https://ria.ru/20240507/si-1944405446.html

В Кремле не ответили, о чем Путин будет говорить с Си Цзиньпином в Китае

В Кремле не ответили, о чем Путин будет говорить с Си Цзиньпином в Китае - РИА Новости, 07.05.2024

В Кремле не ответили, о чем Путин будет говорить с Си Цзиньпином в Китае

Кремль озвучит повестку переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае, когда будут объявлены даты поездки российского... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:00

2024-05-07T14:00

2024-05-07T14:00

политика

китай

россия

владимир путин

юрий ушаков

си цзиньпин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Кремль озвучит повестку переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае, когда будут объявлены даты поездки российского лидера, сообщил РИА Новости помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Чуть попозже, когда мы будем объявлять даты, тогда будем и объявлять вопросы, которые будут обсуждаться", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, какие темы будут обсуждаться во время визита Путина в Китай. Ранее Ушаков сообщил журналистам, что визит Путина в Китай будет носить статус государственного, это ответ на визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в прошлом году после вступления в должность.

https://ria.ru/20240319/pozdravlenie-1934146930.html

китай

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, китай, россия, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин