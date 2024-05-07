https://ria.ru/20240507/putin-1944268901.html

Путин официально вступит в должность президента

Путин официально вступит в должность президента - РИА Новости, 07.05.2024

Путин официально вступит в должность президента

Президент России Владимир Путин принесет присягу и официально вступит в должность главы государства – во вторник состоится церемония его инаугурации. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T00:05

2024-05-07T00:05

2024-05-07T00:05

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин принесет присягу и официально вступит в должность главы государства – во вторник состоится церемония его инаугурации. Путин будет руководить страной следующие шесть лет - до 2030 года. Кремль планирует в целом следовать церемонии инаугурации – это стандартная, достаточно хорошо прописанная процедура, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но будут, по его словам, и определенные нюансы. Церемонию покажут в прямом эфире. Мероприятие начнется около полудня, его будут освещать ведущие российские телеканалы и радиостанции. Согласно сетке вещания, предварительно телеканалы закладывают на трансляцию один час эфирного времени. В приглашениях, которые получили гости инаугурации, указано, что торжественная церемония начнется в Большом Кремлевском дворце в 11.45. Новый политический цикл После инаугурации нынешний кабинет министров слагает свои полномочия перед вступившим в должность президентом. Члены "старого" кабмина автоматически получают приставку и. о. и продолжают исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Накануне президент России провел заключительную встречу с действующим кабмином. В первый раз Путин стал президентом в 2000 году, а в 2004-м его переизбрали на новый срок. В выборах 2008 года Путин не участвовал, поскольку Конституция не позволяет действующему главе государства баллотироваться три раза подряд. Поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева, в мае 2008-го Путин занял пост премьер-министра. Тогда же в Конституцию внесли изменения, согласно которым президент избирается не на четыре года, а на шесть лет. Путин вновь стал главой государства в 2012-м, а затем был переизбран на должность президента в 2018-м. Право участвовать в выборах 2024 года Путин получил после того, как в 2020 году в ходе общероссийского голосования были приняты поправки к Конституции РФ, посвященные новым требованиям к разным уровням власти и закрепляющие социальные гарантии государства перед гражданами. О планах выдвижения на новый президентский срок Путин объявил в декабре 2023 года. Тогда об этом его спросил участник спецоперации, Герой ДНР Артем Жога. Путин отмечал, что в разное время у него были разные мысли на этот счет, но сейчас "такое время, когда нужно принять решение". В результате на президентских выборах в России, которые проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал рекордные 87,28% голосов. Сценарий инаугурации Сценарий инаугурации был первоначально разработан еще для вступления в должность первого президента России Бориса Ельцина, и с тех пор существенно не менялся. Изменилось только место проведения церемонии: начиная с 2000 года она проводится в парадных залах Большого Кремлевского дворца – Андреевском, Александровском и Георгиевском. Церемония начинается с внесения знаменосцами Роты почетного караула государственного флага России, Штандарта президента, специального экземпляра Конституции и Знака президента. Под звуки "Встречного марша" они торжественно пронесут эти президентские символы и установят на сцене в Андреевском зале. Специальный экземпляр основного закона страны размещают по правую руку на трибуне, где будет принята присяга, а знак - по левую. Рядом с трибуной будут председатель Конституционного суда и спикеры Совета Федерации и Госдумы. Во время церемонии глава государства произносит присягу, после чего председатель Конституционного суда объявляет о его вступлении в должность и вручает ему символы власти. После этого президент выступает с обращением к гражданам, а затем по традиции принимает парад Президентского полка на Соборной площади Кремля. Во время церемонии инаугурации используется президентский кортеж. Как ожидается, в этом году в день инаугурации будет использован обновленный Aurus Senat. Гости церемонии Список гостей инаугурации определяет служба протокола президента. На церемонии обязательно присутствуют спикеры обеих палат парламента, члены правительства, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда. Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, на церемонию приглашены главы всех аккредитованных в Москве диппредставительств. Традиционно на инаугурации присутствуют и видные российские общественные деятели, спортсмены, представители культуры. Дресс-код мероприятия предусматривает строгие темные костюмы для мужчин, платья обычной длины для женщин, военным предписано надеть парадную форму с орденами и медалями. Церемония проходит не вечером, поэтому от гостей не потребуется надевать смокинги, фраки и вечерние платья. Попасть на церемонию можно будет только по пригласительным билетам. Известно, что приглашения на инаугурацию в этом году поступили сенаторам, депутатам, губернаторскому корпусу. Вместе с приглашениями гости также получили почтовые марки специального выпуска и памятные монеты к инаугурации.

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