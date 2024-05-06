Ушаков рассказал о переговорах по торговому соглашению ЕАЭС с Монголией
Ушаков: главы ЕАЭС примут документ о переговорах по соглашению с Монголией
© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Документ о начале переговоров по заключению торгового соглашения ЕАЭС с Монголией будет принят по итогам саммита 8 мая, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"По итогам планируется подписание, принятие ряда важных документов. В том числе, будет принят документ о начале переговоров по заключению торгового соглашения с Монголией", - сказал он журналистам.
В Москве 8 мая пройдет юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, премьер-министр Армении.
На заседание в расширенном составе приглашены главы государств-наблюдателей Кубы и Узбекистана.
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