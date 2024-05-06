https://ria.ru/20240506/pashinyan-1944216213.html
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством Пашиняна
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством Пашиняна - РИА Новости, 06.05.2024
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством Пашиняна
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве 8 мая, сообщил помощник президента РФ по международным... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:27
2024-05-06T17:27
2024-05-06T17:27
армения
москва
россия
юрий ушаков
никол пашинян
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве 8 мая, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Буквально на следующий день после инаугурации президент проводит первое крупное международное мероприятие, а именно юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического Совета. Это заседание приурочено к десятилетию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом Союзе", - сказал он журналистам. Он напомнил, что в этом году в ЕАЭС председательствует Армения, но юбилейный саммит было решено провести в Москве. "И вот оно состоится 8 мая. Оно пройдет под председательством премьер-министра Армении", - сказал Ушаков. В саммите примут участие, помимо российского президента и премьера Армении, президенты Беларуси, Казахстана и Киргизии. Заседания пройдут в узком и расширенном составах.
https://ria.ru/20240506/ushakov-1944213100.html
https://ria.ru/20240319/zasedanie-1934348075.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, москва, россия, юрий ушаков, никол пашинян, евразийский экономический союз
Армения, Москва, Россия, Юрий Ушаков, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством Пашиняна
Ушаков: юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством Пашиняна 8 мая
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве 8 мая, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Буквально на следующий день после инаугурации президент проводит первое крупное международное мероприятие, а именно юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического Совета. Это заседание приурочено к десятилетию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом Союзе", - сказал он журналистам.
Он напомнил, что в этом году в ЕАЭС председательствует Армения, но юбилейный саммит было решено провести в Москве.
"И вот оно состоится 8 мая. Оно пройдет под председательством премьер-министра Армении", - сказал Ушаков.
В саммите примут участие, помимо российского президента и премьера Армении, президенты Беларуси
, Казахстана
и Киргизии
. Заседания пройдут в узком и расширенном составах.