https://ria.ru/20240507/krazha-1944504122.html
Подозреваемый в краже у епархии заявил, что обвинен ложно, сообщил источник
Подозреваемый в краже у епархии заявил, что обвинен ложно, сообщил источник - РИА Новости, 07.05.2024
Подозреваемый в краже у епархии заявил, что обвинен ложно, сообщил источник
Гражданин Японии Джордж Сузуки, подозреваемый в краже в крупном размере из помещения Венгерской епархии Русской православной церкви (РПЦ), распространяет среди... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:52
2024-05-07T18:52
2024-05-07T20:30
религия
венгрия
токио
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571859218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e46512161a5c84dd093c75d68c9bba83.jpg
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Гражданин Японии Джордж Сузуки, подозреваемый в краже в крупном размере из помещения Венгерской епархии Русской православной церкви (РПЦ), распространяет среди японских прихожан Московского патриархата версию о том, что он обвинен ложно и что его защитой занимается посольство Японии в Венгрии, сообщил РИА Новости информированный источник.Из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште в начале января похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму. Было возбуждено уголовное дело, полиция начала расследование, в помещении, где произошла кража, был произведен обыск, сняты отпечатки пальцев, взяты образцы ДНК. В связи с этим венгерская полиция объявила в розыск Джорджа Сузуки."Среди прихожан Японской церкви Сузуки распространяет версию о том, что обвинен ложно и что его защитой занимается посольство Японии в Венгрии. Он также обратился за помощью к эстонским СМИ, известным своими публикациями против РПЦ", – сказал источник.Собеседник агентства отметил, что ордер на арест подозреваемого в краже из Венгерской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Джорджа Сузуки получил международный статус, так как в соответствии с "Соглашением между Европейским Союзом и Японией о взаимном содействии в криминальных вопросах", соответствующие инстанции Японии обязаны оказать содействие Венгрии в проведении следственных мероприятий."Это содействие может включать в себя допрос подозреваемого, его обыск и заключение под стражу", – добавил он.По сведениям источника РИА Новости, Сузуки приехал в Венгрию в сентябре 2022 года. С 2023 года он исполнял должность старшего иподиакона митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева), и проживал в доме, принадлежащем Венгерской епархии, рядом с кафедральным Успенским собором. В начале 2024 года он без предупреждения улетел в Токио. Кража была совершена непосредственно перед его отлетом, в том числе из сейфа, к которому у него не было доступа.Сузуки, по сведениям источника, подозревается и в других нарушениях уголовного законодательства, в частности, в том, что он получил венгерские водительские права, представив в качестве основания российские права, которые оказались фальшивыми.
https://ria.ru/20240408/eparkhiya-1938543567.html
https://ria.ru/20240314/vengerskaya-1933030238.html
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944418686.html
венгрия
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571859218_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_059022baf2c6124f13f14a4545f87592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, токио, религия
Религия, Венгрия, Токио, Религия
Подозреваемый в краже у епархии заявил, что обвинен ложно, сообщил источник
Источник в РПЦ: подозреваемый в краже у епархии РПЦ заявляет, что обвинен ложно
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Гражданин Японии Джордж Сузуки, подозреваемый в краже в крупном размере из помещения Венгерской епархии Русской православной церкви (РПЦ), распространяет среди японских прихожан Московского патриархата версию о том, что он обвинен ложно и что его защитой занимается посольство Японии в Венгрии, сообщил РИА Новости информированный источник.
Из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште в начале января похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму. Было возбуждено уголовное дело, полиция начала расследование, в помещении, где произошла кража, был произведен обыск, сняты отпечатки пальцев, взяты образцы ДНК. В связи с этим венгерская полиция объявила в розыск Джорджа Сузуки.
"Среди прихожан Японской церкви Сузуки распространяет версию о том, что обвинен ложно и что его защитой занимается посольство Японии в Венгрии. Он также обратился за помощью к эстонским СМИ, известным своими публикациями против РПЦ", – сказал источник.
Собеседник агентства отметил, что ордер на арест подозреваемого в краже из Венгерской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Джорджа Сузуки получил международный статус, так как в соответствии с "Соглашением между Европейским Союзом и Японией о взаимном содействии в криминальных вопросах", соответствующие инстанции Японии обязаны оказать содействие Венгрии в проведении следственных мероприятий.
"Это содействие может включать в себя допрос подозреваемого, его обыск и заключение под стражу", – добавил он.
По сведениям источника РИА Новости, Сузуки приехал в Венгрию в сентябре 2022 года. С 2023 года он исполнял должность старшего иподиакона митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева), и проживал в доме, принадлежащем Венгерской епархии, рядом с кафедральным Успенским собором. В начале 2024 года он без предупреждения улетел в Токио. Кража была совершена непосредственно перед его отлетом, в том числе из сейфа, к которому у него не было доступа.
Сузуки, по сведениям источника, подозревается и в других нарушениях уголовного законодательства, в частности, в том, что он получил венгерские водительские права, представив в качестве основания российские права, которые оказались фальшивыми.