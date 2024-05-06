https://ria.ru/20240506/mongoliya-1944211335.html

Ушаков рассказал о переговорах по торговому соглашению ЕАЭС с Монголией

Ушаков рассказал о переговорах по торговому соглашению ЕАЭС с Монголией - РИА Новости, 06.05.2024

Ушаков рассказал о переговорах по торговому соглашению ЕАЭС с Монголией

Документ о начале переговоров по заключению торгового соглашения ЕАЭС с Монголией будет принят по итогам саммита 8 мая, сообщил помощник президента РФ по... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:11

2024-05-06T17:11

2024-05-06T17:11

россия

монголия

москва

юрий ушаков

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Документ о начале переговоров по заключению торгового соглашения ЕАЭС с Монголией будет принят по итогам саммита 8 мая, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "По итогам планируется подписание, принятие ряда важных документов. В том числе, будет принят документ о начале переговоров по заключению торгового соглашения с Монголией", - сказал он журналистам. В Москве 8 мая пройдет юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, премьер-министр Армении. На заседание в расширенном составе приглашены главы государств-наблюдателей Кубы и Узбекистана.

https://ria.ru/20240405/armeniya-1938134412.html

https://ria.ru/20231231/torgovlya-1919213560.html

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монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, монголия, москва, юрий ушаков, евразийский экономический союз, в мире