https://ria.ru/20240506/pashinyan-1944216213.html

Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством Пашиняна

Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством Пашиняна - РИА Новости, 06.05.2024

Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством Пашиняна

Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве 8 мая, сообщил помощник президента РФ по международным... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:27

2024-05-06T17:27

2024-05-06T17:27

армения

москва

россия

юрий ушаков

никол пашинян

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве 8 мая, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Буквально на следующий день после инаугурации президент проводит первое крупное международное мероприятие, а именно юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического Совета. Это заседание приурочено к десятилетию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом Союзе", - сказал он журналистам. Он напомнил, что в этом году в ЕАЭС председательствует Армения, но юбилейный саммит было решено провести в Москве. "И вот оно состоится 8 мая. Оно пройдет под председательством премьер-министра Армении", - сказал Ушаков. В саммите примут участие, помимо российского президента и премьера Армении, президенты Беларуси, Казахстана и Киргизии. Заседания пройдут в узком и расширенном составах.

https://ria.ru/20240506/ushakov-1944213100.html

https://ria.ru/20240319/zasedanie-1934348075.html

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москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, москва, россия, юрий ушаков, никол пашинян, евразийский экономический союз