Рейтинг@Mail.ru
Пушков раскрыл главную цель Макрона на переговорах с Си Цзиньпином - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:17 06.05.2024 (обновлено: 12:58 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/makron-1944048284.html
Пушков раскрыл главную цель Макрона на переговорах с Си Цзиньпином
Пушков раскрыл главную цель Макрона на переговорах с Си Цзиньпином - РИА Новости, 06.05.2024
Пушков раскрыл главную цель Макрона на переговорах с Си Цзиньпином
Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином попытается встать на один уровень с главами держав "большого треугольника" в РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T06:17
2024-05-06T12:58
в мире
франция
сша
россия
эммануэль макрон
си цзиньпин
алексей пушков
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944122463_0:164:3072:1892_1920x0_80_0_0_2f8977e040a59ccac920122559e6a251.jpg
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином попытается встать на один уровень с главами держав "большого треугольника" в лице КНР, США и России, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков."Макрон принимает Си в Париже. Его главная амбиция — встать на один уровень с главами держав "большого треугольника" в лице Китая, США и России. При этом у Франции нет для этого ни потенциала, ни достаточной степени суверенитета, который позволил бы ей проводить хотя бы автономную политику в рамках западного альянса", — написал Пушков.По его мнению, суверенитет Франции, наблюдавшийся при генерале Шарле де Голле, был принесен в жертву Евросоюзу и НАТО с центром в США. При этом мало кто верит заявлениям Макрона о том, что Европа должна стремится к "стратегической автономии", видя то, как ЕС и сама Франция подчиняют себя интересам Вашингтона, добавил он."Нельзя претендовать на лидерство, отдавая лидерство другим. Из этого противоречия Макрону не выскочить. А его попытка — в который раз! — убедить Пекин изменить свой подход к России даст те же результаты, что и в предыдущие разы. Не вышло у Вашингтона и Берлина, не выйдет и у Парижа", — резюмировал сенатор.Си Цзиньпин в воскресенье прибыл во Францию, где пробудет до среды. Китайский лидер проведет переговоры с президентом Эммануэлем Макроном, у него также запланирована встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая, как сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, намерена присоединиться к диалогу двух лидеров в Париже.Нынешний визит стал первой за пять лет поездкой Си Цзиньпина во Францию и, как заявили в окружении французского лидера, "приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в Пекин в апреле 2023 года". В рамках своего европейского турне, которое продлится до 10 мая, Си Цзиньпин также посетит Сербию и Венгрию.
https://ria.ru/20240505/reshenie-1944017194.html
https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html
франция
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944122463_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_ad5817c9adbd2978666dd06d8567a4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сша, россия, эммануэль макрон, си цзиньпин, алексей пушков, еврокомиссия, нато, евросоюз
В мире, Франция, США, Россия, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Алексей Пушков, Еврокомиссия, НАТО, Евросоюз
Пушков раскрыл главную цель Макрона на переговорах с Си Цзиньпином

Пушков: Макрон на встрече с Си Цзиньпином намерен показать Францию сверхдержавой

© AFP 2024 / Ludovic MarinПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AFP 2024 / Ludovic Marin
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином попытается встать на один уровень с главами держав "большого треугольника" в лице КНР, США и России, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.
"Макрон принимает Си в Париже. Его главная амбиция — встать на один уровень с главами держав "большого треугольника" в лице Китая, США и России. При этом у Франции нет для этого ни потенциала, ни достаточной степени суверенитета, который позволил бы ей проводить хотя бы автономную политику в рамках западного альянса", — написал Пушков.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут вместе искать выход из украинского кризиса
5 мая, 20:31
По его мнению, суверенитет Франции, наблюдавшийся при генерале Шарле де Голле, был принесен в жертву Евросоюзу и НАТО с центром в США. При этом мало кто верит заявлениям Макрона о том, что Европа должна стремится к "стратегической автономии", видя то, как ЕС и сама Франция подчиняют себя интересам Вашингтона, добавил он.
"Нельзя претендовать на лидерство, отдавая лидерство другим. Из этого противоречия Макрону не выскочить. А его попытка — в который раз! — убедить Пекин изменить свой подход к России даст те же результаты, что и в предыдущие разы. Не вышло у Вашингтона и Берлина, не выйдет и у Парижа", — резюмировал сенатор.
Си Цзиньпин в воскресенье прибыл во Францию, где пробудет до среды. Китайский лидер проведет переговоры с президентом Эммануэлем Макроном, у него также запланирована встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая, как сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, намерена присоединиться к диалогу двух лидеров в Париже.
Нынешний визит стал первой за пять лет поездкой Си Цзиньпина во Францию и, как заявили в окружении французского лидера, "приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в Пекин в апреле 2023 года". В рамках своего европейского турне, которое продлится до 10 мая, Си Цзиньпин также посетит Сербию и Венгрию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Европа не может себе позволить потерять Китай
5 мая, 08:00
 
В миреФранцияСШАРоссияЭммануэль МакронСи ЦзиньпинАлексей ПушковЕврокомиссияНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала