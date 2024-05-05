https://ria.ru/20240505/panika-1943928582.html

"Население бузит": в Раде заявили о панике в офисе Зеленского

"Население бузит": в Раде заявили о панике в офисе Зеленского - РИА Новости, 05.05.2024

"Население бузит": в Раде заявили о панике в офисе Зеленского

В офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского началась паника из-за проблем на фронте и недовольства населения, заявил в своем Telegram-канале депутат... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T06:10

2024-05-05T06:10

2024-05-05T06:10

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского началась паника из-за проблем на фронте и недовольства населения, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.Как написал парламентарий, у "неравнодушной общественности" возникли вопросы в связи с последними заявлениями украинских военных, включая замначальника ГУР МО Украины Вадима Скибицкого, заявившего, что ВСУ не в состоянии добиться выхода на границы 1991 года.При этом руководство Украины продолжает придерживаться позиции, согласно которой никакие уступки для заключения мира невозможны, а цель Киева — выход на границы 91-го, заметил Дубинский."На самом деле, официальные коммуникации последних недель – это сплошной трэш. И связано это с тем, что дома – пожар. Кто-то спасает кота, кто-то биткоины, кто-то (обвиняемого в коррупции экс-советника офиса Зеленского и бывшего подполковника СБУ Артема – Прим. ред.) Шило. Но все бегут в разные стороны и говорят разные вещи. Несмотря на показную уверенность, у спикеров ОП паника", — утверждает депутат.Он напомнил о публикациях в западной прессе о риске дальнейшего отступления ВСУ и потере территорий Киевом. В то же время в офисе Зеленского не знают, как провести массовую мобилизацию украинцев.Кроме того, обстановка накаляется и в связи с "майской проблемой" (истечением срока полномочий Зеленского – Прим. ред.), а если провалится и летняя конференция по Украине в Швейцарии — это "будет финал", выразил мнение депутат."Тем временем, внутри бузит население, которое не успокаивается от истерии (советника главы офиса Зеленского Михаила – Прим. ред.) Подоляка и диджей-сетов (другого советника главы ОП Сергея – Прим. ред.) Лещенко. Уровень недовольства – зашкаливает. И одним запретом Telegram его не успокоить", — резюмировал Дубинский.На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР.Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей.

https://ria.ru/20240504/tsn-1943815979.html

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в мире, украина, швейцария, владимир зеленский, александр дубинский, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины