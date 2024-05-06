Лидер КНР призвал ЕС вместе создавать условия для переговоров по Украине
Си Цзиньпин призвал Францию и ЕС создавать условия для переговоров по Украине
© AP Photo / Gonzalo FuentesПредседатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. 6 мая 2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. 6 мая 2024
ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости. Пекину и Евросоюзу нужно вместе создавать условия для переговоров по Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже, его слова привел китайский МИД.
"Касательно украинского кризиса председатель Си отметил, что Китай, Франция и ЕС желают скорейшего прекращения огня и восстановления мира в Европе, а также поддерживают политическое разрешение кризиса", — говорится в публикации.
Китайский лидер призвал противодействовать эскалации боевых действий, обеспечить международную энергетическую и продовольственную безопасность, поддерживать стабильность производственных цепочек и поставок.
Накануне в колонке для издания Le Figaro председатель КНР отметил, что Пекин не стоит у истоков конфликта на Украине и не участвует в нем. Он добавил, что страна всегда играла конструктивную роль в плане мирного урегулирования.
Европа не может себе позволить потерять Китай
5 мая, 08:00
Си Цзиньпин в воскресенье впервые за пять лет прибыл с визитом во Францию, где пробудет до среды. В рамках европейского турне, которое продлится до 10 мая, китайский лидер также посетит Сербию и Венгрию.
В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.
Помимо этого, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
Китай отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине
28 февраля, 10:23