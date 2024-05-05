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В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы - РИА Новости, 05.05.2024
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15:11 05.05.2024 (обновлено: 15:21 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/nerpa-1943981633.html
В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы
В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы - РИА Новости, 05.05.2024
В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы
Еще одного детеныша ладожской кольчатой нерпы спасли в Ленинградской области и направили в центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T15:11
2024-05-05T15:21
хорошие новости
общество
репино
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санкт-петербург
фонд друзей балтийской нерпы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Еще одного детеныша ладожской кольчатой нерпы спасли в Ленинградской области и направили в центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте". "Пасхального тюленчика уже доставили нам из поселка Паша", — говорится в заявлении. В комментариях фонд уточнил, что спасен детеныш ладожской нерпы. В Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих сейчас проходят реабилитацию более десяти животных — это ладожские кольчатые нерпы, балтийские нерпы и серые тюлени. Специализированный Центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Благодаря его работе уже были спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20240415/nerpa-1940254385.html
https://ria.ru/20240318/tyulenenok-1934061665.html
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общество, репино, ленинградская область, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга
Хорошие новости, Общество, Репино, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Фонд друзей балтийской нерпы, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы

В Ленинградской области спасли детеныша ладожской кольчатой нерпы

© Фонд друзей балтийской нерпыТюлененок, спасенный в поселке Паша. 5 мая 2024 года
Тюлененок, спасенный в поселке Паша. 5 мая 2024 года
© Фонд друзей балтийской нерпы
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Еще одного детеныша ладожской кольчатой нерпы спасли в Ленинградской области и направили в центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте".
«
"Пасхального тюленчика уже доставили нам из поселка Паша", — говорится в заявлении.
© Фонд друзей балтийской нерпыТюлененок, спасенный в поселке Паша. 5 мая 2024 года
Тюлененок спасенный в посёлке Паша. 5 мая 2024
© Фонд друзей балтийской нерпы
Тюлененок, спасенный в поселке Паша. 5 мая 2024 года
В комментариях фонд уточнил, что спасен детеныш ладожской нерпы.
В Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих сейчас проходят реабилитацию более десяти животных — это ладожские кольчатые нерпы, балтийские нерпы и серые тюлени.
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Специализированный Центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Благодаря его работе уже были спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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Хорошие новостиОбществоРепиноЛенинградская областьСанкт-ПетербургФонд друзей балтийской нерпыГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
 
 
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