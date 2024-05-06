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Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством Пашиняна - РИА Новости, 06.05.2024
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17:27 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/pashinyan-1944216213.html
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством Пашиняна
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством Пашиняна - РИА Новости, 06.05.2024
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством Пашиняна
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве 8 мая, сообщил помощник президента РФ по международным... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:27
2024-05-06T17:27
армения
москва
россия
юрий ушаков
никол пашинян
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве 8 мая, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Буквально на следующий день после инаугурации президент проводит первое крупное международное мероприятие, а именно юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического Совета. Это заседание приурочено к десятилетию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом Союзе", - сказал он журналистам. Он напомнил, что в этом году в ЕАЭС председательствует Армения, но юбилейный саммит было решено провести в Москве. "И вот оно состоится 8 мая. Оно пройдет под председательством премьер-министра Армении", - сказал Ушаков. В саммите примут участие, помимо российского президента и премьера Армении, президенты Беларуси, Казахстана и Киргизии. Заседания пройдут в узком и расширенном составах.
https://ria.ru/20240506/ushakov-1944213100.html
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армения, москва, россия, юрий ушаков, никол пашинян, евразийский экономический союз
Армения, Москва, Россия, Юрий Ушаков, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством Пашиняна

Ушаков: юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством Пашиняна 8 мая

© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве 8 мая, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Буквально на следующий день после инаугурации президент проводит первое крупное международное мероприятие, а именно юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического Совета. Это заседание приурочено к десятилетию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом Союзе", - сказал он журналистам.
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Ушаков рассказал, что будет обсуждаться на саммите ЕАЭС 8 мая
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Он напомнил, что в этом году в ЕАЭС председательствует Армения, но юбилейный саммит было решено провести в Москве.
"И вот оно состоится 8 мая. Оно пройдет под председательством премьер-министра Армении", - сказал Ушаков.
В саммите примут участие, помимо российского президента и премьера Армении, президенты Беларуси, Казахстана и Киргизии. Заседания пройдут в узком и расширенном составах.
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АрменияМоскваРоссияЮрий УшаковНикол ПашинянЕвразийский экономический союз
 
 
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