https://ria.ru/20240506/laos-1944212918.html

Президент Лаоса встретится с Путиным и Медведевым

Президент Лаоса встретится с Путиным и Медведевым - РИА Новости, 06.05.2024

Президент Лаоса встретится с Путиным и Медведевым

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в России встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, а также посетит... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:17

2024-05-06T17:17

2024-05-06T17:17

политика

россия

лаос

санкт-петербург

юрий ушаков

тхонглун сисулит

владимир путин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в России встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, а также посетит Санкт-Петербург, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Затем переходим уже к президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту. Он уже несколько месяцев назад заявил о своей заинтересованности принять участие в торжественном военном параде на Красной площади. И тем самым он хотел подчеркнуть особый характер отношений между нашими странами, подчеркнуть прочность российско-лаосского стратегического партнерства", - сказал Ушаков. Он напомнил, что Сисулит - давний, надежный друг России. "Он получил педагогическое образование в Ленинграде, знает русский язык. В 2015-м году награжден орденом Дружбы Российской Федерации. С ним Путин провел беседу в октябре прошлого года в Пекине на полях форума "Один пояс, один путь", - рассказал Ушаков. "Что касается самого пребывания президента Лаоса, то помимо переговоров с нашим президентом запланированы также разговоры, контакты с Медведевым. Также он посетит Петербург, там состоится встреча с (губернатором Петербурга Александром) Бегловым и посещение Российского государственного педагогического университета имени Герцена, где ему будет присуждено звание почетного профессора. Он там обучался в свое время", - сообщил Ушаков. Что касается переговоров двух лидеров, запланировано много вопросов для обсуждения. "Наши страны занимают близкие позиции по международным вопросам. Активное развивается экономика, в 2023 году товарооборот увеличился на более чем 12% - 14,4 миллиона долларов составляет. Неплохо налажена работа межправкомиссии, которую с нашей стороны возглавляет Ирек Файзуллин (глава Минстроя). То есть, много тем для разговоров", - подчеркнул помощник президента России. -0-

https://ria.ru/20240506/laos-1944167342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, лаос, санкт-петербург, юрий ушаков, тхонглун сисулит, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), дмитрий медведев