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Рошаль отметил отличную физическую форму Путина - РИА Новости, 07.05.2024
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18:07 07.05.2024 (обновлено: 18:19 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944489368.html
Рошаль отметил отличную физическую форму Путина
Рошаль отметил отличную физическую форму Путина - РИА Новости, 07.05.2024
Рошаль отметил отличную физическую форму Путина
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на встрече с президентом России Владимиром Путиным после инаугурации отметил отличную... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:07
2024-05-07T18:19
россия
владимир путин
леонид рошаль
политика
здоровье - общество
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на встрече с президентом России Владимиром Путиным после инаугурации отметил отличную физическую форму главы государства. Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ. "Хочу вам сказать, что вы в прекрасной физической форме, вы сегодня прошли этот марафон по лестницам без отдышки, все нормально", - отметил Рошаль на встрече в Кремле. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем глава государства пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации. Эта церемония стала пятой в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.
https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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россия, владимир путин, леонид рошаль, политика, здоровье - общество, инаугурация владимира путина — 2024
Россия, Владимир Путин, Леонид Рошаль, Политика, Здоровье - Общество, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Рошаль отметил отличную физическую форму Путина

Рошаль отметил, что Путин после движения по лестницам в Кремле не запыхался

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на встрече с президентом России Владимиром Путиным после инаугурации отметил отличную физическую форму главы государства.
Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ.
Инаугурация президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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Вчера, 13:40
"Хочу вам сказать, что вы в прекрасной физической форме, вы сегодня прошли этот марафон по лестницам без отдышки, все нормально", - отметил Рошаль на встрече в Кремле.
Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем глава государства пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации. Эта церемония стала пятой в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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РоссияВладимир ПутинЛеонид РошальПолитикаЗдоровье - ОбществоИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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