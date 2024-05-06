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Путин проведет двустороннюю встречу с Пашиняном - РИА Новости, 06.05.2024
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17:05 06.05.2024 (обновлено: 17:19 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/vstrecha-1944208175.html
Путин проведет двустороннюю встречу с Пашиняном
Путин проведет двустороннюю встречу с Пашиняном - РИА Новости, 06.05.2024
Путин проведет двустороннюю встречу с Пашиняном
Президент России Владимир Путин проведет 8 мая в Москве двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в Кремле ожидают, что она будет... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:05
2024-05-06T17:19
россия
армения
москва
юрий ушаков
никол пашинян
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 8 мая в Москве двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в Кремле ожидают, что она будет содержательной, отмечая, что в двусторонних отношениях накопилось много вопросов, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Пашинян приедет в Москву на юбилейный саммит ЕАЭС. "После него (заседания Высшего Евразийского экономического совета) будет проведена двусторонняя встреча с премьером Армении Пашиняном", - сказал он журналистам. "Как ожидается, двусторонний контакт будет весьма содержательным, потому что много вопросов накопилось для обсуждения", - добавил Ушаков. Он подчеркнул, что Армения в январе опубликовала приоритеты своего председательства в ЕАЭС, "и эти приоритеты, они практически совпадают" с основными приоритетами в рамках ЕАЭС, которые выдвигались Россией во время председательства в 2023 году. В Москве 8 мая пройдет юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, премьер-министр Армении. На заседание в расширенном составе приглашены главы государств-наблюдателей Кубы и Узбекистана.
https://ria.ru/20240502/soglashenie-1943524857.html
https://ria.ru/20240506/ushakov-1944206935.html
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россия, армения, москва, юрий ушаков, никол пашинян, владимир путин, евразийский экономический союз
Россия, Армения, Москва, Юрий Ушаков, Никол Пашинян, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин проведет двустороннюю встречу с Пашиняном

Ушаков: Путин проведет 8 мая двустороннюю встречу с Пашиняном

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 8 мая в Москве двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в Кремле ожидают, что она будет содержательной, отмечая, что в двусторонних отношениях накопилось много вопросов, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Пашинян приедет в Москву на юбилейный саммит ЕАЭС.
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"После него (заседания Высшего Евразийского экономического совета) будет проведена двусторонняя встреча с премьером Армении Пашиняном", - сказал он журналистам.
"Как ожидается, двусторонний контакт будет весьма содержательным, потому что много вопросов накопилось для обсуждения", - добавил Ушаков.
Он подчеркнул, что Армения в январе опубликовала приоритеты своего председательства в ЕАЭС, "и эти приоритеты, они практически совпадают" с основными приоритетами в рамках ЕАЭС, которые выдвигались Россией во время председательства в 2023 году.
В Москве 8 мая пройдет юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, премьер-министр Армении.
На заседание в расширенном составе приглашены главы государств-наблюдателей Кубы и Узбекистана.
Кремль - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Ушаков рассказал об инаугурации Путина
Вчера, 17:03
 
РоссияАрменияМоскваЮрий УшаковНикол ПашинянВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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