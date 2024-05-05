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Папа Римский поздравил православных христиан с Пасхой
Папа Римский поздравил православных христиан с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
Папа Римский поздравил православных христиан с Пасхой
Папа Римский Франциск поздравил с праздником Светлого Воскресения Христова православных христиан и верующих Восточных церквей. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T14:17
2024-05-05T14:17
2024-05-05T14:31
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ВАТИКАН, 5 мая - РИА Новости. Папа Римский Франциск поздравил с праздником Светлого Воскресения Христова православных христиан и верующих Восточных церквей. "С самыми теплыми чувствами направляю поздравления братьям и сестрам из православных церквей и некоторых Восточных церквей, которые сегодня по Юлианскому календарю отмечают Святую Пасху. Воскресший Господь да наполнит радостью и миром все общины и да утешит тех, кто проходит через испытания. Счастливой им Пасхи!", - заявил он по окончании традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. Понтифик вновь призвал к молитве за Украину и за мир в Израиле и Палестине, "чтобы укрепился диалог между ними и принес добрые плоды".
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ватикан, украина, израиль, франциск (хорхе марио бергольо), пасха, папа римский
Ватикан, Украина, Израиль, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Пасха, Папа Римский, Религия
Папа Римский поздравил православных христиан с Пасхой
Папа Римский Франциск поздравил православных христиан с Пасхой