россией, и Украиной.
https://ria.ru/20240505/reshenie-1944017194.html
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в мире, китай, россия, украина, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Китай, Россия, Украина, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
СМИ: Си Цзиньпина рассердили требования Запада по России

NYT: Си Цзиньпина рассердила критика со стороны Запада из-за связей с Россией

© AFP 2024 / LUDOVIC MARINПредседатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. 6 мая 2024
Председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. 6 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AFP 2024 / LUDOVIC MARIN
Председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. 6 мая 2024
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Попытка президента Франции Эммануэля Макрона убедить Си Цзиньпина оказать давление на Россию в вопросе Украины не привела к каким-либо результатам, китайский лидер "рассерженно" отреагировал на критику Запада из-за сотрудничества с Москвой, говорится в статье газеты The New York Times.
Как отмечает издание, в ходе переговоров в Париже лидеры поддержали призыв к "олимпийскому перемирию", однако "никакого конкретного прогресса по вопросу оказания давления на Россию со стороны Пекина не последовало".
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут вместе искать выход из украинского кризиса
5 мая, 20:31
"Председатель Китая Си Цзиньпин <…> решительно выступил против критики его страны за ее тесные отношения с Россией <…>, заявив, что "против того, чтобы этот кризис использовался для того, чтобы переложить ответственность на третьи страны, очернить их репутацию и инициировать новую холодную войну ", — указывает NYT.
Также Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не стоял у истоков украинского кризиса и не является одной из его сторон.
"Сердитое замечание, по-видимому, было адресовано главным образом Соединенным Штатам, которые считают, что Китай, помимо покупки огромных объемов российской нефти и газа, продолжает помогать (в конфликте. — Прим. ред.) Москве", — говорится в статье.
Как пишет издание, Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе переговоров пытались оказать давление на китайского лидера, чтобы тот использовал свое влияние на Москву для прекращения спецоперации на Украине. Однако, как признает NYT, никаких признаков того, что Си Цзиньпин решит это сделать, не наблюдается.
Китайский лидер в воскресенье прибыл во Францию, где пробудет до среды. Он провел переговоры с Макроном, а также трехстороннюю встречу с участием фон дер Ляйен. В ходе встречи Си Цзиньпин указал, что Китаю, Франции и ЕС необходимо совместно противодействовать эскалации боевых действий на Украине, создавать условия для мирных переговоров. По его словам, Китай поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Россией, и Украиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Тяжелый день у Макрона: фон дер Ляйен ему не поможет
Вчера, 08:00
 
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