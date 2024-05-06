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Власти оценили состояние детей, пострадавших на аттракционе на Кубани
Власти оценили состояние детей, пострадавших на аттракционе на Кубани - РИА Новости, 06.05.2024
Власти оценили состояние детей, пострадавших на аттракционе на Кубани
Трое детей, которые в воскресенье были травмированы на аттракционе в парке отдыха в Ейске на Кубани, отправлены на амбулаторное лечение, их здоровью ничего не... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:12
2024-05-06T16:12
2024-05-06T16:12
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КРАСНОДАР, 6 мая – РИА Новости. Трое детей, которые в воскресенье были травмированы на аттракционе в парке отдыха в Ейске на Кубани, отправлены на амбулаторное лечение, их здоровью ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Ейского района. Ранее в краевой прокуратуре информировали, что трое детей пострадали в воскресенье на аттракционе "Лавица" в парке культуры и отдыха имени И. М. Поддубного в городе Ейске. По данным СУСК РФ по Кубани, речь идет о детях 2011 и 2012 года рождения. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "Осмотр медиков подтвердил, что опасности для здоровья детей нет. Все трое на амбулаторном лечении", - сообщили в администрации.
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происшествия, здоровье - общество, ейск, россия, ейский район
Происшествия, Здоровье - Общество, Ейск, Россия, Ейский район
Власти оценили состояние детей, пострадавших на аттракционе на Кубани
Детей, пострадавших на аттракционе в Ейске, отправили на амбулаторное лечение