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В Госдуму внесут проект об участии РАН при экспертизе учебников - РИА Новости, 07.05.2024
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16:56 07.05.2024 (обновлено: 17:19 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/uchebniki-1944468615.html
В Госдуму внесут проект об участии РАН при экспертизе учебников
В Госдуму внесут проект об участии РАН при экспертизе учебников - РИА Новости, 07.05.2024
В Госдуму внесут проект об участии РАН при экспертизе учебников
Сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесут в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие Российской... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:56
2024-05-07T17:19
общество
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валентина матвиенко
лилия гумерова
российская академия наук
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесут в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие Российской академии наук (РАН) в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента. "Законопроектом предлагается закрепить участие Российской академии наук в проводимой министерством просвещения РФ экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, которые включаются в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального, основного и среднего общего образования", - говорится в сообщении. Председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, чьи слова приводятся в сообщении, отметила, что до 2019 года РАН проводило научную экспертизу учебников, в рамках которой осуществлялась оценка соответствия содержания учебников современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы. "За время проведения ученые-эксперты РАН проделали огромную работу по улучшению качества учебной литературы, что повлияло на систему образования в целом. Эффективное функционирование системы научной экспертизы было обусловлено, в том числе, наличием специальной методики ее проведения, привлечением экспертов высокой научной квалификации", - подчеркнула парламентарий.
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общество, россия, валентина матвиенко, лилия гумерова, российская академия наук, совет федерации рф, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Лилия Гумерова, Российская академия наук, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуму внесут проект об участии РАН при экспертизе учебников

Матвиенко внесет в ГД проект об участии РАН при экспертизе учебников

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесут в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие Российской академии наук (РАН) в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
"Законопроектом предлагается закрепить участие Российской академии наук в проводимой министерством просвещения РФ экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, которые включаются в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального, основного и среднего общего образования", - говорится в сообщении.
Председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, чьи слова приводятся в сообщении, отметила, что до 2019 года РАН проводило научную экспертизу учебников, в рамках которой осуществлялась оценка соответствия содержания учебников современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы.
"За время проведения ученые-эксперты РАН проделали огромную работу по улучшению качества учебной литературы, что повлияло на систему образования в целом. Эффективное функционирование системы научной экспертизы было обусловлено, в том числе, наличием специальной методики ее проведения, привлечением экспертов высокой научной квалификации", - подчеркнула парламентарий.
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ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоЛилия ГумероваРоссийская академия наукСовет Федерации РФГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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