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Лидеры восьми стран приедут на Парад Победы в Москву - РИА Новости, 06.05.2024
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17:05 06.05.2024 (обновлено: 17:33 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/parad-1944207827.html
Лидеры восьми стран приедут на Парад Победы в Москву
Лидеры восьми стран приедут на Парад Победы в Москву - РИА Новости, 06.05.2024
Лидеры восьми стран приедут на Парад Победы в Москву
Лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау примут участие в Параде Победы, кроме того, приглашены... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:05
2024-05-06T17:33
в мире
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юрий ушаков
россия
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казахстан
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мигель диас-канель бермудес
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау примут участие в Параде Победы, кроме того, приглашены руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. "9 мая лидеры зарубежных стран и другие иностранные представители будут принимать участие в военном параде в ознаменование 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. На параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также специально приглашены президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало", - сказал Ушаков. По его словам, на парад также приглашены руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, Шанхайской организации и сотрудничества и ряда других государств, а также главы диппредставительств дружественных государств и военные атташе из дружественных государств. "После парада наш президент вместе с иностранными лидерами примет участие в церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Затем в Кремле состоится прием от имени нашего президента для глав делегаций, присутствующих на параде", - отметил Ушаков.При этом он добавил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не будут присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая. "Очевидно, премьер-министр Армении не сможет присутствовать на параде. И также будет на этот раз отсутствовать президент Азербайджана Алиев. Он недавно, только что, буквально 10 дней назад, приезжал в Москву, с ним были проведены плотные контакты, пятичасовой контакт между президентами. И это связано с тем, что в Азербайджане в это же время проводится торжественное мероприятие, посвященное памяти Гейдара Алиева", - объяснил Ушаков.Парад Победы пройдет 9 мая на Красной Площади. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" примут участие в параде.
https://ria.ru/20240505/rech-1943951385.html
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в мире, москва, юрий ушаков, россия, белоруссия, казахстан, куба, мигель диас-канель бермудес, снг, одкб, евразийский экономический союз, день победы, парад победы в 2024 году
В мире, Москва, Юрий Ушаков, Россия, Белоруссия, Казахстан, Куба, Мигель Диас-Канель Бермудес, СНГ, ОДКБ, Евразийский экономический союз, День Победы, Парад Победы в 2024 году
Лидеры восьми стран приедут на Парад Победы в Москву

Ушаков: на Парад в Москву приедут Лукашенко, Токаев и лидеры еще шести стран

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкГенеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне
Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау примут участие в Параде Победы, кроме того, приглашены руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
"9 мая лидеры зарубежных стран и другие иностранные представители будут принимать участие в военном параде в ознаменование 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. На параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также специально приглашены президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало", - сказал Ушаков.
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По его словам, на парад также приглашены руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, Шанхайской организации и сотрудничества и ряда других государств, а также главы диппредставительств дружественных государств и военные атташе из дружественных государств.
"После парада наш президент вместе с иностранными лидерами примет участие в церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Затем в Кремле состоится прием от имени нашего президента для глав делегаций, присутствующих на параде", - отметил Ушаков.
При этом он добавил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не будут присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая. "Очевидно, премьер-министр Армении не сможет присутствовать на параде. И также будет на этот раз отсутствовать президент Азербайджана Алиев. Он недавно, только что, буквально 10 дней назад, приезжал в Москву, с ним были проведены плотные контакты, пятичасовой контакт между президентами. И это связано с тем, что в Азербайджане в это же время проводится торжественное мероприятие, посвященное памяти Гейдара Алиева", - объяснил Ушаков.
Парад Победы пройдет 9 мая на Красной Площади. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" примут участие в параде.
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В миреМоскваЮрий УшаковРоссияБелоруссияКазахстанКубаМигель Диас-Канель БермудесСНГОДКБЕвразийский экономический союзДень ПобедыПарад Победы в 2024 году
 
 
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