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В Госдуму внесут проект об участии РАН при экспертизе учебников

В Госдуму внесут проект об участии РАН при экспертизе учебников - РИА Новости, 07.05.2024

В Госдуму внесут проект об участии РАН при экспертизе учебников

Сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесут в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие Российской... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:56

2024-05-07T16:56

2024-05-07T17:19

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валентина матвиенко

лилия гумерова

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесут в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие Российской академии наук (РАН) в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента. "Законопроектом предлагается закрепить участие Российской академии наук в проводимой министерством просвещения РФ экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, которые включаются в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального, основного и среднего общего образования", - говорится в сообщении. Председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, чьи слова приводятся в сообщении, отметила, что до 2019 года РАН проводило научную экспертизу учебников, в рамках которой осуществлялась оценка соответствия содержания учебников современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы. "За время проведения ученые-эксперты РАН проделали огромную работу по улучшению качества учебной литературы, что повлияло на систему образования в целом. Эффективное функционирование системы научной экспертизы было обусловлено, в том числе, наличием специальной методики ее проведения, привлечением экспертов высокой научной квалификации", - подчеркнула парламентарий.

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общество, россия, валентина матвиенко, лилия гумерова, российская академия наук, совет федерации рф, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование