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Ушаков рассказал о переговорах по торговому соглашению ЕАЭС с Монголией - РИА Новости, 06.05.2024
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17:11 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/mongoliya-1944211335.html
Ушаков рассказал о переговорах по торговому соглашению ЕАЭС с Монголией
Ушаков рассказал о переговорах по торговому соглашению ЕАЭС с Монголией - РИА Новости, 06.05.2024
Ушаков рассказал о переговорах по торговому соглашению ЕАЭС с Монголией
Документ о начале переговоров по заключению торгового соглашения ЕАЭС с Монголией будет принят по итогам саммита 8 мая, сообщил помощник президента РФ по... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:11
2024-05-06T17:11
россия
монголия
москва
юрий ушаков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Документ о начале переговоров по заключению торгового соглашения ЕАЭС с Монголией будет принят по итогам саммита 8 мая, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "По итогам планируется подписание, принятие ряда важных документов. В том числе, будет принят документ о начале переговоров по заключению торгового соглашения с Монголией", - сказал он журналистам. В Москве 8 мая пройдет юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, премьер-министр Армении. На заседание в расширенном составе приглашены главы государств-наблюдателей Кубы и Узбекистана.
https://ria.ru/20240405/armeniya-1938134412.html
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россия, монголия, москва, юрий ушаков, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Монголия, Москва, Юрий Ушаков, Евразийский экономический союз, В мире
Ушаков рассказал о переговорах по торговому соглашению ЕАЭС с Монголией

Ушаков: главы ЕАЭС примут документ о переговорах по соглашению с Монголией

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Sputnik / Владислав Воднев
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Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Документ о начале переговоров по заключению торгового соглашения ЕАЭС с Монголией будет принят по итогам саммита 8 мая, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"По итогам планируется подписание, принятие ряда важных документов. В том числе, будет принят документ о начале переговоров по заключению торгового соглашения с Монголией", - сказал он журналистам.
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На заседание в расширенном составе приглашены главы государств-наблюдателей Кубы и Узбекистана.
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