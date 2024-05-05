https://ria.ru/20240505/nerpa-1943981633.html

В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы

В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы - РИА Новости, 05.05.2024

В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы

Еще одного детеныша ладожской кольчатой нерпы спасли в Ленинградской области и направили в центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T15:11

2024-05-05T15:11

2024-05-05T15:21

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общество

репино

ленинградская область

санкт-петербург

фонд друзей балтийской нерпы

гуп «водоканал санкт-петербурга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Еще одного детеныша ладожской кольчатой нерпы спасли в Ленинградской области и направили в центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте". "Пасхального тюленчика уже доставили нам из поселка Паша", — говорится в заявлении. В комментариях фонд уточнил, что спасен детеныш ладожской нерпы. В Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих сейчас проходят реабилитацию более десяти животных — это ладожские кольчатые нерпы, балтийские нерпы и серые тюлени. Специализированный Центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Благодаря его работе уже были спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20240415/nerpa-1940254385.html

https://ria.ru/20240318/tyulenenok-1934061665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, репино, ленинградская область, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга