https://ria.ru/20240506/vstrecha-1944208175.html

Путин проведет двустороннюю встречу с Пашиняном

Путин проведет двустороннюю встречу с Пашиняном - РИА Новости, 06.05.2024

Путин проведет двустороннюю встречу с Пашиняном

Президент России Владимир Путин проведет 8 мая в Москве двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в Кремле ожидают, что она будет... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:05

2024-05-06T17:05

2024-05-06T17:19

россия

армения

москва

юрий ушаков

никол пашинян

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 8 мая в Москве двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в Кремле ожидают, что она будет содержательной, отмечая, что в двусторонних отношениях накопилось много вопросов, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Пашинян приедет в Москву на юбилейный саммит ЕАЭС. "После него (заседания Высшего Евразийского экономического совета) будет проведена двусторонняя встреча с премьером Армении Пашиняном", - сказал он журналистам. "Как ожидается, двусторонний контакт будет весьма содержательным, потому что много вопросов накопилось для обсуждения", - добавил Ушаков. Он подчеркнул, что Армения в январе опубликовала приоритеты своего председательства в ЕАЭС, "и эти приоритеты, они практически совпадают" с основными приоритетами в рамках ЕАЭС, которые выдвигались Россией во время председательства в 2023 году. В Москве 8 мая пройдет юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, премьер-министр Армении. На заседание в расширенном составе приглашены главы государств-наблюдателей Кубы и Узбекистана.

https://ria.ru/20240502/soglashenie-1943524857.html

https://ria.ru/20240506/ushakov-1944206935.html

россия

армения

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россия, армения, москва, юрий ушаков, никол пашинян, владимир путин, евразийский экономический союз