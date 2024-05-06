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Президент Лаоса встретится с Путиным и Медведевым - РИА Новости, 06.05.2024
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17:17 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/laos-1944212918.html
Президент Лаоса встретится с Путиным и Медведевым
Президент Лаоса встретится с Путиным и Медведевым - РИА Новости, 06.05.2024
Президент Лаоса встретится с Путиным и Медведевым
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в России встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, а также посетит... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:17
2024-05-06T17:17
политика
россия
лаос
санкт-петербург
юрий ушаков
тхонглун сисулит
владимир путин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в России встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, а также посетит Санкт-Петербург, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Затем переходим уже к президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту. Он уже несколько месяцев назад заявил о своей заинтересованности принять участие в торжественном военном параде на Красной площади. И тем самым он хотел подчеркнуть особый характер отношений между нашими странами, подчеркнуть прочность российско-лаосского стратегического партнерства", - сказал Ушаков. Он напомнил, что Сисулит - давний, надежный друг России. "Он получил педагогическое образование в Ленинграде, знает русский язык. В 2015-м году награжден орденом Дружбы Российской Федерации. С ним Путин провел беседу в октябре прошлого года в Пекине на полях форума "Один пояс, один путь", - рассказал Ушаков. "Что касается самого пребывания президента Лаоса, то помимо переговоров с нашим президентом запланированы также разговоры, контакты с Медведевым. Также он посетит Петербург, там состоится встреча с (губернатором Петербурга Александром) Бегловым и посещение Российского государственного педагогического университета имени Герцена, где ему будет присуждено звание почетного профессора. Он там обучался в свое время", - сообщил Ушаков. Что касается переговоров двух лидеров, запланировано много вопросов для обсуждения. "Наши страны занимают близкие позиции по международным вопросам. Активное развивается экономика, в 2023 году товарооборот увеличился на более чем 12% - 14,4 миллиона долларов составляет. Неплохо налажена работа межправкомиссии, которую с нашей стороны возглавляет Ирек Файзуллин (глава Минстроя). То есть, много тем для разговоров", - подчеркнул помощник президента России. -0-
https://ria.ru/20240506/laos-1944167342.html
https://ria.ru/20231017/laos-1903428073.html
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политика, россия, лаос, санкт-петербург, юрий ушаков, тхонглун сисулит, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), дмитрий медведев
Политика, Россия, Лаос, Санкт-Петербург, Юрий Ушаков, Тхонглун Сисулит, Владимир Путин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Дмитрий Медведев
Президент Лаоса встретится с Путиным и Медведевым

Президент Лаоса встретится с Путиным, Медведевым, а также посетит Петербург

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Лаоса Тхонглун Сисулит
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в России встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, а также посетит Санкт-Петербург, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Затем переходим уже к президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту. Он уже несколько месяцев назад заявил о своей заинтересованности принять участие в торжественном военном параде на Красной площади. И тем самым он хотел подчеркнуть особый характер отношений между нашими странами, подчеркнуть прочность российско-лаосского стратегического партнерства", - сказал Ушаков.
Лаос - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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Он напомнил, что Сисулит - давний, надежный друг России. "Он получил педагогическое образование в Ленинграде, знает русский язык. В 2015-м году награжден орденом Дружбы Российской Федерации. С ним Путин провел беседу в октябре прошлого года в Пекине на полях форума "Один пояс, один путь", - рассказал Ушаков.
"Что касается самого пребывания президента Лаоса, то помимо переговоров с нашим президентом запланированы также разговоры, контакты с Медведевым. Также он посетит Петербург, там состоится встреча с (губернатором Петербурга Александром) Бегловым и посещение Российского государственного педагогического университета имени Герцена, где ему будет присуждено звание почетного профессора. Он там обучался в свое время", - сообщил Ушаков.
Что касается переговоров двух лидеров, запланировано много вопросов для обсуждения. "Наши страны занимают близкие позиции по международным вопросам. Активное развивается экономика, в 2023 году товарооборот увеличился на более чем 12% - 14,4 миллиона долларов составляет. Неплохо налажена работа межправкомиссии, которую с нашей стороны возглавляет Ирек Файзуллин (глава Минстроя). То есть, много тем для разговоров", - подчеркнул помощник президента России. -0-
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Президент Лаоса на русском языке поблагодарил Путина за встречу
17 октября 2023, 18:11
 
ПолитикаРоссияЛаосСанкт-ПетербургЮрий УшаковТхонглун СисулитВладимир ПутинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Дмитрий Медведев
 
 
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