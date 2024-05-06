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Казахстан отозвал советника из ОАЭ после заявлений его жены о насилии
Казахстан отозвал советника из ОАЭ после заявлений его жены о насилии - РИА Новости, 06.05.2024
Казахстан отозвал советника из ОАЭ после заявлений его жены о насилии
МИД Казахстана подтвердил, что срочно отозвал на родину советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаша после заявления его супруги о многолетних избиениях и насилии,... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:30
2024-05-06T17:30
2024-05-06T21:07
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АЛМА-АТА, 6 мая – РИА Новости. МИД Казахстана подтвердил, что срочно отозвал на родину советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаша после заявления его супруги о многолетних избиениях и насилии, сообщили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Пятнадцатого апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. "Мы срочно отзываем этого сотрудника в Казахстан из-за обвинений жены. Его делом займется полиция", - заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Ранее в понедельник супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш в видеообращении в соцсети рассказала, что на протяжении 10 лет подвергается насилию со стороны своего мужа. На ее лице были заметны синяки и шишка в области лба. "Меня зовут Мамаш Карина Госмановна, мой супруг - советник посла Казахстана в ОАЭ - вчера меня избил и мою старшую сестру, которая приехала ко мне в гости третьего числа. Я требую помощи у нашего государства, я устала молчать, я устала терпеть. На протяжении 10 лет он меня насилует и избивает, я нахожусь в опасности, мои дети рядом с ним находятся в опасности, я требую помощи у нашего государства", - рассказала девушка.
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в мире, казахстан, оаэ, айбек смадияров, мид казахстана
В мире, Казахстан, ОАЭ, Айбек Смадияров, МИД Казахстана
Казахстан отозвал советника из ОАЭ после заявлений его жены о насилии
МИД Казахстана отозвал советника посольства в ОАЭ после слов его жены о насилии
АЛМА-АТА, 6 мая – РИА Новости. МИД Казахстана подтвердил, что срочно отозвал на родину советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаша после заявления его супруги о многолетних избиениях и насилии, сообщили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Пятнадцатого апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.
"Мы срочно отзываем этого сотрудника в Казахстан из-за обвинений жены. Его делом займется полиция", - заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров
.
Ранее в понедельник супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш в видеообращении в соцсети рассказала, что на протяжении 10 лет подвергается насилию со стороны своего мужа. На ее лице были заметны синяки и шишка в области лба.
"Меня зовут Мамаш Карина Госмановна, мой супруг - советник посла Казахстана в ОАЭ - вчера меня избил и мою старшую сестру, которая приехала ко мне в гости третьего числа. Я требую помощи у нашего государства, я устала молчать, я устала терпеть. На протяжении 10 лет он меня насилует и избивает, я нахожусь в опасности, мои дети рядом с ним находятся в опасности, я требую помощи у нашего государства", - рассказала девушка.