https://ria.ru/20240507/diplomatiya-1944225099.html

Межгосударственные отношения России и Лаоса

Межгосударственные отношения России и Лаоса - РИА Новости, 07.05.2024

Межгосударственные отношения России и Лаоса

Дипломатические отношения между Россией и Лаосом установлены 7 октября 1960 года. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T00:36

2024-05-07T00:36

2024-05-07T00:36

справки

лаос

россия

владимир путин

тхонглун сисулит

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Дипломатические отношения между Россией и Лаосом установлены 7 октября 1960 года.Российско-лаосские отношения опираются на давние традиции дружбы, отличаются высоким уровнем доверия и взаимной поддержки. Наша страна внесла значительный вклад в становление лаосской государственности после обретения Лаосом независимости, а также в социально-экономическое развитие Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР). После провозглашения в 1975 году Лаосской Народно-Демократической Республики СССР была оказана поддержка молодому государству. В ЛНДР поступали советские автомобили, топливо, продовольствие, потребительские товары – все, чего не хватало в стране, истощенной многолетней гражданской войной и вмешательством извне. Уже в 1978 году во Вьентьяне открылись построенные с помощью СССР и оснащенные современным медицинским оборудованием больница и поликлиника. Отечественные специалисты передавали свой опыт в областях сельского хозяйства, лесоводства, медицины, образования и многих других, бок о бок с лаосскими коллегами восстанавливали разрушенные войной дороги, возводили мосты, вели геологоразведочные работы. Были сооружены десятки народнохозяйственных и социальных объектов. 9 марта 1994 года был подписан Договор об основах дружественных отношений. В октябре 2011 года была принята Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Лаосом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поступательно развивается политический диалог. В ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге "на полях" международного форума по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле, состоялась встреча Владимира Путина, занимавшего на тот момент пост главы правительства РФ, с премьер-министром Лаоса Буасоном Буппхаваном. 12-16 октября 2011 года состоялся официальный визит в Россию президента Лаоса Тюммали Сайнясона. По итогам его переговоров с президентом России (2008-2012) Дмитрием Медведевым была принята декларация о стратегическом партнерстве, а также подписан ряд соглашений. В сентябре 2015 года в Пекине в рамках мероприятий, посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны, состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном. В мае 2016 года Владимир Путин встретился с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который посетил Сочи для участия в пленарном заседании саммита Россия – АСЕАН. 12 сентября 2023 года президент России Владимир Путин встретился с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке.17 октября 2023 года президент России Владимир Путин встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом на полях форума "Один пояс – один путь" в Пекине. Председатель правительства России (2012-2020) Дмитрий Медведев встретился с президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном в ноябре 2012 года в рамках девятого саммита форума "Азия – Европа" во Вьентьяне. В 2014-2019 годах традиционными были встречи Дмитрия Медведева с премьер-министром Лаоса "на полях" ежегодных Восточноазиатских саммитов (ВАС).В сентябре 2017 года премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит посетил с визитом Россию, состоялась встреча с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Очередная встреча глав правительств России и Лаоса состоялась в ноябре 2017 года "на полях" саммита АСЕАН в Маниле (Филиппины). 23 мая 2023 года председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Лаос с рабочим визитом. Состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Народно-революционной партии Лаоса, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, заместителем премьер-министра, министром обороны Тянсамоном Тяннялатом и заместителем премьер-министра, министром общественной безопасности Вилаем Лакхамфонгом. Ведется активный диалог по линии министерств иностранных дел двух стран.Главы МИД Лаоса посещали Россию с визитами в августе 2001 года, в октябре 2005 года, июне 2007 года, в июне 2009 года, в октябре 2015 года, в июне 2017 года.Глава МИД России посещал Лаос с рабочими визитами в ноябре 2004 года, в июле 2016 года, и в июле 2021 года. В июле 2010 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Лаос с официальным визитом. Состоялись беседы с президентом ЛНДР Тюммали Сайнясоном, премьер-министром Буасоном Буппхаваном, а также с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Тхонглуном Сисулитом. Главы внешнеполитических ведомств двух стран также встречались в августе 2015 года в Куала-Лумпуре "на полях" 22-й сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности, в августе 2018 года в Сингапуре, в июле 2019 года в Бангкоке, и в августе 2022 года в Пномпене (Камбоджа) "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН, в сентябре 2022 года "на полях" 77-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке, в ноябре 2022 года в Пномпене "на полях" 17-го Восточноазиатского саммита. Очередная рабочая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом состоялась 12 июля 2023 года в Джакарте (Индонезия) "на полях" 13-го Совещания министров иностранных дел Восточноазиатского саммита. Налажены контакты по линии парламентов, политических партий, молодежных кругов и общественных организаций, в том числе обществ дружбы.В июле 2010 года Москву с официальным визитом посетил председатель Национального собрания Лаоса Тхонгсинг Тхаммавонг. Состоялась встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и заместителем председателя Госдумы РФ Валерием Язевым. В октябре 2013 года Россию с визитом посетила председатель Национального Собрания ЛНДР Пани Ятхоту. Состоялась встреча с вице-спикером Госдумы Людмилой Швецовой. В мае 2018 года Россию посетила делегация Народно-Революционной Партии Лаоса во главе с членом ЦК НРПЛ, депутатом Национальной Ассамблеи Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Сунтхон Сайячак. 20 сентября 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Национального собрания Лаоса Пани Ятхоту "на полях" Второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. 16 декабря 2021 года состоялась встреча в формате видеоконференции между председателем Национального собрания Лаоса Сайсомпхоном Фомвиханом и председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко. 21 октября 2022 года члены группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным собранием Лаоса встретились в режиме видеоконференции с депутатами парламента ЛНДР. 21 июля 2023 года в Москве заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев провел встречу с заместителем председателя Национального собрания Лаоса Сувоном Лыангбунми. 15 марта 2024 года председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин провел встречу с председателем комитета по международным делам Национального собрания Лаоса, главой делегации наблюдателей за выборами президента России от Международной парламентской ассамблеи АСЕАН (АИПА) Сання Прасэтом.В апреле 2019 года секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев посетил Лаос с рабочим визитом, в ходе которого встретился с вице-президентом ЛНДР Пханкхамом Випхаваном и премьер-министром Тхонглуном Сисулитом, а также провел переговоры с министром общественной безопасности ЛНДР Вилаем Лакхамфонгом. В октябре 2023 года глава МВД России Владимир Колокольцев посетил Лаос для участия в 41-й конференции Ассоциации национальных полиций стран-участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ). В ходе визита состоялась его встреча с заместителем премьер-министра Лаоса, министром общественной безопасности ЛНДР генерал-лейтенантом Вилаем Лакхамфонгом.Совпадение или близость подходов к основным мировым проблемам позволяет России и Лаосу успешно взаимодействовать на международной арене, в первую очередь в ООН. Лаос неизменно поддерживает российские внешнеполитические инициативы и разделяет с нами подходы по ключевым мировым и региональным проблемам, взаимодействуя на международных площадках, в том числе на площадках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита (ВАС) и других.На фоне интенсификации политического диалога развивается торгово-экономическое сотрудничество. По данным ФТС РФ, в 2021 году товарооборот России и Лаоса составил более 20 миллионов долларов, в том числе российский экспорт – 9,6 миллиона долларов и импорт – 10,6 миллиона долларов. В январе-ноябре 2023 года товарооборот России с Лаосом вырос на 17%. В последние годы основные объемы товаропоставок из России составляла полиграфическая продукция, авиа- и автотехника, запчасти к ней, а также оборудование. Из Лаоса импортируется текстильная и ремесленная продукция, изделия из древесины ценных пород.В Лаосе работает ряд российских компаний в таких сферах, как разведка и добыча полезных ископаемых, фармацевтика, производство защищенной полиграфической продукции и монет, создание системы специальной правительственной связи ("Нейланд Лао Майнинг", "Лао Грандепот Соул", "НТФФ ПОЛИСАН", "МК-ЦБ").В сентябре 2016 года во Вьентьяне был подписан Меморандум о намерениях между ООО "Интер РАО – Инжиниринг", ООО "А-РКСЬЕНА" и "Электрисите дю Лаос – Дженерейшн паблик компании" по проекту строительства гидроэлектростанции Секонг-5 в Лаосе. С 1979 года функционирует Межправительственная Российско-Лаосская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ноябре 2023 года в Лаосе состоялось 17-е Заседание Межправительственной Российско-Лаосской комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках заседания российская сторона презентовала проект строящегося Российско-Лаосского научно-тематического парка, его открытие планируется в 2024 году. С ноября 2023 года некоторые банки Лаоса начали принимать платежные карты "Мир".В последние годы Россия активно участвует в оказании содействия социально-экономическому развитию Лаоса через ряд гуманитарных проектов. С 2020 года Россия реализует в Лаосе проект по линии Трастового фонда Россия – Программа развития ООН (ПРООН), направленный на расширение социально-экономических возможностей молодых людей с упором на образовательные программы для сельской молодежи и поддержку национальной молодежной политики, с общим финансированием в 1,2 миллиона долларов.По линии Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) с 2018 года Россия выделила три миллиона долларов на оказание продовольственной помощи Лаосу. За период с 2020 по 2021 год Россия предоставила Лаосу около 300 тонн растительного масла тремя поставками в рамках сотрудничества между Россией и ВПП. В 2021 году РФ подключилась к осуществляемой совместно с ВПП Национальной программе школьного питания, охватывающей около 140 тысяч учащихся в восьми провинциях страны.С 2019 году в связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями в Лаосе Россия поддерживает проект "Продовольствие в обмен на активы", в рамках которого ВПП осуществила ряд инфраструктурных проектов в северных провинциях Лаоса, пострадавших от наводнений. Средства были направлены в том числе на закупку продуктовых ваучеров, которые были предоставлены жителям этих провинций, принявших в свою очередь участие в реализации этого проекта. Проект помог примерно 28 тысячам жителей страны. Развивается сотрудничество по линии министерств обороны двух стран.В январе 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу совершил официальный визит в Лаос, где встретился с министром обороны ЛНДР Тянсамоном Тяннялатом. В апреле 2018 года прошли их очередные переговоры.В апреле 2019 года Сергей Шойгу и Тянсамон Тяннялат встретились "на полях" Московской международной конференции по безопасности.С 2019 года Россия и Лаос проводят совместные учения "Ларос". Начиная с 2018 года, специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации (МПЦ ВС РФ проводят работы по гуманитарному разминированию в провинциях Боликхамсай и Сиенгкхуанг, решая задачи по очищению территории ЛНДР от неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после американских бомбардировок 1964-1973 годов.Офицеры-преподаватели МПЦ ВС РФ также осуществляют обучение лаосских военнослужащих. В 2019 году министерство обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. Танки планируют использовать в том числе во время военных парадов и съемок фильмов. Осуществляется научное сотрудничество, межвузовское взаимодействие. Российскими учеными были открыты новые виды растений, насекомых и пресмыкающихся во время экспедиций в джунгли Лаоса. Развивается сотрудничество по наблюдению за климатическими изменениями. Во Вьентьяне активно действует Российский центр науки и культуры, способствующий расширению контактов между академическими учреждениями и распространению в Лаосе русского языка. В начале 2023 года представительством Россотрудничества в Лаосе при поддержке посольства России в ЛНДР бы запущен проект по внедрению русского языка в систему школьного образования Лаоса. 8 сентября 2023 года в общеобразовательной школе Пхейват в Вьентьяне состоялось торжественное открытие класса русского языка. По линии правительства России для граждан Лаоса выделяются места в российских вузах.Всего за годы сотрудничества более девяти тысяч граждан Лаоса получили образование в советских и российских высших и профессиональных учебных заведениях.Российская Федерация также ежегодно организует курсы повышения квалификации для медиков, полицейских и сотрудников МИДа Лаоса.В рамках борьбы с пандемией коронавируса Российская Федерация в 2021 году предоставила Лаосу несколько партий вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт".В Москве действует межрегиональная общественная организация "Общество российско – лаосской дружбы". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, лаос, россия, владимир путин, тхонглун сисулит