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Пожарным Ленобласти губернатор вручил новую технику - РИА Новости, 06.05.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
20:46 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/lenoblast-1944251694.html
Пожарным Ленобласти губернатор вручил новую технику
Пожарным Ленобласти губернатор вручил новую технику - РИА Новости, 06.05.2024
Пожарным Ленобласти губернатор вручил новую технику
Пожарным Ленобласти губернатор Александр Дрозденко вручил новую технику в рамках региональной программы по повышению безопасности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T20:46
2024-05-06T20:46
ленинградская область
александр дрозденко
кировск
подпорожье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Пожарным Ленобласти губернатор Александр Дрозденко вручил новую технику в рамках региональной программы по повышению безопасности, сообщает пресс-служба областного правительства. "Семь единиц современной техники - автоцистерны и автолестницы на шасси КАМАЗ и УРАЛ поступили сегодня в распоряжение подразделений ГКУ "Леноблпожспас": новые автомобили передал областным пожарным губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко", - сообщает пресс-служба. Как рассказал Дрозденко, подвижной состав пожарной службы обновляется ежегодно. "Передаем по 10-12 новых пожарных автомобилей, не считая насосных станций, пожарных ёмкостей, инвентаря, другого оборудования. От того, какая у наших пожарная техника, насколько она современна, эффективна, быстра — зависят и сроки выезда на место и сроки ликвидации пожаров. При этом, основная задача, которую я ставлю перед пожарными частями, это, конечно же, профилактика", - сказал глава региона. В пресс-службе отметили, что пожарная техника стоимостью 122,4 миллиона рублей закуплена на средства регионального бюджета в рамках областной программы "Безопасность Ленинградской области". Так, три маневренные автоцистерны объёмом 3,2 тысячи литров поступят на вооружение в пожарные части поселков Бугры, Новогорелово, Толмачево, две автоцистерны объёмом 6 тысяч литров — в пожарные части поселка Сосново и города Кировск. Автолестница 30 метров — в пожарную часть города Подпорожье, автоцистерна на 6 тысяч литров с лестницей 18 метров — в город Лодейное Поле. Всего в состав ГКУ "Леноблпожспас" входят 13 отрядов, в подчинении которых 58 подразделений, штатная численность — 2236 человек. В 2023 году противопожарной службой региона потушено 4896 возгораний.
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александр дрозденко, кировск, подпорожье
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Кировск, Подпорожье

Пожарным Ленобласти губернатор вручил новую технику

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Пожарным Ленобласти губернатор Александр Дрозденко вручил новую технику в рамках региональной программы по повышению безопасности, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Семь единиц современной техники - автоцистерны и автолестницы на шасси КАМАЗ и УРАЛ поступили сегодня в распоряжение подразделений ГКУ "Леноблпожспас": новые автомобили передал областным пожарным губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко", - сообщает пресс-служба.
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Как рассказал Дрозденко, подвижной состав пожарной службы обновляется ежегодно. "Передаем по 10-12 новых пожарных автомобилей, не считая насосных станций, пожарных ёмкостей, инвентаря, другого оборудования. От того, какая у наших пожарная техника, насколько она современна, эффективна, быстра — зависят и сроки выезда на место и сроки ликвидации пожаров. При этом, основная задача, которую я ставлю перед пожарными частями, это, конечно же, профилактика", - сказал глава региона.
В пресс-службе отметили, что пожарная техника стоимостью 122,4 миллиона рублей закуплена на средства регионального бюджета в рамках областной программы "Безопасность Ленинградской области". Так, три маневренные автоцистерны объёмом 3,2 тысячи литров поступят на вооружение в пожарные части поселков Бугры, Новогорелово, Толмачево, две автоцистерны объёмом 6 тысяч литров — в пожарные части поселка Сосново и города Кировск. Автолестница 30 метров — в пожарную часть города Подпорожье, автоцистерна на 6 тысяч литров с лестницей 18 метров — в город Лодейное Поле.
Всего в состав ГКУ "Леноблпожспас" входят 13 отрядов, в подчинении которых 58 подразделений, штатная численность — 2236 человек. В 2023 году противопожарной службой региона потушено 4896 возгораний.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоКировскПодпорожье
 
 
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