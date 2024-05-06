https://ria.ru/20240506/kiev-1943721175.html

"Поставили перед фактом". Киев признался в новом преступлении

"Поставили перед фактом". Киев признался в новом преступлении - РИА Новости, 06.05.2024

"Поставили перед фактом". Киев признался в новом преступлении

На Украине целенаправленно реализуют план по искоренению "внутреннего врага". Невзирая ни на что, даже на осуждение международного сообщества. Эксперты... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T08:00

2024-05-06T08:00

2024-05-06T09:51

религия

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украина

германия

служба безопасности украины

совет европы

православная церковь украины (пцу)

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. На Украине целенаправленно реализуют план по искоренению "внутреннего врага". Невзирая ни на что, даже на осуждение международного сообщества. Эксперты предрекают: последний удар не за горами. А за ним — катастрофические последствия для самой власти."Нелояльная" и "промосковская"На Западе уже открыто говорят о репрессиях в отношении Украинской церкви. К сожалению, для религиозной организации это мало что меняет — на нее по-прежнему оказывают политическое давление.Не помогли даже две экспертные конференции, прошедшие в феврале — мае в Германии и Италии. Ведущие европейские богословы, историки, социологи и юристы детально проанализировали, как обстоят дела с соблюдением свободы вероисповедания на Украине.По итогам встреч приняли "Римскую декларацию". В ней констатируется: за последние месяцы в стране "наблюдается эскалация давления со стороны госорганов в отношении священнослужителей и прихожан" УПЦ.Кроме того, имеет место "репрессивный характер" уголовных дел. Характер доказательств — сомнительный. Цель — воспрепятствовать "публичной деятельности епископов и клириков", что можно расценить как вмешательство спецслужб во внутренние дела церкви.То же касается и журналистов, освещающих события. Их задерживают. Часто с применением силы — вопреки законодательным нормам. Более того, некоторые украинские СМИ, напротив, стремятся выставить каноническую УПЦ — крупнейшую в стране общину — в неприглядном виде: как "промосковскую", "нелояльную", как рассадник коллаборационизма.Вызывает опасение, продолжают авторы "Римской декларации", и другая тенденция. Исполнительная и судебная власть активно старается сделать единственным "символом суверенитета" раскольническую "Православную церковь Украины" (ПЦУ, создана в 2018-м при содействии экс-президента Петра Порошенко и Константинопольского патриархата)."Подводя итог, — пишут эксперты, — мы обращаемся к европейским политикам, негосударственным организациям, религиозным союзам <…> с просьбой <…> создать под эгидой ЕС постоянный орган мониторинга в области свободы вероисповедания на Украине".Данные разнятсяФакты, описанные в "Римской декларации", действительно вызывают опасение. Так, опендатабот опубликовал недавно данные Государственного реестра о количестве канонических храмов, перерегистрированных в раскольническую ПЦУ.До февраля 2022-го действовали 8782 церкви УПЦ, сейчас — 8097. При этом аналитики отмечают, что процесс перевода пошел на спад. У самой Украинской церкви несколько иная статистика — "забрали" полторы тысячи.Все дело в методах. "Храмы и другое имущество отбираются, а религиозные общины незаконно перерегистрируются в пользу новой Православной церкви Украины. <…> Органы местного самоуправления принимают незаконные решения о запрете пользования имуществом религиозными организациями нашей Церкви", — гласит решение синода УПЦ.Самый яркий пример — поджог молитвенного дома в Кировоградской области. Местную церковь Успения Божией Матери рейдеры отобрали у верующих два года назад. Пришлось оборудовать для служб жилое помещение. Но в ночь на 27 апреля неизвестные его подожгли, и здание выгорело дотла.Бьют по верхамПараллельно власти продолжают охоту на иерархов Украинской церкви. В Международный день труда СБУ пришла с обыском к митрополиту Запорожскому Луке (Коваленко).По мнению ведомства, он "публично выражал пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий", "размещал провокационные сообщения в личном телеграм-канале". И тем самым "расшатывал общественно-политическую обстановку во фронтовом регионе в пользу страны-агрессора".Как уточнили в СБУ, вышеописанные факты подтвердила некая "специальная экспертиза". И теперь решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении иерарха. Ранее Служба безопасности завела уголовное дело на наместника Святогорской лавры.Митрополиту Арсению (Яковенко) инкриминировали "подрывную деятельность". "По данным следствия, клирик "сдал" оккупантам расположение блокпостов сил обороны в Краматорском районе (подконтрольной Киеву части ДНР. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Сделал он это якобы во время литургии.Наместника арестовали на 60 суток без альтернативы внесения залога. Обращения Святогорской братии и патриарха Кирилла с призывом освободить митрополита не возымели эффекта."Будет еще больше"Как ни странно, но о кризисной ситуации говорят также некоторые украинские политики и общественные деятели. Глава парламентской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко обратился к властям с призывом остановить кампанию по очернению УПЦ.Политолог и историк Константин Бондаренко полагает: неудивительно, что Киев остается глух ко всяким мирным инициативам. Ведь все идет по намеченному плану — уничтожить каноническую церковь. И охота на митрополитов — его часть.Делается это для устранения "наиболее несговорчивых столпов УПЦ", чтобы оставшиеся решили перейти в "карманную ПЦУ". И это будет дополнительным фактором давления.В свою очередь, депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук раскритиковал недавнее заявление, поданное украинским Минюстом в Совет Европы. В конце апреля министерство уведомило международную организацию: во время военного положения права человека, предусмотренные рядом статей конституции, могут быть временно ограничены.В частности, отступили от восьмой — "Право на уважение частной и семейной жизни", десятой — "Свобода выражения мнений" и одиннадцатой —"Свобода собраний и объединений"."И это то, что уже есть в нашем государстве на сегодняшний день, — отметил Дмитрук в телеграм-канале. — А уведомление Совета Европы об этом — лишь легализует пытки, <…> незаконные аресты, <…> коррупцию и любое попирание <…> свободы слова и права на собственное мнение".Поставив мир перед фактом, заключает нардеп, Киев фактически признался в совершении преступлений против своего народа. И, судя по всему, их станет еще больше.

https://ria.ru/20240407/pribaltika-1938118970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

киев, украина, германия, служба безопасности украины, совет европы, православная церковь украины (пцу), аналитика - религия и мировоззрение