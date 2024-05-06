https://ria.ru/20240506/kredity-1944034568.html

Назван регионы, наиболее ответственные по возврату бизнесом кредитов банкам

Назван регионы, наиболее ответственные по возврату бизнесом кредитов банкам - РИА Новости, 06.05.2024

Назван регионы, наиболее ответственные по возврату бизнесом кредитов банкам

Наиболее дисциплинированными с точки зрения возврата юридическими лицами банковских кредитов являются Чукотка и еще ряд регионов Дальнего Востока, самая высокая РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T00:07

2024-05-06T00:07

2024-05-06T01:02

экономика

россия

чукотский автономный округ

амурская область

риа рейтинг

дальний восток

ненецкий автономный округ

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Наиболее дисциплинированными с точки зрения возврата юридическими лицами банковских кредитов являются Чукотка и еще ряд регионов Дальнего Востока, самая высокая доля просроченной задолженности – у бизнеса Ненецкого автономного округа, Дагестана, Карачаево-Черкесии, свидетельствует исследование РИА Новости*. Картина в целомСогласно статистике Центробанка РФ, объем корпоративного кредитного портфеля с 1 марта 2023 года по 1 марта 2024 года вырос на 19,3%. В целом во второй половине 2023 года банковское кредитование бизнеса было на стабильном и одновременно на высоком уровне. Последний раз такая динамика была в 2012 году. Таким образом, повышение ставок в экономике и рост требований к заемщикам пока имеют относительно ограниченный эффект на динамику корпоративного кредитования. Качество корпоративного кредитного портфеля при положительной динамике кредитования росло. В целом доля просрочки на данный момент находится вблизи многолетних минимумов. На долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле на 1 марта 2024 года приходится только 3,8%, что близко минимуму 2009 года. Для оценки платежной дисциплины корпоративных клиентов в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и подготовили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности бизнеса по банковским кредитам на основе данных Центробанка. Как свидетельствуют результаты исследования, по состоянию на 1 марта 2024 года доля просрочки между регионами варьируется от 0,1% до 64%, а медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению равнялось 2,6%. Лидеры платежной дисциплиныЛидером по платежной дисциплине юридических лиц стал Чукотский автономный округ, где лишь 0,1% кредитов имеют просроченную задолженность. Также в первой пятерке лидеров по платежной дисциплине Амурская область (0,2%), Камчатский край (0,2%), Магаданская область (0,2%) и Забайкальский край (0,3%). Таким образом, среди регионов с низкой долей просрочки преобладают регионы Дальнего Востока России. Однако в абсолютных величинах портфели кредитов в этих регионах не очень большие. Суммарно на эти пять регионов приходится лишь 2,3% кредитного портфеля юридических лиц. В первую десятку лидеров также входят Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Удмуртия, Якутия и Свердловская область. У второй пятерки география более разнообразная, но в большинстве своем это северные регионы. В целом у первой десятки регионов доля просрочки не превышает 0,7%, что в пять раз меньше, чем в среднем по стране. Аутсайдеры рейтингаСамая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом наблюдается в Ненецком автономном округе (64%). Авторы исследования полагают, что в этом малочисленном регионе мог обанкротиться один крупный заемщик, что и сформировало такую большую просрочку. Также высокая доля просрочки зафиксирована у регионов Северного Кавказа, в частности у Дагестана (52,5%), Карачаево-Черкесии (36,1%), Кабардино-Балкарии (30,2%) и Чечни (24,3%). Ситуация с просрочкой населения при этом выглядит похожим образом. Самые внушительные кредитные портфели В Москве юридические лица взяли кредитов более чем на 25 триллионов рублей, что составляет примерно 40% от портфеля кредитов по России в целом. При этом доля просрочки составляет 6,2%, что соответствует 68-му месту в рейтинге. Санкт-Петербург занял второе место по объему кредитов (8,2% от общероссийского объема), а просрочка тут невелика – 2,5% и 40-е место в рейтинге. Также еще одним крупным в части кредитования регионом является Московская область, где доля просрочки 3,3% (48-е место в стране), а объем кредитного портфеля юридических лиц составляет 4,7 триллиона рублей. В целом эта тройка регионов обеспечивает более половины кредитного портфеля страны.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20240408/reyting-1938468684.html

https://ria.ru/20231113/ipoteka-1909028244.html

https://ria.ru/20240425/kredit-1942170918.html

https://ria.ru/20240311/kredity-1932203259.html

россия

чукотский автономный округ

амурская область

дальний восток

ненецкий автономный округ

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экономика, россия, чукотский автономный округ, амурская область, риа рейтинг, дальний восток, ненецкий автономный округ