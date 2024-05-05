В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы
В Ленинградской области спасли детеныша ладожской кольчатой нерпы
© Фонд друзей балтийской нерпыТюлененок, спасенный в поселке Паша. 5 мая 2024 года
© Фонд друзей балтийской нерпы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Еще одного детеныша ладожской кольчатой нерпы спасли в Ленинградской области и направили в центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте".
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"Пасхального тюленчика уже доставили нам из поселка Паша", — говорится в заявлении.
© Фонд друзей балтийской нерпыТюлененок, спасенный в поселке Паша. 5 мая 2024 года
© Фонд друзей балтийской нерпы
Тюлененок, спасенный в поселке Паша. 5 мая 2024 года
В комментариях фонд уточнил, что спасен детеныш ладожской нерпы.
В Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих сейчас проходят реабилитацию более десяти животных — это ладожские кольчатые нерпы, балтийские нерпы и серые тюлени.
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Специализированный Центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Благодаря его работе уже были спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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