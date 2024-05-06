https://ria.ru/20240506/lenoblast-1944251694.html

Пожарным Ленобласти губернатор вручил новую технику

Пожарным Ленобласти губернатор вручил новую технику - РИА Новости, 06.05.2024

Пожарным Ленобласти губернатор вручил новую технику

Пожарным Ленобласти губернатор Александр Дрозденко вручил новую технику в рамках региональной программы по повышению безопасности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T20:46

2024-05-06T20:46

2024-05-06T20:46

ленинградская область

александр дрозденко

кировск

подпорожье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844829_0:70:2620:1544_1920x0_80_0_0_9d8c1ffb8bae707a5daf0f6517cef233.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Пожарным Ленобласти губернатор Александр Дрозденко вручил новую технику в рамках региональной программы по повышению безопасности, сообщает пресс-служба областного правительства. "Семь единиц современной техники - автоцистерны и автолестницы на шасси КАМАЗ и УРАЛ поступили сегодня в распоряжение подразделений ГКУ "Леноблпожспас": новые автомобили передал областным пожарным губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко", - сообщает пресс-служба. Как рассказал Дрозденко, подвижной состав пожарной службы обновляется ежегодно. "Передаем по 10-12 новых пожарных автомобилей, не считая насосных станций, пожарных ёмкостей, инвентаря, другого оборудования. От того, какая у наших пожарная техника, насколько она современна, эффективна, быстра — зависят и сроки выезда на место и сроки ликвидации пожаров. При этом, основная задача, которую я ставлю перед пожарными частями, это, конечно же, профилактика", - сказал глава региона. В пресс-службе отметили, что пожарная техника стоимостью 122,4 миллиона рублей закуплена на средства регионального бюджета в рамках областной программы "Безопасность Ленинградской области". Так, три маневренные автоцистерны объёмом 3,2 тысячи литров поступят на вооружение в пожарные части поселков Бугры, Новогорелово, Толмачево, две автоцистерны объёмом 6 тысяч литров — в пожарные части поселка Сосново и города Кировск. Автолестница 30 метров — в пожарную часть города Подпорожье, автоцистерна на 6 тысяч литров с лестницей 18 метров — в город Лодейное Поле. Всего в состав ГКУ "Леноблпожспас" входят 13 отрядов, в подчинении которых 58 подразделений, штатная численность — 2236 человек. В 2023 году противопожарной службой региона потушено 4896 возгораний.

https://ria.ru/20240503/lenoblast-1943780921.html

кировск

подпорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, кировск, подпорожье