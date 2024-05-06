https://ria.ru/20240506/gospodderzhka-1944227149.html

Новосибирские компании на 40% увеличили экспортные охваты по господдержке

Новосибирские компании на 40% увеличили экспортные охваты по господдержке - РИА Новости, 06.05.2024

Новосибирские компании на 40% увеличили экспортные охваты по господдержке

Центр поддержки экспорта на базе центра "Мой бизнес" в Новосибирской области превысил плановые показатели за три месяца на 40%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T18:33

2024-05-06T18:33

2024-05-06T18:33

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

новосибирская область

андрей гончар

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Центр поддержки экспорта на базе центра "Мой бизнес" в Новосибирской области превысил плановые показатели за три месяца на 40%, сообщает пресс-служба правительства региона. "Центр поддержки экспорта на базе центра "Мой бизнес" Новосибирской области, действующий в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", превысил плановые показатели за первый квартал 2024 года на 40%", - сказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что благодаря господдержке продукция новосибирских товаропроизводителей теперь появится в Китае, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии и Таджикистане. Сейчас 14 новосибирских предприятий заключили экспортные контракты. По результатам первого квартала 2024 года услугами новосибирского Центра поддержки экспорта и Российского экспортного центра воспользовались 143 региональные компании. Отмечается, что к наиболее популярным мерам господдержки относятся услуги по софинансированию сертификации и транспортировки продукции за рубеж, а также организация участия в международных выставках и бизнес-миссиях.

https://ria.ru/20240506/biznes-inkubator-1944208342.html

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , новосибирская область, андрей гончар