https://ria.ru/20240507/akademik-1944362721.html

Академик связал изучение сознания у животных и искусственного интеллекта

Академик связал изучение сознания у животных и искусственного интеллекта - РИА Новости, 07.05.2024

Академик связал изучение сознания у животных и искусственного интеллекта

Сознание животных и искусственный интеллект имеют много общего для исследований, поэтому десятки известных специалистов в этих областях приглашены на... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:19

2024-05-07T12:19

2024-05-07T12:19

религия

катманду

великобритания

израиль

татьяна черниговская

александр каплан

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

мгу имени м. в. ломоносова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944292182_296:0:3603:1860_1920x0_80_0_0_2a66e3db9a2f43686257d5e20a6fc989.jpg

КАТМАНДУ (НЕПАЛ), 7 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Сознание животных и искусственный интеллект имеют много общего для исследований, поэтому десятки известных специалистов в этих областях приглашены на Международную конференцию "Как изучать и понимать сознание не у людей", которая проходит в мае в Катманду, рассказал в интервью РИА Новости научный организатор конференции, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин."Основной смысл названия конференции, - как исследовать и понимать сознание как у животных, так и искусственного интеллекта. Вопросы, возникающие при изучении искусственного интеллекта, очень похожи на те, которые стоят перед исследователями сознания животных. В обоих случаях мы не можем быть уверены, проецируя по собственному опыту, что эти системы обладают сознанием. Как, не полагаясь на интуицию, что что-то очень похоже на нас, определить: есть ли у него сознание? Это может быть инопланетянин, искусственный интеллект, младенец или человеческий плод, осьминог или комар", - сказал РИА Новости академик Анохин.Цель конференции, по его словам, - продвинуться в разработке программы научных исследований, охватывающей сознание не только у человека. "Программа научных исследований – это основное, чего сейчас не хватает в широкой панораме изучения сознания", - отметил ведущий российский специалист в этой области. Причем речь идет о любом сознании, как у разных видов животных, так и у человека или искусственного интеллекта, – о сознании как фундаментальном феномене.В программе конференции доклады участников с предложениями дальнейших исследований и понимания сознания, а также работа ученых в четырех "проблемных" группах. "Что дают для понимания сознания теории сознания? Что дает для этого наука о поведении животных? Что дают современные подходы в области нейробиологии, нейрофизиологии, нейроанатомии – нейронауки? И что дают для этого понимания данные об искусственном интеллекте? Какие тесты могут быть применены для понимания сознания, можно ли создать универсальный тест для животных самых разных видов, позвоночных и беспозвоночных, морских и сухопутных. Какие тесты может предложить современная наука, если заглянуть внутрь мозга животного в момент, когда животное решает какие-то задачи, - можно ли увидеть там признаки сознания и как это будет выглядеть", - пояснил задачи Анохин.Академик назвал несколько категорий специалистов, наиболее значимых сегодня в науке о сознании, которые присутствуют на конференции в Катманду. Это психологи и этологи, изучающие поведение животных в природе и в лабораториях. Нейробиологи и нейрофизиологи, изучающие работу мозга у животных. Биологи и эволюционисты, занимающиеся вопросами возникновения разума, когнитивности, сознания. Философы, организующие строгость мышления и структурирующие вопросы. И наконец, специалисты в области искусственного интеллекта: они могут рассказать о том, как устроены прозрачные системы, дающие ощущение, что обладают каким-то интеллектом.Участники конференции – известные в мире ученые. В их числе кембриджский психолог и мировой эксперт в области поведения животных, член Королевского общества Никола Клейтон (Великобритания); профессор Института истории и философии науки из Тель-Авивского университета, эволюционист Ева Яблонка (Израиль); знаменитый британский нейропсихолог из Кембриджа Николас Хамфри (Великобритания); нейропсихиатр из Кейптаунского университета Марк Солмс (Южная Африка), занимающийся нарушениями работы человеческого мозга и сознания и работающий над теорией сознания, в том числе, искусственного интеллекта. Среди российских докладчиков и гостей форума: заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН академик Павел Балабан; исследователь медитации тантрических монахов в Индии и Непале, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Александр Каплан; директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ Татьяна Черниговская.Всего на конференцию приехали около 30 докладчиков из России, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Швеции, Израиля, Индии, Японии, Австралии, США, Канады, Южной Африки. В числе гостей форума также известные буддийские ученые и геше - доктора буддийской философии. Ведь буддизм занимается вопросами сознания, в том числе животных, вот уже две с половиной тысячи лет.В мае прошлого, 2023 года Анохин выступил научным организатором Первой Международной конференции "Сознание животных" в индийском городе Дхарамсала с участием Далай-ламы XIV. В ней также принимали участие ведущие мировые нейроученые, биологи и философы из более, чем десятка стран. Примечательно, что имена некоторых из них стоят под появившейся в апреле этого года Нью-Йоркской декларацией о сознании животных. Эта декларация, по словам собеседника агентства, может способствовать расширению исследований вопроса о наличии субъективного опыта у разных видов животных, а в дальнейшем изменению этических норм по отношению к животным.Организатор Второй Международной конференции о сознании животных и искусственного интеллекта в Катманду в первой декаде мая 2024 года - московский Фонд содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра".

https://ria.ru/20230627/chernigovskaya-1880537669.html

https://ria.ru/20240425/anokhin-1942314116.html

https://ria.ru/20230515/pchely-1871909137.html

https://ria.ru/20230503/dalay-lama-1869341462.html

катманду

великобритания

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

катманду, великобритания, израиль, татьяна черниговская , александр каплан, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), мгу имени м. в. ломоносова, российская академия наук, религия