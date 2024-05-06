Президент Лаоса встретится с Путиным и Медведевым
Президент Лаоса встретится с Путиным, Медведевым, а также посетит Петербург
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в России встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, а также посетит Санкт-Петербург, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Затем переходим уже к президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту. Он уже несколько месяцев назад заявил о своей заинтересованности принять участие в торжественном военном параде на Красной площади. И тем самым он хотел подчеркнуть особый характер отношений между нашими странами, подчеркнуть прочность российско-лаосского стратегического партнерства", - сказал Ушаков.
Он напомнил, что Сисулит - давний, надежный друг России. "Он получил педагогическое образование в Ленинграде, знает русский язык. В 2015-м году награжден орденом Дружбы Российской Федерации. С ним Путин провел беседу в октябре прошлого года в Пекине на полях форума "Один пояс, один путь", - рассказал Ушаков.
"Что касается самого пребывания президента Лаоса, то помимо переговоров с нашим президентом запланированы также разговоры, контакты с Медведевым. Также он посетит Петербург, там состоится встреча с (губернатором Петербурга Александром) Бегловым и посещение Российского государственного педагогического университета имени Герцена, где ему будет присуждено звание почетного профессора. Он там обучался в свое время", - сообщил Ушаков.
Что касается переговоров двух лидеров, запланировано много вопросов для обсуждения. "Наши страны занимают близкие позиции по международным вопросам. Активное развивается экономика, в 2023 году товарооборот увеличился на более чем 12% - 14,4 миллиона долларов составляет. Неплохо налажена работа межправкомиссии, которую с нашей стороны возглавляет Ирек Файзуллин (глава Минстроя). То есть, много тем для разговоров", - подчеркнул помощник президента России. -0-
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