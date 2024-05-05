https://ria.ru/20240505/paskha-1943983916.html

Патриарх Кирилл поздравил глав поместных православных Церквей с Пасхой

Патриарх Кирилл поздравил глав поместных православных Церквей с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024

Патриарх Кирилл поздравил глав поместных православных Церквей с Пасхой

Патриарх Московский и всея руси Кирилл поздравил с Пасхой глав поместных православных Церквей. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T15:27

2024-05-05T15:27

2024-05-05T15:27

религия

грузия

албания

польша

иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока)

илия ii (католикос-патриарх всея грузии)

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея руси Кирилл поздравил с Пасхой глав поместных православных Церквей. "Молитвенно желаю Вам крепости сил и духовной радости, щедрой помощи Божией и преуспеяния в трудах на пользу Святой Церкви. Невечерний свет Воскресения Христова пусть всегда озаряет и согревает Вашу душу, освещая своим дивным сиянием поприще Вашего дальнейшего предстоятельского служения", – говорится в поздравлении, опубликованном сайтом Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. Послания, по информации ОВЦС, были направлены патриарху Антиохийскому Иоанну X, патриарху Иерусалимскому Феофилу III, католикосу-патриарху всея Грузии Илии II, патриарху Сербскому Порфирию, патриарху Румынскому Даниилу, архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, митрополиту всей Америки и Канады Тихону и архиепископу Охридскому и Македонскому Стефану.

https://ria.ru/20240505/putin-1943939636.html

грузия

албания

польша

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грузия, албания, польша, иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока), илия ii (католикос-патриарх всея грузии), отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев)