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Лидер КНР призвал ЕС вместе создавать условия для переговоров по Украине - РИА Новости, 06.05.2024
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16:53 06.05.2024 (обновлено: 17:57 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944202978.html
Лидер КНР призвал ЕС вместе создавать условия для переговоров по Украине
Лидер КНР призвал ЕС вместе создавать условия для переговоров по Украине - РИА Новости, 06.05.2024
Лидер КНР призвал ЕС вместе создавать условия для переговоров по Украине
Пекину и Евросоюзу нужно вместе создавать условия для переговоров по Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:53
2024-05-06T17:57
в мире
китай
франция
украина
си цзиньпин
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости. Пекину и Евросоюзу нужно вместе создавать условия для переговоров по Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже, его слова привел китайский МИД."Касательно украинского кризиса председатель Си отметил, что Китай, Франция и ЕС желают скорейшего прекращения огня и восстановления мира в Европе, а также поддерживают политическое разрешение кризиса", — говорится в публикации.Китайский лидер призвал противодействовать эскалации боевых действий, обеспечить международную энергетическую и продовольственную безопасность, поддерживать стабильность производственных цепочек и поставок.Накануне в колонке для издания Le Figaro председатель КНР отметил, что Пекин не стоит у истоков конфликта на Украине и не участвует в нем. Он добавил, что страна всегда играла конструктивную роль в плане мирного урегулирования.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.Помимо этого, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
https://ria.ru/20240506/proigrysh-1943979286.html
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в мире, китай, франция, украина, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, пекин
В мире, Китай, Франция, Украина, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Пекин
Лидер КНР призвал ЕС вместе создавать условия для переговоров по Украине

Си Цзиньпин призвал Францию и ЕС создавать условия для переговоров по Украине

© AP Photo / Gonzalo FuentesПредседатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. 6 мая 2024
Председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. 6 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. 6 мая 2024
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ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости. Пекину и Евросоюзу нужно вместе создавать условия для переговоров по Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже, его слова привел китайский МИД.
"Касательно украинского кризиса председатель Си отметил, что Китай, Франция и ЕС желают скорейшего прекращения огня и восстановления мира в Европе, а также поддерживают политическое разрешение кризиса", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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Вчера, 08:00
Китайский лидер призвал противодействовать эскалации боевых действий, обеспечить международную энергетическую и продовольственную безопасность, поддерживать стабильность производственных цепочек и поставок.
Накануне в колонке для издания Le Figaro председатель КНР отметил, что Пекин не стоит у истоков конфликта на Украине и не участвует в нем. Он добавил, что страна всегда играла конструктивную роль в плане мирного урегулирования.
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Европа не может себе позволить потерять Китай
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Си Цзиньпин в воскресенье впервые за пять лет прибыл с визитом во Францию, где пробудет до среды. В рамках европейского турне, которое продлится до 10 мая, китайский лидер также посетит Сербию и Венгрию.

В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.
Помимо этого, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Китай отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине
28 февраля, 10:23
 
В миреКитайФранцияУкраинаСи ЦзиньпинЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияПекин
 
 
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