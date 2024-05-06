Путин проведет двустороннюю встречу с Пашиняном
Ушаков: Путин проведет 8 мая двустороннюю встречу с Пашиняном
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 8 мая в Москве двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в Кремле ожидают, что она будет содержательной, отмечая, что в двусторонних отношениях накопилось много вопросов, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Пашинян приедет в Москву на юбилейный саммит ЕАЭС.
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"После него (заседания Высшего Евразийского экономического совета) будет проведена двусторонняя встреча с премьером Армении Пашиняном", - сказал он журналистам.
"Как ожидается, двусторонний контакт будет весьма содержательным, потому что много вопросов накопилось для обсуждения", - добавил Ушаков.
Он подчеркнул, что Армения в январе опубликовала приоритеты своего председательства в ЕАЭС, "и эти приоритеты, они практически совпадают" с основными приоритетами в рамках ЕАЭС, которые выдвигались Россией во время председательства в 2023 году.
В Москве 8 мая пройдет юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, премьер-министр Армении.
На заседание в расширенном составе приглашены главы государств-наблюдателей Кубы и Узбекистана.
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