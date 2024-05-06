https://ria.ru/20240506/makron-1944048284.html

Пушков раскрыл главную цель Макрона на переговорах с Си Цзиньпином

Пушков раскрыл главную цель Макрона на переговорах с Си Цзиньпином - РИА Новости, 06.05.2024

Пушков раскрыл главную цель Макрона на переговорах с Си Цзиньпином

Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином попытается встать на один уровень с главами держав "большого треугольника" в РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T06:17

2024-05-06T06:17

2024-05-06T12:58

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алексей пушков

еврокомиссия

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином попытается встать на один уровень с главами держав "большого треугольника" в лице КНР, США и России, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков."Макрон принимает Си в Париже. Его главная амбиция — встать на один уровень с главами держав "большого треугольника" в лице Китая, США и России. При этом у Франции нет для этого ни потенциала, ни достаточной степени суверенитета, который позволил бы ей проводить хотя бы автономную политику в рамках западного альянса", — написал Пушков.По его мнению, суверенитет Франции, наблюдавшийся при генерале Шарле де Голле, был принесен в жертву Евросоюзу и НАТО с центром в США. При этом мало кто верит заявлениям Макрона о том, что Европа должна стремится к "стратегической автономии", видя то, как ЕС и сама Франция подчиняют себя интересам Вашингтона, добавил он."Нельзя претендовать на лидерство, отдавая лидерство другим. Из этого противоречия Макрону не выскочить. А его попытка — в который раз! — убедить Пекин изменить свой подход к России даст те же результаты, что и в предыдущие разы. Не вышло у Вашингтона и Берлина, не выйдет и у Парижа", — резюмировал сенатор.Си Цзиньпин в воскресенье прибыл во Францию, где пробудет до среды. Китайский лидер проведет переговоры с президентом Эммануэлем Макроном, у него также запланирована встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая, как сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, намерена присоединиться к диалогу двух лидеров в Париже.Нынешний визит стал первой за пять лет поездкой Си Цзиньпина во Францию и, как заявили в окружении французского лидера, "приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в Пекин в апреле 2023 года". В рамках своего европейского турне, которое продлится до 10 мая, Си Цзиньпин также посетит Сербию и Венгрию.

https://ria.ru/20240505/reshenie-1944017194.html

https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html

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в мире, франция, сша, россия, эммануэль макрон, си цзиньпин, алексей пушков, еврокомиссия, нато, евросоюз