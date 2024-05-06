https://ria.ru/20240506/ukraina-1944202978.html

Лидер КНР призвал ЕС вместе создавать условия для переговоров по Украине

Лидер КНР призвал ЕС вместе создавать условия для переговоров по Украине - РИА Новости, 06.05.2024

Лидер КНР призвал ЕС вместе создавать условия для переговоров по Украине

Пекину и Евросоюзу нужно вместе создавать условия для переговоров по Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:53

2024-05-06T16:53

2024-05-06T17:57

в мире

китай

франция

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си цзиньпин

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости. Пекину и Евросоюзу нужно вместе создавать условия для переговоров по Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже, его слова привел китайский МИД."Касательно украинского кризиса председатель Си отметил, что Китай, Франция и ЕС желают скорейшего прекращения огня и восстановления мира в Европе, а также поддерживают политическое разрешение кризиса", — говорится в публикации.Китайский лидер призвал противодействовать эскалации боевых действий, обеспечить международную энергетическую и продовольственную безопасность, поддерживать стабильность производственных цепочек и поставок.Накануне в колонке для издания Le Figaro председатель КНР отметил, что Пекин не стоит у истоков конфликта на Украине и не участвует в нем. Он добавил, что страна всегда играла конструктивную роль в плане мирного урегулирования.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.Помимо этого, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.

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https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html

https://ria.ru/20240228/makron-1929919850.html

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франция

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пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, франция, украина, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, пекин