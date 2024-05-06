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Новосибирские компании на 40% увеличили экспортные охваты по господдержке - РИА Новости, 06.05.2024
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18:33 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/gospodderzhka-1944227149.html
Новосибирские компании на 40% увеличили экспортные охваты по господдержке
Новосибирские компании на 40% увеличили экспортные охваты по господдержке - РИА Новости, 06.05.2024
Новосибирские компании на 40% увеличили экспортные охваты по господдержке
Центр поддержки экспорта на базе центра "Мой бизнес" в Новосибирской области превысил плановые показатели за три месяца на 40%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:33
2024-05-06T18:33
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
новосибирская область
андрей гончар
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Центр поддержки экспорта на базе центра "Мой бизнес" в Новосибирской области превысил плановые показатели за три месяца на 40%, сообщает пресс-служба правительства региона. "Центр поддержки экспорта на базе центра "Мой бизнес" Новосибирской области, действующий в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", превысил плановые показатели за первый квартал 2024 года на 40%", - сказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что благодаря господдержке продукция новосибирских товаропроизводителей теперь появится в Китае, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии и Таджикистане. Сейчас 14 новосибирских предприятий заключили экспортные контракты. По результатам первого квартала 2024 года услугами новосибирского Центра поддержки экспорта и Российского экспортного центра воспользовались 143 региональные компании. Отмечается, что к наиболее популярным мерам господдержки относятся услуги по софинансированию сертификации и транспортировки продукции за рубеж, а также организация участия в международных выставках и бизнес-миссиях.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , новосибирская область, андрей гончар
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Новосибирская область, Андрей Гончар

Новосибирские компании на 40% увеличили экспортные охваты по господдержке

© Фото : правительство Новосибирской областиНовосибирские компании на 40% увеличили экспортные охваты по господдержке
Новосибирские компании на 40% увеличили экспортные охваты по господдержке - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : правительство Новосибирской области
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Центр поддержки экспорта на базе центра "Мой бизнес" в Новосибирской области превысил плановые показатели за три месяца на 40%, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Центр поддержки экспорта на базе центра "Мой бизнес" Новосибирской области, действующий в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", превысил плановые показатели за первый квартал 2024 года на 40%", - сказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что благодаря господдержке продукция новосибирских товаропроизводителей теперь появится в Китае, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии и Таджикистане.
Сейчас 14 новосибирских предприятий заключили экспортные контракты. По результатам первого квартала 2024 года услугами новосибирского Центра поддержки экспорта и Российского экспортного центра воспользовались 143 региональные компании.
Отмечается, что к наиболее популярным мерам господдержки относятся услуги по софинансированию сертификации и транспортировки продукции за рубеж, а также организация участия в международных выставках и бизнес-миссиях.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаНовосибирская областьАндрей Гончар
 
 
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