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В Кремле не ответили, о чем Путин будет говорить с Си Цзиньпином в Китае - РИА Новости, 07.05.2024
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14:00 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/si-1944405446.html
В Кремле не ответили, о чем Путин будет говорить с Си Цзиньпином в Китае
В Кремле не ответили, о чем Путин будет говорить с Си Цзиньпином в Китае - РИА Новости, 07.05.2024
В Кремле не ответили, о чем Путин будет говорить с Си Цзиньпином в Китае
Кремль озвучит повестку переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае, когда будут объявлены даты поездки российского... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:00
2024-05-07T14:00
политика
китай
россия
владимир путин
юрий ушаков
си цзиньпин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Кремль озвучит повестку переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае, когда будут объявлены даты поездки российского лидера, сообщил РИА Новости помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Чуть попозже, когда мы будем объявлять даты, тогда будем и объявлять вопросы, которые будут обсуждаться", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, какие темы будут обсуждаться во время визита Путина в Китай. Ранее Ушаков сообщил журналистам, что визит Путина в Китай будет носить статус государственного, это ответ на визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в прошлом году после вступления в должность.
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политика, китай, россия, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин
Политика, Китай, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин
В Кремле не ответили, о чем Путин будет говорить с Си Цзиньпином в Китае

Ушаков: повестку переговоров Путина и Си Цзиньпина в Китае озвучат позже

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Кремль озвучит повестку переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае, когда будут объявлены даты поездки российского лидера, сообщил РИА Новости помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Чуть попозже, когда мы будем объявлять даты, тогда будем и объявлять вопросы, которые будут обсуждаться", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, какие темы будут обсуждаться во время визита Путина в Китай.
Ранее Ушаков сообщил журналистам, что визит Путина в Китай будет носить статус государственного, это ответ на визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в прошлом году после вступления в должность.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Китайские СМИ объяснили поздравление Путина Си Цзиньпином
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ПолитикаКитайРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковСи Цзиньпин
 
 
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