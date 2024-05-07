https://ria.ru/20240507/putin-1944489368.html

Рошаль отметил отличную физическую форму Путина

Рошаль отметил отличную физическую форму Путина - РИА Новости, 07.05.2024

Рошаль отметил отличную физическую форму Путина

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на встрече с президентом России Владимиром Путиным после инаугурации отметил отличную... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:07

2024-05-07T18:07

2024-05-07T18:19

россия

владимир путин

леонид рошаль

политика

здоровье - общество

инаугурация владимира путина — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944470281_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_24e5876fdfcabc2aeb4b3a134c07c35c.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на встрече с президентом России Владимиром Путиным после инаугурации отметил отличную физическую форму главы государства. Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ. "Хочу вам сказать, что вы в прекрасной физической форме, вы сегодня прошли этот марафон по лестницам без отдышки, все нормально", - отметил Рошаль на встрече в Кремле. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем глава государства пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации. Эта церемония стала пятой в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.

https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, леонид рошаль, политика, здоровье - общество, инаугурация владимира путина — 2024