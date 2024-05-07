https://ria.ru/20240507/si-1944405446.html
В Кремле не ответили, о чем Путин будет говорить с Си Цзиньпином в Китае
В Кремле не ответили, о чем Путин будет говорить с Си Цзиньпином в Китае - РИА Новости, 07.05.2024
В Кремле не ответили, о чем Путин будет говорить с Си Цзиньпином в Китае
Кремль озвучит повестку переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае, когда будут объявлены даты поездки российского... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:00
2024-05-07T14:00
2024-05-07T14:00
политика
китай
россия
владимир путин
юрий ушаков
си цзиньпин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Кремль озвучит повестку переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае, когда будут объявлены даты поездки российского лидера, сообщил РИА Новости помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Чуть попозже, когда мы будем объявлять даты, тогда будем и объявлять вопросы, которые будут обсуждаться", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, какие темы будут обсуждаться во время визита Путина в Китай. Ранее Ушаков сообщил журналистам, что визит Путина в Китай будет носить статус государственного, это ответ на визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в прошлом году после вступления в должность.
https://ria.ru/20240319/pozdravlenie-1934146930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, китай, россия, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин
Политика, Китай, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин
В Кремле не ответили, о чем Путин будет говорить с Си Цзиньпином в Китае
Ушаков: повестку переговоров Путина и Си Цзиньпина в Китае озвучат позже
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Кремль озвучит повестку переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае, когда будут объявлены даты поездки российского лидера, сообщил РИА Новости помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Чуть попозже, когда мы будем объявлять даты, тогда будем и объявлять вопросы, которые будут обсуждаться", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, какие темы будут обсуждаться во время визита Путина в Китай.
Ранее Ушаков сообщил журналистам, что визит Путина в Китай будет носить статус государственного, это ответ на визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в прошлом году после вступления в должность.