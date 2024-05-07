https://ria.ru/20240507/krazha-1944504122.html

Подозреваемый в краже у епархии заявил, что обвинен ложно, сообщил источник

Подозреваемый в краже у епархии заявил, что обвинен ложно, сообщил источник - РИА Новости, 07.05.2024

Подозреваемый в краже у епархии заявил, что обвинен ложно, сообщил источник

Гражданин Японии Джордж Сузуки, подозреваемый в краже в крупном размере из помещения Венгерской епархии Русской православной церкви (РПЦ), распространяет среди... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:52

2024-05-07T18:52

2024-05-07T20:30

религия

венгрия

токио

религия

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Гражданин Японии Джордж Сузуки, подозреваемый в краже в крупном размере из помещения Венгерской епархии Русской православной церкви (РПЦ), распространяет среди японских прихожан Московского патриархата версию о том, что он обвинен ложно и что его защитой занимается посольство Японии в Венгрии, сообщил РИА Новости информированный источник.Из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште в начале января похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму. Было возбуждено уголовное дело, полиция начала расследование, в помещении, где произошла кража, был произведен обыск, сняты отпечатки пальцев, взяты образцы ДНК. В связи с этим венгерская полиция объявила в розыск Джорджа Сузуки."Среди прихожан Японской церкви Сузуки распространяет версию о том, что обвинен ложно и что его защитой занимается посольство Японии в Венгрии. Он также обратился за помощью к эстонским СМИ, известным своими публикациями против РПЦ", – сказал источник.Собеседник агентства отметил, что ордер на арест подозреваемого в краже из Венгерской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Джорджа Сузуки получил международный статус, так как в соответствии с "Соглашением между Европейским Союзом и Японией о взаимном содействии в криминальных вопросах", соответствующие инстанции Японии обязаны оказать содействие Венгрии в проведении следственных мероприятий."Это содействие может включать в себя допрос подозреваемого, его обыск и заключение под стражу", – добавил он.По сведениям источника РИА Новости, Сузуки приехал в Венгрию в сентябре 2022 года. С 2023 года он исполнял должность старшего иподиакона митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева), и проживал в доме, принадлежащем Венгерской епархии, рядом с кафедральным Успенским собором. В начале 2024 года он без предупреждения улетел в Токио. Кража была совершена непосредственно перед его отлетом, в том числе из сейфа, к которому у него не было доступа.Сузуки, по сведениям источника, подозревается и в других нарушениях уголовного законодательства, в частности, в том, что он получил венгерские водительские права, представив в качестве основания российские права, которые оказались фальшивыми.

https://ria.ru/20240408/eparkhiya-1938543567.html

https://ria.ru/20240314/vengerskaya-1933030238.html

https://ria.ru/20240507/ukraina-1944418686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

венгрия, токио, религия