https://ria.ru/20240507/marka-1944300990.html

В Москве начали продавать почтовую марку, посвященную инаугурации Путина

В Москве начали продавать почтовую марку, посвященную инаугурации Путина - РИА Новости, 07.05.2024

В Москве начали продавать почтовую марку, посвященную инаугурации Путина

Почтовую марку, посвященную вступлению в должность президента РФ Владимира Путина, начали продавать в главном почтовом отделении в Москве, передает... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:40

2024-05-07T09:40

2024-05-07T09:51

россия

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владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

политика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Почтовую марку, посвященную вступлению в должность президента РФ Владимира Путина, начали продавать в главном почтовом отделении в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказала корреспонденту агентства сотрудница Главпочтамта, за марками начали приходить с 8 утра, когда открылось отделение. За час было продано более 120 марок. Ранее в мае пресс-служба "Почты России" сообщила РИА Новости, что почтовая марка, посвященная вступлению в должность президента России Владимира Путина, выйдет в обращение 7 мая. Ее тираж составит 156 тысяч штук, а номинал - 29 рублей, рассказали в пресс-службе. Дополнительно к выпуску почтовой марки изготовили печать специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Калининграда, Краснодара, Курска, Липецка, Майкопа, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Тамбова, Твери и Уфы. Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

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россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика