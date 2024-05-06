Новосибирские компании на 40% увеличили экспортные охваты по господдержке
© Фото : правительство Новосибирской областиНовосибирские компании на 40% увеличили экспортные охваты по господдержке
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Центр поддержки экспорта на базе центра "Мой бизнес" в Новосибирской области превысил плановые показатели за три месяца на 40%, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Центр поддержки экспорта на базе центра "Мой бизнес" Новосибирской области, действующий в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", превысил плановые показатели за первый квартал 2024 года на 40%", - сказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что благодаря господдержке продукция новосибирских товаропроизводителей теперь появится в Китае, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии и Таджикистане.
Сейчас 14 новосибирских предприятий заключили экспортные контракты. По результатам первого квартала 2024 года услугами новосибирского Центра поддержки экспорта и Российского экспортного центра воспользовались 143 региональные компании.
Отмечается, что к наиболее популярным мерам господдержки относятся услуги по софинансированию сертификации и транспортировки продукции за рубеж, а также организация участия в международных выставках и бизнес-миссиях.