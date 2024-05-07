https://ria.ru/20240507/kitay-1944452918.html

В Пекине ждут визита Путина, заявил посол Китая в Москве

В Пекине ждут визита Путина, заявил посол Китая в Москве - РИА Новости, 07.05.2024

В Пекине ждут визита Путина, заявил посол Китая в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин договорились поддерживать контакты по стратегическим вопросам, и в Пекине приветствуют... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:12

2024-05-07T16:12

2024-05-07T16:12

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

в мире

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин договорились поддерживать контакты по стратегическим вопросам, и в Пекине приветствуют государственный визит Путина, который состоится после его вступления в должность, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. "Дипломатия глав двух государств является фундаментальной гарантией стабильности и долгосрочного развития китайско-российских отношений. Главы двух государств договорились продолжать поддерживать тесные контакты и проводить углубленный обмен мнениями по китайско-российским отношениям и стратегическим вопросам, представляющим общий интерес", - сказал посол. "Президент Владимир Путин – старый друг председателя Си Цзиньпина и китайского народа. Китайская сторона приветствует государственный визит Путина после его вступления в должность президента", - добавил китайский дипломат. По словам посла, "являясь крупными державами с мировым влиянием, Китай и Россия несут важную ответственность за развитие и прогресс человечества". "Китай готов работать с Россией над укреплением многостороннего стратегического взаимодействия в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других организаций, продвигать реформирование системы глобального управления и эффективно руководить процессом формирования сообщества единой судьбы человечества", - заключил он. Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля, сообщил, что у него в мае планируется визит в Китай. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова поездка в Китай станет первым международным визитом после вступления Путина в должность. Этот визит будет носить статус государственного. Сроки будут объявлены в ближайшие дни, рассказал Ушаков.

https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html

https://ria.ru/20240318/pozdravlenie-1933956512.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, в мире