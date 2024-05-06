Лидеры восьми стран приедут на Парад Победы в Москву
Ушаков: на Парад в Москву приедут Лукашенко, Токаев и лидеры еще шести стран
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкГенеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне
Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау примут участие в Параде Победы, кроме того, приглашены руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
"9 мая лидеры зарубежных стран и другие иностранные представители будут принимать участие в военном параде в ознаменование 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. На параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также специально приглашены президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало", - сказал Ушаков.
По его словам, на парад также приглашены руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, Шанхайской организации и сотрудничества и ряда других государств, а также главы диппредставительств дружественных государств и военные атташе из дружественных государств.
"После парада наш президент вместе с иностранными лидерами примет участие в церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Затем в Кремле состоится прием от имени нашего президента для глав делегаций, присутствующих на параде", - отметил Ушаков.
При этом он добавил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не будут присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая. "Очевидно, премьер-министр Армении не сможет присутствовать на параде. И также будет на этот раз отсутствовать президент Азербайджана Алиев. Он недавно, только что, буквально 10 дней назад, приезжал в Москву, с ним были проведены плотные контакты, пятичасовой контакт между президентами. И это связано с тем, что в Азербайджане в это же время проводится торжественное мероприятие, посвященное памяти Гейдара Алиева", - объяснил Ушаков.
Парад Победы пройдет 9 мая на Красной Площади. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" примут участие в параде.