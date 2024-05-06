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Казахстан отозвал советника из ОАЭ после заявлений его жены о насилии

Казахстан отозвал советника из ОАЭ после заявлений его жены о насилии - РИА Новости, 06.05.2024

Казахстан отозвал советника из ОАЭ после заявлений его жены о насилии

МИД Казахстана подтвердил, что срочно отозвал на родину советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаша после заявления его супруги о многолетних избиениях и насилии,... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:30

2024-05-06T17:30

2024-05-06T21:07

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АЛМА-АТА, 6 мая – РИА Новости. МИД Казахстана подтвердил, что срочно отозвал на родину советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаша после заявления его супруги о многолетних избиениях и насилии, сообщили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Пятнадцатого апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. "Мы срочно отзываем этого сотрудника в Казахстан из-за обвинений жены. Его делом займется полиция", - заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Ранее в понедельник супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш в видеообращении в соцсети рассказала, что на протяжении 10 лет подвергается насилию со стороны своего мужа. На ее лице были заметны синяки и шишка в области лба. "Меня зовут Мамаш Карина Госмановна, мой супруг - советник посла Казахстана в ОАЭ - вчера меня избил и мою старшую сестру, которая приехала ко мне в гости третьего числа. Я требую помощи у нашего государства, я устала молчать, я устала терпеть. На протяжении 10 лет он меня насилует и избивает, я нахожусь в опасности, мои дети рядом с ним находятся в опасности, я требую помощи у нашего государства", - рассказала девушка.

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