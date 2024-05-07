https://ria.ru/20240507/kitay-1944281627.html
Эксперт отметил рост роли отношений Китая и Европы в глобальном порядке
Эксперт отметил рост роли отношений Китая и Европы в глобальном порядке - РИА Новости, 07.05.2024
Эксперт отметил рост роли отношений Китая и Европы в глобальном порядке
Отношения Китая и Европы сегодня играют более важную роль в формировании глобального порядка, чем когда-либо, считает научный сотрудник Института европейских... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T05:29
2024-05-07T05:29
2024-05-07T05:29
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си цзиньпин
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ПЕКИН, 7 мая - РИА Новости. Отношения Китая и Европы сегодня играют более важную роль в формировании глобального порядка, чем когда-либо, считает научный сотрудник Института европейских исследований при Академии общественных наук Китая Хэ Чжигао, слова которого приводит во вторник китайское государственное издание Global Times. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в понедельник заявил, что Китай и ЕС должны углублять стратегическое взаимодействие и укреплять взаимное доверие. По словам китайского лидера, Пекин рассматривает отношения с ЕС с долгосрочной и стратегической точки зрения, Китай и ЕС должны непрерывно вносить новый вклад в мир и развитие во всем мире. Хэ Чжигао отметил, что трехсторонняя встреча является важной возможностью для Китая и Европы по укреплению обменов на высоком уровне, обсуждению важных тем и укреплению стратегического консенсуса. "Обсуждая некоторые текущие проблемы, стоящие перед китайско-европейскими отношениями, и требования обеих сторон, они (Китай и Европа - ред.) могут сохранить пространство для стабильности и сотрудничества в нынешних отношениях, чтобы они не скатились в новую холодную войну под руководством США", - сказал он. "Отношения Китая и Европы сейчас играют более важную роль в формировании глобального порядка, чем когда-либо", - подчеркнул эксперт. Научный сотрудник Китайского института современных международных отношений Сунь Кэцинь, слова которого приводит издание, отметил, что несмотря на то, что вмешательство США в дела Европы продолжается, она сохранила определенную степень автономии и способна сотрудничать с Китаем, особенно французское руководство, которое "всегда имело сильное чувство стратегической автономии". "Благодаря визиту китайского лидера у европейцев также будет возможность подумать о том, как выстроить отношения с Китаем: последовать ли за США, чтобы вступить в конфронтацию и потерять свои собственные интересы, или совместно развивать взаимную выгоду и достичь взаимного выигрыша", - сказал он. МИД КНР по итогам встречи сообщил, что трехсторонняя встреча Си Цзиньпина, Макрона и фон дер Ляйен, по мнению ее участников, "укрепила взаимопонимание, сформировала консенсус для сотрудничества и определила пути решения проблем". В рамках своего европейского турне, которое продлится 5-10 мая, Си Цзиньпин посещает Францию, Сербию и Венгрию.
https://ria.ru/20240506/kitay-1944109833.html
https://ria.ru/20231205/kitay-1913788056.html
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в мире, китай, европа, франция, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Китай, Европа, Франция, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Эксперт отметил рост роли отношений Китая и Европы в глобальном порядке
Эксперт Хэ: значение отношений КНР и Европы в формировании миропорядка возросло
ПЕКИН, 7 мая - РИА Новости.
Отношения Китая и Европы сегодня играют более важную роль в формировании глобального порядка, чем когда-либо, считает научный сотрудник Института европейских исследований при Академии общественных наук Китая Хэ Чжигао, слова которого приводит во вторник китайское государственное издание Global Times
.
Председатель КНР Си Цзиньпин
в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном
и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
в понедельник заявил, что Китай и ЕС
должны углублять стратегическое взаимодействие и укреплять взаимное доверие. По словам китайского лидера, Пекин
рассматривает отношения с ЕС с долгосрочной и стратегической точки зрения, Китай и ЕС должны непрерывно вносить новый вклад в мир и развитие во всем мире.
Хэ Чжигао отметил, что трехсторонняя встреча является важной возможностью для Китая и Европы по укреплению обменов на высоком уровне, обсуждению важных тем и укреплению стратегического консенсуса.
"Обсуждая некоторые текущие проблемы, стоящие перед китайско-европейскими отношениями, и требования обеих сторон, они (Китай и Европа - ред.) могут сохранить пространство для стабильности и сотрудничества в нынешних отношениях, чтобы они не скатились в новую холодную войну под руководством США", - сказал он.
"Отношения Китая и Европы сейчас играют более важную роль в формировании глобального порядка, чем когда-либо", - подчеркнул эксперт.
Научный сотрудник Китайского института современных международных отношений Сунь Кэцинь, слова которого приводит издание, отметил, что несмотря на то, что вмешательство США
в дела Европы продолжается, она сохранила определенную степень автономии и способна сотрудничать с Китаем, особенно французское руководство, которое "всегда имело сильное чувство стратегической автономии".
"Благодаря визиту китайского лидера у европейцев также будет возможность подумать о том, как выстроить отношения с Китаем: последовать ли за США, чтобы вступить в конфронтацию и потерять свои собственные интересы, или совместно развивать взаимную выгоду и достичь взаимного выигрыша", - сказал он.
МИД КНР по итогам встречи сообщил, что трехсторонняя встреча Си Цзиньпина, Макрона и фон дер Ляйен, по мнению ее участников, "укрепила взаимопонимание, сформировала консенсус для сотрудничества и определила пути решения проблем".
В рамках своего европейского турне, которое продлится 5-10 мая, Си Цзиньпин посещает Францию, Сербию
и Венгрию
.