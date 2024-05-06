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Назван регионы, наиболее ответственные по возврату бизнесом кредитов банкам - РИА Новости, 06.05.2024
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00:07 06.05.2024 (обновлено: 01:02 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/kredity-1944034568.html
Назван регионы, наиболее ответственные по возврату бизнесом кредитов банкам
Назван регионы, наиболее ответственные по возврату бизнесом кредитов банкам - РИА Новости, 06.05.2024
Назван регионы, наиболее ответственные по возврату бизнесом кредитов банкам
Наиболее дисциплинированными с точки зрения возврата юридическими лицами банковских кредитов являются Чукотка и еще ряд регионов Дальнего Востока, самая высокая РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T00:07
2024-05-06T01:02
экономика
россия
чукотский автономный округ
амурская область
риа рейтинг
дальний восток
ненецкий автономный округ
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Наиболее дисциплинированными с точки зрения возврата юридическими лицами банковских кредитов являются Чукотка и еще ряд регионов Дальнего Востока, самая высокая доля просроченной задолженности – у бизнеса Ненецкого автономного округа, Дагестана, Карачаево-Черкесии, свидетельствует исследование РИА Новости*. Картина в целомСогласно статистике Центробанка РФ, объем корпоративного кредитного портфеля с 1 марта 2023 года по 1 марта 2024 года вырос на 19,3%. В целом во второй половине 2023 года банковское кредитование бизнеса было на стабильном и одновременно на высоком уровне. Последний раз такая динамика была в 2012 году. Таким образом, повышение ставок в экономике и рост требований к заемщикам пока имеют относительно ограниченный эффект на динамику корпоративного кредитования. Качество корпоративного кредитного портфеля при положительной динамике кредитования росло. В целом доля просрочки на данный момент находится вблизи многолетних минимумов. На долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле на 1 марта 2024 года приходится только 3,8%, что близко минимуму 2009 года. Для оценки платежной дисциплины корпоративных клиентов в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и подготовили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности бизнеса по банковским кредитам на основе данных Центробанка. Как свидетельствуют результаты исследования, по состоянию на 1 марта 2024 года доля просрочки между регионами варьируется от 0,1% до 64%, а медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению равнялось 2,6%. Лидеры платежной дисциплиныЛидером по платежной дисциплине юридических лиц стал Чукотский автономный округ, где лишь 0,1% кредитов имеют просроченную задолженность. Также в первой пятерке лидеров по платежной дисциплине Амурская область (0,2%), Камчатский край (0,2%), Магаданская область (0,2%) и Забайкальский край (0,3%). Таким образом, среди регионов с низкой долей просрочки преобладают регионы Дальнего Востока России. Однако в абсолютных величинах портфели кредитов в этих регионах не очень большие. Суммарно на эти пять регионов приходится лишь 2,3% кредитного портфеля юридических лиц. В первую десятку лидеров также входят Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Удмуртия, Якутия и Свердловская область. У второй пятерки география более разнообразная, но в большинстве своем это северные регионы. В целом у первой десятки регионов доля просрочки не превышает 0,7%, что в пять раз меньше, чем в среднем по стране. Аутсайдеры рейтингаСамая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом наблюдается в Ненецком автономном округе (64%). Авторы исследования полагают, что в этом малочисленном регионе мог обанкротиться один крупный заемщик, что и сформировало такую большую просрочку. Также высокая доля просрочки зафиксирована у регионов Северного Кавказа, в частности у Дагестана (52,5%), Карачаево-Черкесии (36,1%), Кабардино-Балкарии (30,2%) и Чечни (24,3%). Ситуация с просрочкой населения при этом выглядит похожим образом. Самые внушительные кредитные портфели В Москве юридические лица взяли кредитов более чем на 25 триллионов рублей, что составляет примерно 40% от портфеля кредитов по России в целом. При этом доля просрочки составляет 6,2%, что соответствует 68-му месту в рейтинге. Санкт-Петербург занял второе место по объему кредитов (8,2% от общероссийского объема), а просрочка тут невелика – 2,5% и 40-е место в рейтинге. Также еще одним крупным в части кредитования регионом является Московская область, где доля просрочки 3,3% (48-е место в стране), а объем кредитного портфеля юридических лиц составляет 4,7 триллиона рублей. В целом эта тройка регионов обеспечивает более половины кредитного портфеля страны.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
https://ria.ru/20240408/reyting-1938468684.html
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россия
чукотский автономный округ
амурская область
дальний восток
ненецкий автономный округ
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экономика, россия, чукотский автономный округ, амурская область, риа рейтинг, дальний восток, ненецкий автономный округ
Экономика, Россия, Чукотский автономный округ, Амурская область, РИА Рейтинг, Дальний Восток, Ненецкий автономный округ
Назван регионы, наиболее ответственные по возврату бизнесом кредитов банкам

Регионы ДФО оказались самыми ответственными по возврату бизнесом кредитов банкам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение Сбербанка
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Наиболее дисциплинированными с точки зрения возврата юридическими лицами банковских кредитов являются Чукотка и еще ряд регионов Дальнего Востока, самая высокая доля просроченной задолженности – у бизнеса Ненецкого автономного округа, Дагестана, Карачаево-Черкесии, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Картина в целом

Знак процента - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Названы регионы — лидеры по платежной дисциплине населения
8 апреля, 00:07
Согласно статистике Центробанка РФ, объем корпоративного кредитного портфеля с 1 марта 2023 года по 1 марта 2024 года вырос на 19,3%. В целом во второй половине 2023 года банковское кредитование бизнеса было на стабильном и одновременно на высоком уровне. Последний раз такая динамика была в 2012 году. Таким образом, повышение ставок в экономике и рост требований к заемщикам пока имеют относительно ограниченный эффект на динамику корпоративного кредитования.
Качество корпоративного кредитного портфеля при положительной динамике кредитования росло. В целом доля просрочки на данный момент находится вблизи многолетних минимумов. На долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле на 1 марта 2024 года приходится только 3,8%, что близко минимуму 2009 года.
Для оценки платежной дисциплины корпоративных клиентов в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и подготовили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности бизнеса по банковским кредитам на основе данных Центробанка. Как свидетельствуют результаты исследования, по состоянию на 1 марта 2024 года доля просрочки между регионами варьируется от 0,1% до 64%, а медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению равнялось 2,6%.

Лидеры платежной дисциплины

Лидером по платежной дисциплине юридических лиц стал Чукотский автономный округ, где лишь 0,1% кредитов имеют просроченную задолженность. Также в первой пятерке лидеров по платежной дисциплине Амурская область (0,2%), Камчатский край (0,2%), Магаданская область (0,2%) и Забайкальский край (0,3%). Таким образом, среди регионов с низкой долей просрочки преобладают регионы Дальнего Востока России. Однако в абсолютных величинах портфели кредитов в этих регионах не очень большие. Суммарно на эти пять регионов приходится лишь 2,3% кредитного портфеля юридических лиц.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Названы регионы — лидеры по ипотечным платежам
13 ноября 2023, 00:06
В первую десятку лидеров также входят Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Удмуртия, Якутия и Свердловская область. У второй пятерки география более разнообразная, но в большинстве своем это северные регионы. В целом у первой десятки регионов доля просрочки не превышает 0,7%, что в пять раз меньше, чем в среднем по стране.

Аутсайдеры рейтинга

Самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом наблюдается в Ненецком автономном округе (64%). Авторы исследования полагают, что в этом малочисленном регионе мог обанкротиться один крупный заемщик, что и сформировало такую большую просрочку.
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Также высокая доля просрочки зафиксирована у регионов Северного Кавказа, в частности у Дагестана (52,5%), Карачаево-Черкесии (36,1%), Кабардино-Балкарии (30,2%) и Чечни (24,3%). Ситуация с просрочкой населения при этом выглядит похожим образом.

Самые внушительные кредитные портфели

В Москве юридические лица взяли кредитов более чем на 25 триллионов рублей, что составляет примерно 40% от портфеля кредитов по России в целом. При этом доля просрочки составляет 6,2%, что соответствует 68-му месту в рейтинге. Санкт-Петербург занял второе место по объему кредитов (8,2% от общероссийского объема), а просрочка тут невелика – 2,5% и 40-е место в рейтинге. Также еще одним крупным в части кредитования регионом является Московская область, где доля просрочки 3,3% (48-е место в стране), а объем кредитного портфеля юридических лиц составляет 4,7 триллиона рублей. В целом эта тройка регионов обеспечивает более половины кредитного портфеля страны.

*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
Человек ставит печать на финансовые документы - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Названы регионы – лидеры по уровню закредитованности населения
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ЭкономикаРоссияЧукотский автономный округАмурская областьРИА РейтингДальний ВостокНенецкий автономный округ
 
 
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