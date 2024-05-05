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Патриарх Кирилл поздравил глав поместных православных Церквей с Пасхой
Патриарх Кирилл поздравил глав поместных православных Церквей с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
Патриарх Кирилл поздравил глав поместных православных Церквей с Пасхой
Патриарх Московский и всея руси Кирилл поздравил с Пасхой глав поместных православных Церквей. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T15:27
2024-05-05T15:27
2024-05-05T15:27
религия
грузия
албания
польша
иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока)
илия ii (католикос-патриарх всея грузии)
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея руси Кирилл поздравил с Пасхой глав поместных православных Церквей. "Молитвенно желаю Вам крепости сил и духовной радости, щедрой помощи Божией и преуспеяния в трудах на пользу Святой Церкви. Невечерний свет Воскресения Христова пусть всегда озаряет и согревает Вашу душу, освещая своим дивным сиянием поприще Вашего дальнейшего предстоятельского служения", – говорится в поздравлении, опубликованном сайтом Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. Послания, по информации ОВЦС, были направлены патриарху Антиохийскому Иоанну X, патриарху Иерусалимскому Феофилу III, католикосу-патриарху всея Грузии Илии II, патриарху Сербскому Порфирию, патриарху Румынскому Даниилу, архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, митрополиту всей Америки и Канады Тихону и архиепископу Охридскому и Македонскому Стефану.
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грузия
албания
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грузия, албания, польша, иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока), илия ii (католикос-патриарх всея грузии), отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Грузия, Албания, Польша, Иоанн X (Патриарх Антиохийский и всего Востока), Илия II (Католикос-Патриарх всея Грузии), Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, Пасха, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл поздравил глав поместных православных Церквей с Пасхой
Патриарх Кирилл поздравил глав поместных православных Церквей с Пасхой